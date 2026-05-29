Зам.-директорът на Агенция "Митници": Наркопазарът се цели в децата с гумени мечета и близалки

29 Май, 2026 08:52

Трафикът се пренасочва към онлайн платформи и куриери, властите искат пълен достъп до системите на спедиторите

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители задържаха над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставяни онлайн за лична употреба. В рамките на операцията са извършени над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми.

„Наркопазарът е дигитализиран и другият основен акцент е фрагментация на доставките чрез т.нар. онлайн платформи. В днешно време няма как да остане настрана и наркопазарът от силно глобализирания и дигитализиран свят“, каза в „Тази сутрин“ Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“.

По думите му трендът с т.нар. гумени мечета, в които се влагат наркотични вещества, е много популярен.

„В някои от пратките забелязахме различни видове от тези гумени мечета, както и близалки. Общо взето се стараят да достигнат по-близо до децата. От една страна, чрез начина на доставки чрез Телеграм и от друга – с вида на наркотичните вещества, влагайки ги в различни стоки, които са припознати от децата още от ранното им детство“, обясни Бакалов.

Той заяви, че без помощта на спедиторските фирми и големите оператори трудно може да бъде овладяна таза вълна, която залива България.

„Вътрешният контрол, който те извършват чрез техните системи за сигурност успяват да ни помогнат в някои от ситуациите, но това не е достатъчно. Със сигурност ще се обърнем към тези оператори за предоставяне на пълна информация до техните системи, за да може тази лавинообразна заплаха да бъде неутрализирана“, каза Бакалов.

Той предупреди, че е възможно в даден момент нещата да излязат извън контрол с всякакви видове наркотици, които са насочени към децата и тийнейджърите.

В тази връзка Агенция „Митници“ предвижда комплекс от мерки, които са свързани с работа с операторите, а и с внедряването на нови технологии. Разработен е аналитичен софтуер, който с помощта на изкуствения интелект засича такива пратки.

„Има ръст на задържането на пратки с наркотици от изкуствения интелект“, уточни той.

„Цените варират между 100, 200 и 300 евро за такъв тип доставка на пратка с 30 до 50 грама различни видове наркотични вещества. Палитрата от наркотични вещества, които открихме, е много богата“, каза още зам.-директорът на Агенция „Митници“.

„В забързаното общество със сигурност някои родители не успяват да наблюдават какво се случва точно с децата, което е сериозен проблем. Всяка една ситуация с всяко едно дете е различна и трудно може да се генерализира. Стараем се да извършваме превантивни кампании с децата. Те са любопитни и търсят винаги сами да преживеят и да изпитат нещо, което се коментира в техните среди“, посочи Бакалов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 11 пенчо

    Отговор
    За съжаление колкото и да хващате двойно повече минават. Това не е само в България а в цял свят. Иска як закон с високи присъди за да откаже хората да продават.

    09:06 29.05.2026

  • 12 Агенция Ритници

    Отговор
    През лятото малките наркоманчета са във ваканция и всички дилъри са на слънчака и златните.

    09:10 29.05.2026

  • 13 Жанет

    Отговор
    Ми така е.Подготвят си бъдещи сигурни клиенти за скъпите дроги.От тези деца поне 10% ще станат наркомани.За съжаление.Употребата уврежда необратимо мозъка и психиката.Срещу тази "чума" е нужно цялото общество да се мобилизира.Необходима е крайна нетърпимост.Трябва да има телефон към службата за борба с наркотиците.Който забележи дилъри да се обажда дилектно.През 112 е много дълга процедурата.Разпитват кой си,ЕГН-то,номера на банкова сметка и т.н.Хората затова и да виждат и знаят нещо мълчат и си траят.

    09:22 29.05.2026

  • 14 еее

    Отговор
    в цял свят марихуанара е легална.
    защо трябва да имигрирам заради някаква хора с акъл от комунизма, мислещи се за тодор живков ?
    тези продукти не са за лица под 18год както цигари и алкохол. да ги забранят за непълнолетните и от там нататък всеки родител да си отговаря за децата.
    аз лично нямам проблем ако децатата ми сами решат да пият или пушат това си е техен избор и са над 18г.

    09:29 29.05.2026

  • 15 Последния Софиянец

    Отговор
    Естествен подбор.Глупавите стават наркомани и измират.

    Коментиран от #17

    09:29 29.05.2026

  • 16 Директора👨‍✈️

    Отговор
    Пазете децата, гадове. Няма кой да ме убеди, че не се знае кои са дилърите и т.н.

    09:29 29.05.2026

  • 17 🐧Орела🐧

    Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Говори за деца. Деца на 8-10 г.
    И те ли са глупави?
    Много си про-ст! Доказваш го постоянно.
    Дали децата са глупави или тези, които разпространяват трябва да гоним?

    Коментиран от #18, #23

    09:34 29.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    Отговор

    До коментар #17 от "🐧Орела🐧":

    На пет години бях прочел всички книги в къщи и знаех кое е правилно.

    Коментиран от #20

    09:39 29.05.2026

  • 19 Азззззззз

    Отговор
    За наркопласьорите и техните шефове трябва да има само едно наказание и то е смърт! И да се изпълнява незабавно!

    09:41 29.05.2026

  • 20 🐧Орела🐧

    Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Продължаваш да дълбаеш дъното. Спри се!

    09:49 29.05.2026

  • 21 Георги

    Отговор
    що за глупости от устата на зам. директор?! Как си го представяте, 8-10 годишно ще се пристрастят към гумени мечета и дъвки за по €20 бройката?

    09:52 29.05.2026

  • 22 Опа

    Отговор
    Заради навлизането на синтетичните наркотици от Китай много държави в Европа легализираха марихуаната. Така парите отиват в държавата вместо в дилърите и хората не купуват синтетика, от която могат да предозират и да имат проблеми, а пушат растения без химия.

    09:57 29.05.2026

  • 23 май ти си глупавия!

    Отговор

    До коментар #17 от "🐧Орела🐧":

    как деца на 8-10г ще вземат наркотици те незнаят какво е това ти да не мислиш че в статията се глвори за деца на тази възраст? мечетата и близалките с марихуана немогат да те опиянят но ако има пакетче с нещо между мечетата и близалките тогава вече могат и да те надрусат но трябва да знаеш какво да правиш и как да го употребиш пък и микок дилър няма да остави стоката му да отиде до хора които не я познавят и няма да я ползват/купуват !!!

    10:19 29.05.2026