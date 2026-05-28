Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Мъж се застреля при проверка на "Дунав мост" при Русе, ранен е и полицай

Мъж се застреля при проверка на "Дунав мост" при Русе, ранен е и полицай

28 Май, 2026 17:37 1 698 26

  • мъж-
  • самоубийство-
  • дунав мост - русе-
  • проверка-
  • ранен полицай

По случая е започнало разследване от следовател при Окръжния следствен отдел в Русе под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура

Мъж се застреля при проверка на "Дунав мост" при Русе, ранен е и полицай - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидент в района на "Дунав мост" при Русе, при който е настъпила смъртта на мъж. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов, цитиран от БТА.

Случаят е от вчера вечерта. Екип гранични полицаи спрял около 18:00 ч. за проверка лек автомобил с български регистрационен номер. Колата била управлявана от 37-годишния Е.Д., а в нея пътувал и 61-годишният Т.Д. Униформените служители поискали двамата мъже да предоставят личните си документи и тези на автомобила, както и да осигурят достъп до вещите си.

Т.Д. излязъл от превозното средство, отворил багажното отделение и показал личния си багаж. Граничните полицаи видели, че в сака му има предмет, приличащ на късо огнестрелно оръжие. Те опитали да изолират Т.Д. встрани от автомобила и да му отнемат достъпа до вещите. При съпротива от негова страна той успял да вземе оръжието, да произведе изстрел и да се простреля в областта на главата. В резултат на това е починал.
При изстрела пострадал и един от граничните полицаи, който получил травми по ръката.

Веднага по случая е започнало разследване от следовател при Окръжния следствен отдел в Русе под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура.

Маринов обясни, че са извършени редица следствени действия – оглед и претърсване на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са всички установени свидетели, назначени са и експертизи.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    25 2 Отговор
    Камера нещо?
    Или само показания на замесените в инцидента?

    Коментиран от #12

    17:41 28.05.2026

  • 2 Берия

    14 2 Отговор
    Тогава получих силен и тежък удар в областта на тялото! Оказа се, че това е изстрел и то в главата! Леле, какво боричкане в стил Петрохан! Леле, полиция!

    Коментиран от #8

    17:41 28.05.2026

  • 3 Исторически парк

    12 0 Отговор
    Искал да стреля по полицията ама без да иска хванал пистолета наобратно и го насочил срещу главата си 😏

    17:46 28.05.2026

  • 4 Хер Флик от Гестапо

    21 1 Отговор
    Е се бех слушал милиционерски глупости, ама това счупи тъпомера,...,..........При съпротива от негова страна той успял да вземе оръжието, да произведе изстрел и да се простреля в областта на главата

    17:46 28.05.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    13 1 Отговор
    Този го обявявам за лама 😎

    17:46 28.05.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    10 2 Отговор
    Бас ловя, че ще го обявяват за будост😆

    Коментиран от #21

    17:47 28.05.2026

  • 7 рооzyфилски терярюга

    3 2 Отговор
    слава на жандара!

    17:51 28.05.2026

  • 8 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Берия":

    палавник!

    17:52 28.05.2026

  • 9 Ами

    9 0 Отговор
    Сигурно са били от Ветово тел измам.ници

    17:54 28.05.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Искал да види, дали има патрон в цевта. Погледнал в дулото и готово.

    17:56 28.05.2026

  • 11 оня с коня

    4 8 Отговор
    БРАВО ТАКА ТРЯБВА ВСЕКИ ДЕН

    ДОРИ ТРЯБВА ВЕЧЕ да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    17:57 28.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    на камерите във момента са им изтощени батериите

    Коментиран от #15

    17:58 28.05.2026

  • 13 Киру

    10 2 Отговор
    нямаше да се изненадам ако беше и: се застреля три пъти

    17:59 28.05.2026

  • 14 и тоя ще е от петрохан там така правят

    4 2 Отговор
    ас само да питам ей така

    тоя със колко патрона се е самопрострелял тоя петроханец

    17:59 28.05.2026

  • 15 ама

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    снимат маати🔞

    18:00 28.05.2026

  • 16 военен неможач

    3 2 Отговор
    Абсолютно елементарно е, че се е прострелял, като са му помогнали. Като са се опитали да ме взамат пищова, той не го дава, притискат го, бутат се..... така стават работите. Още едно дело, което няма да приключи 10-ино години.

    18:04 28.05.2026

  • 17 Бай той Толстой

    3 2 Отговор
    😁😁😁.Колко пъти се е гръмнал?Много сте елементарни бе

    18:05 28.05.2026

  • 18 Херои

    5 1 Отговор
    много,бре.Какво намеквате?Ако по вас някоя откачалка насочи оръжие,какво ще правите?Ще викате сигурно-стреляй,че не ми се живее,а?!

    18:06 28.05.2026

  • 19 9689

    6 1 Отговор
    Има нещо гнило,особенно ако няма видеозапис.

    18:07 28.05.2026

  • 20 Този е от

    1 5 Отговор
    Исторически парк.

    Коментиран от #23

    18:08 28.05.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Будист

    18:12 28.05.2026

  • 22 Гербер

    5 0 Отговор
    СЕКТАНТ И ПЕДОФИЛ! ТОЧКА ПО ВЪПРОСА!

    18:12 28.05.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Този е от":

    Ти па си от петрохан

    18:13 28.05.2026

  • 24 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Стрелял в главата си ама уцелил полицая 😏

    18:14 28.05.2026

  • 25 Мистерията !

    5 0 Отговор
    МВР.

    18:15 28.05.2026

  • 26 руски банан

    2 2 Отговор
    Евразийски ценности.

    18:18 28.05.2026