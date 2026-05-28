В ход е масирана полицейска операция във Варна, проверяват се офиси на КУБ

Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, съобщават от БЛИЦ. По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на украинската корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на огромен обществен и политически скандал заради изсичането на горски масиви и незаконно строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.

В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.

Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.

По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.

Източници, запознати с хода на операцията, твърдят, че се подготвят арести. Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.

Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.

Официална информация от прокуратурата и МВР към момента няма. Междувременно днес темата предизвика остър политически сблъсък на сесията на Общинския съвет във Варна.

Кметът Благомир Коцев заяви, че още през 2024 г. общината е започнала да издава констативни протоколи и заповеди за спиране на строителството, като отрече твърденията, че администрацията му не е предприемала действия.