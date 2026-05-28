Мъж се застреля при проверка на "Дунав мост" при Русе, ранен е и полицай

Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидент в района на "Дунав мост" при Русе, при който е настъпила смъртта на мъж. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов, цитиран от БТА.
Случаят е от вчера вечерта. Екип гранични полицаи спрял около 18:00 ч. за проверка лек автомобил с български регистрационен номер. Колата била управлявана от 37-годишния Е.Д., а в нея пътувал и 61-годишният Т.Д. Униформените служители поискали двамата мъже да предоставят личните си документи и тези на автомобила, както и да осигурят достъп до вещите си.
Т.Д. излязъл от превозното средство, отворил багажното отделение и показал личния си багаж. Граничните полицаи видели, че в сака му има предмет, приличащ на късо огнестрелно оръжие. Те опитали да изолират Т.Д. встрани от автомобила и да му отнемат достъпа до вещите. При съпротива от негова страна той успял да вземе оръжието, да произведе изстрел и да се простреля в областта на главата. В резултат на това е починал.
При изстрела пострадал и един от граничните полицаи, който получил травми по ръката.
Веднага по случая е започнало разследване от следовател при Окръжния следствен отдел в Русе под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура.
Маринов обясни, че са извършени редица следствени действия – оглед и претърсване на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са всички установени свидетели, назначени са и експертизи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Или само показания на замесените в инцидента?
До коментар #2 от "Берия":палавник!
17:52 28.05.2026
11 оня с коня
ДОРИ ТРЯБВА ВЕЧЕ да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн
17:57 28.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "авантгард":на камерите във момента са им изтощени батериите
Коментиран от #15
17:58 28.05.2026
14 и тоя ще е от петрохан там така правят
тоя със колко патрона се е самопрострелял тоя петроханец
17:59 28.05.2026
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":снимат маати🔞
18:00 28.05.2026
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":Будист
18:12 28.05.2026
До коментар #20 от "Този е от":Ти па си от петрохан
18:13 28.05.2026
