Известен бизнесмен е жертвата на крупния обир край Дупница, в същия ден патриарх Даниил е бил в селото

23 Май, 2026 16:48 3 733 27

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дръзката кражба, извършена в дупнишкото село Крайници, е станала в дома на известния местен бизнесмен Николай Лукаров. От имота му е задигнат метален шкаф, съдържащ голяма сума, златни накити и две законно притежавани оръжия. Престъплението е извършено в четвъртък, във времевия интервал между 19:30 и 22:20 часа, докато в имота е нямало никого, припомни "Блиц".

След подаването на сигнала дежурна оперативна група е извършила щателен оглед на местопрестъплението. По случая вече е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, като за инцидента е уведомен и дежурен прокурор, съобщиха от полицията.

Сериозно съдействие на разследващите е оказал 32-годишният кмет на селото Десислав Начов, който веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери за видеонаблюдение.

С цел проследяване и установяване на извършителите, органите на реда са иззели видеоматериали от камерите в центъра на селото, по главната улица, както и от частни охранителни системи на съседни къщи.

По всичко личи, че обирджиите са имали предварителна информация за навиците на семейството и са атакували сградата в момент, в който тя е била безлюдна.

Кметът Начов изрази пред struma.bg дълбокото си възмущение от случилото се, което е помрачило големия празник на селото.

В същия ден Крайници отбелязва Спасовден, като по повод храмовия празник и 120-годишнината на местната църква „Възнесение Господне” на посещение е бил патриарх Даниил, който е отслужил празнична литургия и е осветил традиционния курбан.

По първоначални данни задигнатата парична сума в различна валута възлиза на около 20 000 лева, а стойността на откраднатото злато също е значителна. Двата пистолета в сейфа са били законно притежавани от собственика на имота, който е активен ловец.

Николай Лукаров, който развива бизнес с бетонов възел, живее постоянно със семейството си в Крайници. Разследването по установяването на извършителите продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    22 4 Отговор
    значи е ясно кой е обирджията

    16:51 23.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 9 Отговор
    А патриархът замесен ли е в обира?🦧⛪🦧

    Коментиран от #4, #17

    16:51 23.05.2026

  • 3 Реалността

    17 4 Отговор
    И на попа особенно да нямаш доверие никакво
    оглеждат се като лалугери и събират информация

    16:59 23.05.2026

  • 4 Бабите от Блока

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Амчи то той, маа...

    17:20 23.05.2026

  • 5 Град Козлодуй

    6 5 Отговор
    А,патриарха га направил

    17:21 23.05.2026

  • 6 бг правосъдник

    5 0 Отговор
    ще намерят най-много колата опожарена,гаранция франция!

    17:28 23.05.2026

  • 7 12340

    4 3 Отговор
    "След подаването на сигнала дежурна оперативна група е извършила щателен оглед на местопрестъплението и е намерила дълъг косъм,вероятно от брада..."....
    ...Не се бъзикайте с дедо патриарх,че той не немощен като Максим и Неофит...!:))

    17:34 23.05.2026

  • 8 жалко че не е

    3 1 Отговор
    и терминиран

    17:36 23.05.2026

  • 9 редник

    20 0 Отговор
    Писанията на Мара всеки път ме смайват с липсата на писмена култура и логика:

    / ...в имота е нямало никого/ ??

    / Сериозно съдействие на разследващите е оказал 32-годишният кмет на селото Десислав Начов, който веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери за видеонаблюдение./

    Какво значение има възрастта на кмета и и това: "...веднага е предоставил достъп до записите от общинските камери... /, сякаш е можел да откаже на полицията??

    / Двата пистолета в сейфа са били законно притежавани от собственика на имота, който е активен ловец./

    Какво общо имат пистолетите с това, че човекът е ловец??

    Онзи ден беше матурата по български език - подозирам, че авторката би срещнала сериозни затруднения, ако се яви... 😉

    Коментиран от #22

    17:36 23.05.2026

  • 10 Човека е нямал нищо в сейфа

    4 2 Отговор
    Само оръжието и иска да изкара някое евро

    17:45 23.05.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 1 Отговор
    20000 лева и злато за 2-3 евро ! Кой би рискувал за такава семкарска сума !?

    17:46 23.05.2026

  • 12 Въпрос

    20 3 Отговор
    Кога ще изкарат на светло скритите един милиард и половина под формата на злато, кюпюри и флашки с криптовалути, заровени в двора и скрити в стените на къщата на трафиканта Методиев Борисов в Банкя?

    17:49 23.05.2026

  • 13 Язовирите са пълни

    7 0 Отговор
    Сейфа тежък

    17:49 23.05.2026

  • 14 Дик диверсанта

    4 9 Отговор
    Искате да кажете, че руското попче е станало крадец. Не, те комунистите винаги са били крадци.

    Коментиран от #19, #20

    18:16 23.05.2026

  • 15 миче що ги показваш тез ръждясали

    5 1 Отговор
    белезници кат заптиета не са заловили хайдуците

    18:27 23.05.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Заглавието е тенденциозно и манипулативно. Съставено е така, че внушава, че Патриарх Данийл е крадецът!

    Прости им Господи, не знаят какво вършат!

    Коментиран от #18

    18:28 23.05.2026

  • 17 замесен ли е в обира?

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    амче то държавата и миряните им дават
    а и имоти си имат и подготвят в училищата часове по религия
    за следващи поколения вярващи

    18:30 23.05.2026

  • 18 черната торбичка

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    те чака

    18:36 23.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 модераса

    1 0 Отговор
    не начесан

    Коментиран от #26

    18:40 23.05.2026

  • 22 Абсолютно съгласен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "редник":

    Само по заглавията на първа страница (и резюмето под тях) винаги познавам авторката на 99.9%.

    18:44 23.05.2026

  • 23 Чърчил

    4 0 Отговор
    Маро , Маро , кои са тези наивници от факти.бг , които ти плащат .

    Коментиран от #27

    19:22 23.05.2026

  • 24 Знае

    3 0 Отговор
    Попът го е обрал ! Вижте заплатите на поповете и погледнете какви коли карат и в какви палати живеят !

    19:53 23.05.2026

  • 25 Знаещ

    2 0 Отговор
    Религията е опиум за народа !!!!

    19:54 23.05.2026

  • 26 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "модераса":

    Модераса духа и сърба супа с апетит !!!( по Любо Пенев ) :-))))))

    19:58 23.05.2026

  • 27 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чърчил":

    Духа им супата , за да я държат на работа . :-))))) Срамна работа няма !

    20:00 23.05.2026