Известен бизнесмен е жертвата на крупния обир край Дупница, в същия ден патриарх Даниил е бил в селото

Дръзката кражба, извършена в дупнишкото село Крайници, е станала в дома на известния местен бизнесмен Николай Лукаров. От имота му е задигнат метален шкаф, съдържащ голяма сума, златни накити и две законно притежавани оръжия. Престъплението е извършено в четвъртък, във времевия интервал между 19:30 и 22:20 часа, докато в имота е нямало никого, припомни "Блиц".
След подаването на сигнала дежурна оперативна група е извършила щателен оглед на местопрестъплението. По случая вече е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, като за инцидента е уведомен и дежурен прокурор, съобщиха от полицията.
Сериозно съдействие на разследващите е оказал 32-годишният кмет на селото Десислав Начов, който веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери за видеонаблюдение.
С цел проследяване и установяване на извършителите, органите на реда са иззели видеоматериали от камерите в центъра на селото, по главната улица, както и от частни охранителни системи на съседни къщи.
По всичко личи, че обирджиите са имали предварителна информация за навиците на семейството и са атакували сградата в момент, в който тя е била безлюдна.
Кметът Начов изрази пред struma.bg дълбокото си възмущение от случилото се, което е помрачило големия празник на селото.
В същия ден Крайници отбелязва Спасовден, като по повод храмовия празник и 120-годишнината на местната църква „Възнесение Господне” на посещение е бил патриарх Даниил, който е отслужил празнична литургия и е осветил традиционния курбан.
По първоначални данни задигнатата парична сума в различна валута възлиза на около 20 000 лева, а стойността на откраднатото злато също е значителна. Двата пистолета в сейфа са били законно притежавани от собственика на имота, който е активен ловец.
Николай Лукаров, който развива бизнес с бетонов възел, живее постоянно със семейството си в Крайници. Разследването по установяването на извършителите продължава.
3 Реалността
оглеждат се като лалугери и събират информация
16:59 23.05.2026
...Не се бъзикайте с дедо патриарх,че той не немощен като Максим и Неофит...!:))
9 редник
/ ...в имота е нямало никого/ ??
/ Сериозно съдействие на разследващите е оказал 32-годишният кмет на селото Десислав Начов, който веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери за видеонаблюдение./
Какво значение има възрастта на кмета и и това: "...веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери... /, сякаш е можел да откаже на полицията??
/ Двата пистолета в сейфа са били законно притежавани от собственика на имота, който е активен ловец./
Какво общо имат пистолетите с това, че човекът е ловец??
Онзи ден беше матурата по български език - подозирам, че авторката би срещнала сериозни затруднения, ако се яви... 😉
Прости им Господи, не знаят какво вършат!
17 замесен ли е в обира?
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":амче то държавата и миряните им дават
а и имоти си имат и подготвят в училищата часове по религия
за следващи поколения вярващи
18:30 23.05.2026
18 черната торбичка
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":те чака
18:36 23.05.2026
22 Абсолютно съгласен
До коментар #9 от "редник":Само по заглавията на първа страница (и резюмето под тях) винаги познавам авторката на 99.9%.
18:44 23.05.2026
До коментар #21 от "модераса":Модераса духа и сърба супа с апетит !!!( по Любо Пенев ) :-))))))
До коментар #23 от "Чърчил":Духа им супата , за да я държат на работа . :-))))) Срамна работа няма !
