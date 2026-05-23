Мъж отвлече жена и бебето ѝ от кризисен център

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж за отвличане на 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете, извършено при условията на домашно насилие.

Според държавното обвинение деянието е извършено на 1 април 2026 г., когато жената и детето ѝ били настанени в Кризисен център. Мъжът, с когото тя преди това живеела на семейни начала, се свързал с нея под предлог, че ще ѝ донесе храна.

След като я извел от центъра, той я качил насила заедно с детето в автомобил и ги отвел в жилището си в квартал „Изгрев“ в Пловдив. По данни на прокуратурата там той упражнил насилие над жената, лишил я противозаконно от свобода и я заплашвал с убийство.

По случая е подаден сигнал, а впоследствие жената била върната в кризисния център от полицейски служители.

Междувременно обвиняемият напуснал страната и бил обявен за общодържавно издирване. Задържан е на 21 май при влизане в България през ГКПП Калотина.

От прокуратурата уточняват, че мъжът вече е осъждан за насилие над същата жена от съд в Лиеж.

Той е задържан за 72 часа, а на 25 май прокуратурата ще поиска постоянен арест.

От Апелативна прокуратура – Пловдив отчитат ръст на случаите на домашно насилие в региона. През 2025 г. наблюдаваните преписки са били 1609 при 1084 година по-рано.