В ход е масирана полицейска операция във Варна, проверяват се офиси на КУБ

В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност" към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, съобщават от БЛИЦ. По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на украинската корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на огромен обществен и политически скандал заради изсичането на горски масиви и незаконно строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.

В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.
Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.
По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.

Източници, запознати с хода на операцията, твърдят, че се подготвят арести. Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.

Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.

Официална информация от прокуратурата и МВР към момента няма. Междувременно днес темата предизвика остър политически сблъсък на сесията на Общинския съвет във Варна.

Кметът Благомир Коцев заяви, че още през 2024 г. общината е започнала да издава констативни протоколи и заповеди за спиране на строителството, като отрече твърденията, че администрацията му не е предприемала действия.


  • 1 Гост

    47 2 Отговор
    Браво!

    20:31 28.05.2026

  • 2 Ала бала

    7 25 Отговор
    портокала , бабата се опитала !

    20:31 28.05.2026

  • 3 ФАКТ

    58 3 Отговор
    Невзоров е голям приятел и пере парите на сегашния кмет на Одеса. Става дума за $700 млн по линия на Еврейския Съюз и еврейския режим в САЩ

    20:32 28.05.2026

  • 4 Че къде

    43 0 Отговор
    бяха до сега , на круизи

    20:32 28.05.2026

  • 5 бандит методиев борисов

    43 2 Отговор
    моите момчета от куб и тим

    Коментиран от #23

    20:33 28.05.2026

  • 6 Не искаме крадени украински пари

    45 2 Отговор
    Кметът на Одеса.още ли е на свобода?

    20:33 28.05.2026

  • 7 Перо

    49 0 Отговор
    Защо първо не прибраха държавните и общински корумпета, после украинските престъпници?

    Коментиран от #13

    20:34 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 666

    35 1 Отговор
    К у ррр за кмета на Одеса

    Коментиран от #41

    20:35 28.05.2026

  • 10 Игор

    27 0 Отговор
    А кметство младост-кога ...

    20:38 28.05.2026

  • 11 козляците да кажат

    56 2 Отговор
    Чак сега ли се усетихте бе ?
    те от Възраждане от година и половина ви говорят по въпроса !
    Ама май има раздадени апартаменти на партийни фигури от Герб и ПП.

    20:38 28.05.2026

  • 12 Само факти

    6 27 Отговор
    Собственик е читадзе от москва бивш служител на ФСБ,невзоров му е служител

    Коментиран от #16

    20:40 28.05.2026

  • 13 Щото

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Щото има ред, а ти защо чак сега питаш?

    Коментиран от #22

    20:41 28.05.2026

  • 14 1234

    28 6 Отговор
    изсичането на гората над Златни пясъци започва в началото 2022 гос а строежа 2023 год когато кмета е от ГЕРБ РУСКИЯ гражданин с руски паспорт Иванушка ПОРТНИХ (на руски ШИВАЧев)

    20:44 28.05.2026

  • 15 Пеевски в Кърджали днес

    21 3 Отговор
    "Призовавам полицаите да не изпълняват заповедите на тези ( правителство, вътрешен министър) защото аз им вдигнах заплатите със 70% миналата година. Ако не бях аз,ГЕРБ ,ИТН щяха още да се тътрят с 1500 евро заплати. Разчитам на вас"

    Коментиран от #18

    20:46 28.05.2026

  • 16 ФАКТ

    20 1 Отговор

    До коментар #12 от "Само факти":

    Читадзе е грузинец, сор нся

    20:46 28.05.2026

  • 17 Пич

    7 6 Отговор
    Не бързайте с изводите !!! Не омаловажавам, може да е както си трябва!!! Но може и да е натиск, с който да придърпат парите на украинците!!! Ще видим, рано е да се каже!!!

    20:47 28.05.2026

  • 18 Стенли

    30 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пеевски в Кърджали днес":

    Пеевски е в последна фаза.
    Говори врели - некипели, на които сигурно си вярва сам.
    Ако днес се беше намерил прокурор на място да обвини Ерол Мюмюн, ДПС - Певвски щеше да се е разпаднало до края на работния ден. Всеки кмет - заложник, който бе привикван за снимка под герба, щеше да е обявил, че няма нищо общо с тази партия.

    Пеевски днес каза няколко лъжи и налудничави неща.

    Пеевски: “Ще уведомим нашите европейски партньори!”

    Да напомня, Пеевски няма такива. Пеевски е санкциониран за корупция по закона Магнитски от САЩ и от Великобритания. ДПС на Пеевски бе изхвърлено от АЛДЕ и от Обнови Европа и неговите евродепутати бяха изгонени от парламентарната група и в момента са независими.

    Пеевски в Кърджали: Призовавам полицаите да не работят за тези (Правителството, МВР, вътрешния министър, бел.ред.), защото аз
    им вдигнах заплатите.

    Това вече е агония и затова го оставям без коментар.

    Пеевски плаши да вдигне пак етническата карта.

    “Вдигна” я зимата, когато българи и турци напълниха площадите на България с искания да се махат заедно с Борисов от политиката и да лежат в затвора.

    Пеевски заедно с Ерол Мюмюн и Байрям Байрям, който наричаше мръшляци протестиращите граждани, днес опитаха да се скрият зад Курбан Байряма и зад мюсюлманите, при положение, че откраднаха ДПС от нейните избиратели и я превърнаха в мафиотска организация, която разчита само на купените гласове в циганските махали и на изпадналите в борчове хазартнозависими.

    Коментиран от #24

    20:48 28.05.2026

  • 19 коко

    24 3 Отговор
    Не са виновни украинците а нашите дупедавци които си събуват гащите пред руснаците и украинците ,зависи кой плаща.За пари и майка си ще продадат.А какво ще правим с комплекса "Камчия", там реално е продадена българска територия.

    20:48 28.05.2026

  • 20 Дали не са объркали адреса?

    14 0 Отговор
    Подсказвам им верния адрес: “Осми приморски полк” № 43.

    Коментиран от #39

    20:48 28.05.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    28 4 Отговор
    Дано ударът по украинската мафия в България не се окаже пореден кьорфишек!

    Радев започва добре, но нека никой не се заблуждава натискът от Брюксел и от Лондон ще бъде гигантски!

    Коментиран от #36

    20:50 28.05.2026

  • 22 Бялджип

    26 4 Отговор

    До коментар #13 от "Щото":

    Какъв е редът, аз не знам? Онова, което допускам след всичко изнесено е, че кметът на Варна съвсем не е чист. При това положение, ще се опита да се измъкне като "храбрец", уволнявайки десетина, двайсет служители на общината, които нямат никакво касателство към престъплението, но са по-беззащитни Така правят слабохарактерните подлеци, а той ми прилича на такъв...

    Коментиран от #28

    20:50 28.05.2026

  • 23 Нц.....

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "бандит методиев борисов":

    Паветник!!! Парите на Кокорчовците са там!!! Дори бих предположил, че ГЕРБ и Пеевски нямат пари там!!! Но....... нещата са се случили с тяхната благословия, не защото са готини, а за да държат Кокорчовците с компромати, и ако се наложи, да кажат - Аууу, ние нямаме пари там, и нищо не сме знаели!!!
    Просто - предположение!!!

    20:52 28.05.2026

  • 24 Романтик си ти, Стенли

    8 11 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    ... Ако днес се беше намерил прокурор на място да обвини Ерол Мюмюн ...
    Ако днес имаше доказателства всеки прокурор би го задържал. Обвиненията са за съдебната фаза. Но, както стана ясно, доказателства няма. Както нямаше доказателства за Борисов, Горанов и Севдалина.

    Коментиран от #33

    20:52 28.05.2026

  • 25 Следовател

    10 5 Отговор
    А Кокорчо какво ще каже по въпроса?

    Коментиран от #30, #44

    20:56 28.05.2026

  • 26 Да да

    11 0 Отговор
    А дебелите им ортаци от ГЕРБ-НН, кога?

    20:57 28.05.2026

  • 27 Фактология

    10 1 Отговор
    През 90те беше много по-забавно.
    Много мудно и измъчено върви войната за фериботната връзка с Грузия тия дни. Просто зануляват няʼкъв бушон и една уж водеща партия.
    А през последното преразпределение на този канал взривиха Данчо Марков,гърмяха по Варненския шеф на ВИС(оттогава си стои във Франция), заклаха един съдружник на Тиквата и още много забавни случки

    20:57 28.05.2026

  • 28 Пич

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    Много правилно мислите, и точно така ще опита да отърве кожата!!! Долно и подло, в стил ПП/ДБ!!! Но..... всички са били в заверата с предателството на държавата, интересно ми е, дали всички са били на хранилката!? Дали старите бандити Баце и Шиши не са се въздържали, за да хвърлят на вълците ПП - тата !? Те разбира се са правили политически дивиденти пред Урсулианците, и са касирали по друг начин!!! Но са оставили балъците за сапун, както в Петрохан!!!

    20:58 28.05.2026

  • 29 Митко

    13 1 Отговор
    Някога братя Илиеви ракатаха украинската мафия по черноморието.Избиха ги и ги заровиха край Дуранкулак.Днес доброволно и с фанфари ги приехме обратно.

    20:58 28.05.2026

  • 30 съсед

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "Следовател":

    Кокорчо вече се е скрил. Не се прибира вкъщи. Не си вдига телефона.

    21:00 28.05.2026

  • 31 Юуп

    10 1 Отговор
    Пратете координатите на ВВП довечера едно Искандерче ще я заличи тихичко

    21:00 28.05.2026

  • 32 Сталин

    18 3 Отговор
    Сетила са Мара да се побара,значи им дадоха цяла седмица на тия бандити укри да изчистят всичко и да изчезнат и сега милиционерите правят акция,такава държава няма и в Африка

    21:01 28.05.2026

  • 33 аха

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Романтик си ти, Стенли":

    А ти си или наивник или нагълец? За кой работеше довчера, а и все още частично рабити т. н. съдебна система??? Чия бухалка беше, а?
    Кви честни прокурори, кви 5 цента?

    Коментиран от #38, #49

    21:01 28.05.2026

  • 34 Гражданин

    3 9 Отговор
    С украинската мафия започват добре а руската кога?

    21:02 28.05.2026

  • 35 Голям

    13 4 Отговор
    Той кмета Благомир Коцев от ПП ДБ бил им казал да спрат да строят... още тогава, пък те не спрели и той какво да направи ами нищо... и това ли е кметската управа на Варна???
    Той им бил казал да прекратят строежа пък те не спирали... Кмета и кметската администрация имат огромна власт във Варна, такива оправдания не вървят... никак даже.

    21:02 28.05.2026

  • 36 ЪХЪ

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Пералня на руски пари.

    21:04 28.05.2026

  • 37 Странно

    8 0 Отговор
    Иван Николаевич Портных до 2011 година е руски гражданин,кой го посочи да е кмет на иисткоус

    21:05 28.05.2026

  • 38 Романтик си ти, Стенли

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "аха":

    Не за кой, а за кого. Вчера работех за себе си. Днес работих за себе си. За утре също планирам да работя за себе си. Защо? За да ми е дебел вратът.

    21:05 28.05.2026

  • 39 ГРОБ ЛИ СА ТАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дали не са объркали адреса?":

    ЧИ ни познавам варна

    Коментиран от #43

    21:09 28.05.2026

  • 40 Ник. А

    3 0 Отговор
    Леле майко... Какви панаири и яко зариване в помията... Толкова много различни полицейски звена, никога не съм чувал да са в кюпа... 😂 Пълен абсурд е да се покрие каквото и да е при наличието на всички възможни видове звена, за борба с престъпността... 🤣 🫣 🫣 🫣 "Хак да им е на думшаните"

    21:11 28.05.2026

  • 41 УКРО МАФИЯТА СЕ КОМНДВА

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "666":

    ОТ ОДЕСА. ТАМ СА ГЛАВОРЕЗИТЕ. ОЧАКВАЙТЕ КУПОН СКОРО..... .

    21:12 28.05.2026

  • 42 това добре

    3 0 Отговор
    Обаче не бива да се подминават и общинските Мутропитеците, които са били в симбиоза, някои биха го нарекли ОПГ...

    21:15 28.05.2026

  • 43 Дали не са объркали адреса?

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "ГРОБ ЛИ СА ТАМ":

    Е ми цъкни на картата и виж. Нали имаш компютър/телефон?

    21:17 28.05.2026

  • 44 интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Следовател":

    По НОВА казаха че основните безобразия са правени по времето на Портниха и 100% ГЕРБ районни бандити, пардон кметове и прочее общински гоблини.
    Или викаш Нова лъжат?

    Коментиран от #47, #48

    21:20 28.05.2026

  • 45 ?????

    3 0 Отговор
    "Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР."
    Да проверят и присъстващия на пресконференцията на варненския кмет Коцев началник на варненската полиция що не го е виждал тоя град с 100 и кусур къщи?
    Па и Коцев естествено да се готви.

    21:23 28.05.2026

  • 46 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Украинската посланичка веднага се е активирала!

    21:26 28.05.2026

  • 47 Следовател

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "интересно":

    Или са дали трибуна на лъжец, което се е случвало неведнъж.

    21:26 28.05.2026

  • 48 Интересно защо слагаш падеж на Портников

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "интересно":

    В българския език падежите се указват през местоимения, а не с окончания. Понимаеш?

    Коментиран от #51

    21:30 28.05.2026

  • 49 частично ли била тяхна

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "аха":

    Системата е на 99% още тяхна.
    Както и другите администрации.
    Сменени са шепа хора. Вярно ръководни, но те още не са пипнали нишо надолу по системата.
    А социална сфера, образование, и прочее агенции не са пипнати дори с пръст.
    Общините масово са си техни също. Хиляди и хиляди бюрократи.....

    21:31 28.05.2026

  • 50 Тити

    0 0 Отговор
    У нас е лесно да избереш от банка 5 милиарда и да вдигнеш цял град без да се разбере как е изникнал.Нив сме страна на неиграничените възможности.

    21:33 28.05.2026

  • 51 хабер си нямаш

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Интересно защо слагаш падеж на Портников":

    От Българския език, клоуне.
    Само човек без усет към българския език може да напише твоята реплика.
    Мога да ти обясня кога и защо се слага определителен член / не падеж/, но ще си го научиш сам.
    Обърни се към българските класици за информация.

    21:36 28.05.2026