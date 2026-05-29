Зам.-директорът на Агенция "Митници": Наркопазарът се цели в децата с гумени мечета и близалки

Митнически служители задържаха над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставяни онлайн за лична употреба. В рамките на операцията са извършени над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми.
„Наркопазарът е дигитализиран и другият основен акцент е фрагментация на доставките чрез т.нар. онлайн платформи. В днешно време няма как да остане настрана и наркопазарът от силно глобализирания и дигитализиран свят“, каза в „Тази сутрин“ Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“.
По думите му трендът с т.нар. гумени мечета, в които се влагат наркотични вещества, е много популярен.
„В някои от пратките забелязахме различни видове от тези гумени мечета, както и близалки. Общо взето се стараят да достигнат по-близо до децата. От една страна, чрез начина на доставки чрез Телеграм и от друга – с вида на наркотичните вещества, влагайки ги в различни стоки, които са припознати от децата още от ранното им детство“, обясни Бакалов.
Той заяви, че без помощта на спедиторските фирми и големите оператори трудно може да бъде овладяна таза вълна, която залива България.
„Вътрешният контрол, който те извършват чрез техните системи за сигурност успяват да ни помогнат в някои от ситуациите, но това не е достатъчно. Със сигурност ще се обърнем към тези оператори за предоставяне на пълна информация до техните системи, за да може тази лавинообразна заплаха да бъде неутрализирана“, каза Бакалов.
Той предупреди, че е възможно в даден момент нещата да излязат извън контрол с всякакви видове наркотици, които са насочени към децата и тийнейджърите.
В тази връзка Агенция „Митници“ предвижда комплекс от мерки, които са свързани с работа с операторите, а и с внедряването на нови технологии. Разработен е аналитичен софтуер, който с помощта на изкуствения интелект засича такива пратки.
„Има ръст на задържането на пратки с наркотици от изкуствения интелект“, уточни той.
„Цените варират между 100, 200 и 300 евро за такъв тип доставка на пратка с 30 до 50 грама различни видове наркотични вещества. Палитрата от наркотични вещества, които открихме, е много богата“, каза още зам.-директорът на Агенция „Митници“.
„В забързаното общество със сигурност някои родители не успяват да наблюдават какво се случва точно с децата, което е сериозен проблем. Всяка една ситуация с всяко едно дете е различна и трудно може да се генерализира. Стараем се да извършваме превантивни кампании с децата. Те са любопитни и търсят винаги сами да преживеят и да изпитат нещо, което се коментира в техните среди“, посочи Бакалов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14 еее
защо трябва да имигрирам заради някаква хора с акъл от комунизма, мислещи се за тодор живков ?
тези продукти не са за лица под 18год както цигари и алкохол. да ги забранят за непълнолетните и от там нататък всеки родител да си отговаря за децата.
аз лично нямам проблем ако децатата ми сами решат да пият или пушат това си е техен избор и са над 18г.
15 Последния Софиянец
17 🐧Орела🐧
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Говори за деца. Деца на 8-10 г.
И те ли са глупави?
Много си про-ст! Доказваш го постоянно.
Дали децата са глупави или тези, които разпространяват трябва да гоним?
18 Последния Софиянец
До коментар #17 от "🐧Орела🐧":На пет години бях прочел всички книги в къщи и знаех кое е правилно.
20 🐧Орела🐧
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Продължаваш да дълбаеш дъното. Спри се!
23 май ти си глупавия!
До коментар #17 от "🐧Орела🐧":как деца на 8-10г ще вземат наркотици те незнаят какво е това ти да не мислиш че в статията се глвори за деца на тази възраст? мечетата и близалките с марихуана немогат да те опиянят но ако има пакетче с нещо между мечетата и близалките тогава вече могат и да те надрусат но трябва да знаеш какво да правиш и как да го употребиш пък и микок дилър няма да остави стоката му да отиде до хора които не я познавят и няма да я ползват/купуват !!!
