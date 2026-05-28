В ход е масирана полицейска операция във Варна, проверяват се офиси на КУБ

Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, съобщават от БЛИЦ. По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на украинската корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на огромен обществен и политически скандал заради изсичането на горски масиви и незаконно строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.
В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.
Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.
По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.
Източници, запознати с хода на операцията, твърдят, че се подготвят арести. Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.
Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.
Официална информация от прокуратурата и МВР към момента няма. Междувременно днес темата предизвика остър политически сблъсък на сесията на Общинския съвет във Варна.
Кметът Благомир Коцев заяви, че още през 2024 г. общината е започнала да издава констативни протоколи и заповеди за спиране на строителството, като отрече твърденията, че администрацията му не е предприемала действия.
5 бандит методиев борисов
11 козляците да кажат
те от Възраждане от година и половина ви говорят по въпроса !
Ама май има раздадени апартаменти на партийни фигури от Герб и ПП.
20:38 28.05.2026
13 Щото
До коментар #7 от "Перо":Щото има ред, а ти защо чак сега питаш?
Коментиран от #22
20:41 28.05.2026
15 Пеевски в Кърджали днес
Коментиран от #18
20:46 28.05.2026
16 ФАКТ
До коментар #12 от "Само факти":Читадзе е грузинец, сор нся
20:46 28.05.2026
18 Стенли
До коментар #15 от "Пеевски в Кърджали днес":Пеевски е в последна фаза.
Говори врели - некипели, на които сигурно си вярва сам.
Ако днес се беше намерил прокурор на място да обвини Ерол Мюмюн, ДПС - Певвски щеше да се е разпаднало до края на работния ден. Всеки кмет - заложник, който бе привикван за снимка под герба, щеше да е обявил, че няма нищо общо с тази партия.
Пеевски днес каза няколко лъжи и налудничави неща.
Пеевски: “Ще уведомим нашите европейски партньори!”
Да напомня, Пеевски няма такива. Пеевски е санкциониран за корупция по закона Магнитски от САЩ и от Великобритания. ДПС на Пеевски бе изхвърлено от АЛДЕ и от Обнови Европа и неговите евродепутати бяха изгонени от парламентарната група и в момента са независими.
Пеевски в Кърджали: Призовавам полицаите да не работят за тези (Правителството, МВР, вътрешния министър, бел.ред.), защото аз
им вдигнах заплатите.
Това вече е агония и затова го оставям без коментар.
Пеевски плаши да вдигне пак етническата карта.
“Вдигна” я зимата, когато българи и турци напълниха площадите на България с искания да се махат заедно с Борисов от политиката и да лежат в затвора.
Пеевски заедно с Ерол Мюмюн и Байрям Байрям, който наричаше мръшляци протестиращите граждани, днес опитаха да се скрият зад Курбан Байряма и зад мюсюлманите, при положение, че откраднаха ДПС от нейните избиратели и я превърнаха в мафиотска организация, която разчита само на купените гласове в циганските махали и на изпадналите в борчове хазартнозависими.
Коментиран от #24
20:48 28.05.2026
20 Дали не са объркали адреса?
21 az СВО Победа 81
Радев започва добре, но нека никой не се заблуждава натискът от Брюксел и от Лондон ще бъде гигантски!
22 Бялджип
До коментар #13 от "Щото":Какъв е редът, аз не знам? Онова, което допускам след всичко изнесено е, че кметът на Варна съвсем не е чист. При това положение, ще се опита да се измъкне като "храбрец", уволнявайки десетина, двайсет служители на общината, които нямат никакво касателство към престъплението, но са по-беззащитни Така правят слабохарактерните подлеци, а той ми прилича на такъв...
23 Нц.....
До коментар #5 от "бандит методиев борисов":Паветник!!! Парите на Кокорчовците са там!!! Дори бих предположил, че ГЕРБ и Пеевски нямат пари там!!! Но....... нещата са се случили с тяхната благословия, не защото са готини, а за да държат Кокорчовците с компромати, и ако се наложи, да кажат - Аууу, ние нямаме пари там, и нищо не сме знаели!!!
Просто - предположение!!!
24 Романтик си ти, Стенли
До коментар #18 от "Стенли":... Ако днес се беше намерил прокурор на място да обвини Ерол Мюмюн ...
Ако днес имаше доказателства всеки прокурор би го задържал. Обвиненията са за съдебната фаза. Но, както стана ясно, доказателства няма. Както нямаше доказателства за Борисов, Горанов и Севдалина.
27 Фактология
Много мудно и измъчено върви войната за фериботната връзка с Грузия тия дни. Просто зануляват няʼкъв бушон и една уж водеща партия.
А през последното преразпределение на този канал взривиха Данчо Марков,гърмяха по Варненския шеф на ВИС(оттогава си стои във Франция), заклаха един съдружник на Тиквата и още много забавни случки
28 Пич
До коментар #22 от "Бялджип":Много правилно мислите, и точно така ще опита да отърве кожата!!! Долно и подло, в стил ПП/ДБ!!! Но..... всички са били в заверата с предателството на държавата, интересно ми е, дали всички са били на хранилката!? Дали старите бандити Баце и Шиши не са се въздържали, за да хвърлят на вълците ПП - тата !? Те разбира се са правили политически дивиденти пред Урсулианците, и са касирали по друг начин!!! Но са оставили балъците за сапун, както в Петрохан!!!
30 съсед
До коментар #25 от "Следовател":Кокорчо вече се е скрил. Не се прибира вкъщи. Не си вдига телефона.
33 аха
До коментар #24 от "Романтик си ти, Стенли":А ти си или наивник или нагълец? За кой работеше довчера, а и все още частично рабити т. н. съдебна система??? Чия бухалка беше, а?
Кви честни прокурори, кви 5 цента?
35 Голям
Той им бил казал да прекратят строежа пък те не спирали... Кмета и кметската администрация имат огромна власт във Варна, такива оправдания не вървят... никак даже.
36 ЪХЪ
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Пералня на руски пари.
38 Романтик си ти, Стенли
До коментар #33 от "аха":Не за кой, а за кого. Вчера работех за себе си. Днес работих за себе си. За утре също планирам да работя за себе си. Защо? За да ми е дебел вратът.
39 ГРОБ ЛИ СА ТАМ
До коментар #20 от "Дали не са объркали адреса?":ЧИ ни познавам варна
41 УКРО МАФИЯТА СЕ КОМНДВА
До коментар #9 от "666":ОТ ОДЕСА. ТАМ СА ГЛАВОРЕЗИТЕ. ОЧАКВАЙТЕ КУПОН СКОРО..... .
43 Дали не са объркали адреса?
До коментар #39 от "ГРОБ ЛИ СА ТАМ":Е ми цъкни на картата и виж. Нали имаш компютър/телефон?
44 интересно
До коментар #25 от "Следовател":По НОВА казаха че основните безобразия са правени по времето на Портниха и 100% ГЕРБ районни бандити, пардон кметове и прочее общински гоблини.
Или викаш Нова лъжат?
45 ?????
Да проверят и присъстващия на пресконференцията на варненския кмет Коцев началник на варненската полиция що не го е виждал тоя град с 100 и кусур къщи?
Па и Коцев естествено да се готви.
47 Следовател
До коментар #44 от "интересно":Или са дали трибуна на лъжец, което се е случвало неведнъж.
48 Интересно защо слагаш падеж на Портников
До коментар #44 от "интересно":В българския език падежите се указват през местоимения, а не с окончания. Понимаеш?
49 частично ли била тяхна
До коментар #33 от "аха":Системата е на 99% още тяхна.
Както и другите администрации.
Сменени са шепа хора. Вярно ръководни, но те още не са пипнали нишо надолу по системата.
А социална сфера, образование, и прочее агенции не са пипнати дори с пръст.
Общините масово са си техни също. Хиляди и хиляди бюрократи.....
51 хабер си нямаш
До коментар #48 от "Интересно защо слагаш падеж на Портников":От Българския език, клоуне.
Само човек без усет към българския език може да напише твоята реплика.
Мога да ти обясня кога и защо се слага определителен член / не падеж/, но ще си го научиш сам.
Обърни се към българските класици за информация.
