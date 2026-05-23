Новини
Крими »
Мъж отвлече жена и бебето ѝ от кризисен център

Мъж отвлече жена и бебето ѝ от кризисен център

23 Май, 2026 20:04 632 4

  • мъж-
  • отвлече-
  • жена-
  • бебе-
  • кризисен център-
  • пловдив-
  • полиция

От Апелативна прокуратура – Пловдив отчитат ръст на случаите на домашно насилие в региона

Мъж отвлече жена и бебето ѝ от кризисен център - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж за отвличане на 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете, извършено при условията на домашно насилие.

Според държавното обвинение деянието е извършено на 1 април 2026 г., когато жената и детето ѝ били настанени в Кризисен център. Мъжът, с когото тя преди това живеела на семейни начала, се свързал с нея под предлог, че ще ѝ донесе храна.

След като я извел от центъра, той я качил насила заедно с детето в автомобил и ги отвел в жилището си в квартал „Изгрев“ в Пловдив. По данни на прокуратурата там той упражнил насилие над жената, лишил я противозаконно от свобода и я заплашвал с убийство.

По случая е подаден сигнал, а впоследствие жената била върната в кризисния център от полицейски служители.

Междувременно обвиняемият напуснал страната и бил обявен за общодържавно издирване. Задържан е на 21 май при влизане в България през ГКПП Калотина.

От прокуратурата уточняват, че мъжът вече е осъждан за насилие над същата жена от съд в Лиеж.

Той е задържан за 72 часа, а на 25 май прокуратурата ще поиска постоянен арест.

От Апелативна прокуратура – Пловдив отчитат ръст на случаите на домашно насилие в региона. През 2025 г. наблюдаваните преписки са били 1609 при 1084 година по-рано.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    5 3 Отговор
    юмручето на снимката на бебето или на румен е ? кръвта сигурно е на българите

    20:06 23.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МВР служител

    1 1 Отговор
    Това не е мъж. Такива са крадлев, Дончев, Методиев и компания насилници над жени от ГЕРБ . Има множество унищожени сигнали за "домашно" насилие на водещи гологлави псевдо мъже от ГЕРБ и тъй като давността на подобни престъпления е десет години очаквайте Томислав Дончев да бъде изхвърлен първи от сградата на философския факултет

    20:12 23.05.2026