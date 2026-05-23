Известен бизнесмен е жертвата на крупния обир край Дупница, в същия ден патриарх Даниил е бил в селото

Дръзката кражба, извършена в дупнишкото село Крайници, е станала в дома на известния местен бизнесмен Николай Лукаров. От имота му е задигнат метален шкаф, съдържащ голяма сума, златни накити и две законно притежавани оръжия. Престъплението е извършено в четвъртък, във времевия интервал между 19:30 и 22:20 часа, докато в имота е нямало никого, припомни "Блиц".

След подаването на сигнала дежурна оперативна група е извършила щателен оглед на местопрестъплението. По случая вече е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, като за инцидента е уведомен и дежурен прокурор, съобщиха от полицията.

Сериозно съдействие на разследващите е оказал 32-годишният кмет на селото Десислав Начов, който веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери за видеонаблюдение.

С цел проследяване и установяване на извършителите, органите на реда са иззели видеоматериали от камерите в центъра на селото, по главната улица, както и от частни охранителни системи на съседни къщи.

По всичко личи, че обирджиите са имали предварителна информация за навиците на семейството и са атакували сградата в момент, в който тя е била безлюдна.

Кметът Начов изрази пред struma.bg дълбокото си възмущение от случилото се, което е помрачило големия празник на селото.

В същия ден Крайници отбелязва Спасовден, като по повод храмовия празник и 120-годишнината на местната църква „Възнесение Господне” на посещение е бил патриарх Даниил, който е отслужил празнична литургия и е осветил традиционния курбан.

По първоначални данни задигнатата парична сума в различна валута възлиза на около 20 000 лева, а стойността на откраднатото злато също е значителна. Двата пистолета в сейфа са били законно притежавани от собственика на имота, който е активен ловец.

Николай Лукаров, който развива бизнес с бетонов възел, живее постоянно със семейството си в Крайници. Разследването по установяването на извършителите продължава.