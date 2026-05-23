Мистерия в МВР: Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?

23 Май, 2026 20:20 1 361 23

От МВР признаха, че по случая не е работено активно дълго време, а реалните действия са започнали едва преди около месец

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хора, свързани с институции, са помагали на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива. Живеещи в блока разказват, че не са го виждали навън.По случая не е работено активно дълго време, а реалните действия са започнали едва преди около месец.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни, че кръгът около избягалия от закона мъж ще бъде осветлен, посочи БНТ.

Михайлов беше задържан снощи при спецоперация на ГДБОП, след като се укриваше повече от десет месеца. От рано тази сутрин той вече е в Софийския затвор, където трябва да излежи година и осем месеца ефективно наказание.

След като повече от десет месеца Васил Михайлов се изплъзваше на закона, в крайна сметка беше задържан в столичния квартал „Свобода“.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга. Няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители.“

По неофициална информация прокурорският син е бил отседнал временно в апартамент на свой приятел, който също има криминални регистрации. Драстично е променил външния си вид, за да не бъде разпознат – качил е килограми и е пуснал гъста брада.

Според източници, близки до разследването, Васил Михайлов е престоял в апартамента около седмица. Излизал е рядко и се е стремял да се прикрива добре.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Ползваха се еднократни карти. С много сериозна помощ отвън.“

Живеещи в блока разказват, че не са го виждали навън.

„Нито го знам, нито го познавам.“
„За какво да се притеснявам, нали не е в моята къща.“

От МВР признаха, че по случая не е работено активно дълго време, а реалните действия са започнали едва преди около месец.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Дългият процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Има интересни имена, свързани с институции и криминално проявени лица. Ще ги видите.“

Васил Михайлов стана известен с поредица от побои в Перник. Докато се укриваше, името му беше свързано и с опит за нападение на служител на ГДБОП в пернишко село. Появи се и в интернет клип, в който твърдеше, че срещу него се води тенденциозно разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дада

    22 0 Отговор
    Вижда се от луната
    Перник БОП

    20:23 23.05.2026

  • 2 Как кой ?

    13 0 Отговор
    Всички по веригата на мушенгиите !

    20:24 23.05.2026

  • 3 Хотейшио

    23 0 Отговор
    Татко прокурор му е помагал, няма кой знае каква мистерия в това

    20:24 23.05.2026

  • 4 00014

    9 0 Отговор
    След един месец ще го пуснат от пандиза за добро представяне. Ама от него вече човек не става. Да му мислят тези, които ще се сблъскат с него.

    20:34 23.05.2026

  • 5 Директора

    7 2 Отговор
    Уж щеше да има имена, институции, интересни личности...
    Нищо. Пак ше кажат, че е следствена тайна, а той вече в затвора

    20:37 23.05.2026

  • 6 Мдаа

    8 0 Отговор
    За съжаление този индивид е невменяем. Ще излежи какво има да излежава и после пак ще продължи.

    Коментиран от #19

    20:38 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дреме ми на

    5 1 Отговор
    Пак старата практика, знам ама няма да ви кажа.Тогава не се прави на интересен с интересните имена, които не казваш бе мазник долен.

    20:41 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да,бе

    7 1 Отговор
    Няма никаква мистерия,МВР работи,като поръчкуратурата на повикване и срещу заплащане...И двете са за рестарт,ама истински.А съда ще не ще, ще се оправи без тия двете...

    20:45 23.05.2026

  • 13 Моряка

    5 0 Отговор
    Сега в пандиза ще кефят с бялото му д.Всеки бледолик ще го обича.

    20:45 23.05.2026

  • 14 Истината

    4 0 Отговор
    Тоя боклук сина на другия боклук, ако беше истински бандит, а не пернишко леке с протекции, отдавна трабваше да е дупнал зад граница.

    20:47 23.05.2026

  • 15 РУМЕН РАДЕВ

    1 0 Отговор
    Помагали са Бойко Борисов и Делян Пеевски

    20:47 23.05.2026

  • 16 Гост

    6 1 Отговор
    Адмирации за Министър Демерджиев, хулиганът не е интересен, по- интересно е кой го е закрилял и за какво...😊 Пред закона всички би трябвало да сме равни, закрилниците на това Леке трябва да бъдат осъдени, но не условно, а ефективно, предвид нанесената вреда върху обществото..., определено закрилниците на това недоразумение, наречено "прокурорският син", са повече виновни и трябва да понесат отговорност, ако в България има върховенство на закона...😁

    20:48 23.05.2026

  • 17 Артилерист

    6 1 Отговор
    Дерменджиев ми е вижда много принципен, компетентен и действен министър. Надявам се да разбута мафиотските кадри в органите на реда. Според мен и бащата-прокурор на уличника вагабонтин трябва да бъде съден, защото повечето деяния на невъзпитания му син са в прокурорския му район. Това ще бъде възпитателно възмездие за всички пострадали и предупреждение към другите властни татковци...

    20:48 23.05.2026

  • 18 Тате ПРОКУРОРА

    3 1 Отговор
    Никой не може да барне сина ми и да го вкарва във затвора ....аз ще накажа Демерджиев за това своеволие !

    20:48 23.05.2026

  • 19 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    След толкова обич при бай Ставри едва ли ще иска да се върне там отново.

    Коментиран от #23

    20:48 23.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    1 1 Отговор
    Дремерджиев укрива длъжностни лица извършили престъпление, вместо веднага да сезира прокорокотурата.

    20:52 23.05.2026

  • 22 Ега ти държавата на ТИКВАТА и ШИШИ

    0 0 Отговор
    Крадат като луди и нищо друго не ги интересува ! Айде сега те разседвайте и тях !

    20:55 23.05.2026

  • 23 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Моряка":

    Това момиче е "рецидивист" в злодеянията си. Със сигурност ще бъде и в буквалния смисъл на думата.

    20:56 23.05.2026