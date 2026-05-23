За 24 май по нареждане на Румен Радев режат парите за култура! Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си

23 Май, 2026 20:28 647 24

Заплатите в сектор „Култура“ и тази година остават по-скоро близки до минималната заплата, отколкото до средната за страната, отчитат от бранша

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В надвечерието на 24 май поглеждаме и към парите за култура. Библиотеки, театри, читалища и други сценични институти са получили указания за съкращаване на бюджета си за тази година до 90% от миналогодишния. Културният сектор от години е недофинансиран, заплатите са ниски, а желаещите да работят в него все по-малко. Запазват се и тенденциите голяма част от българите да нямат реален достъп до култура. Каква е причината?

Това разкри БНТ.

Заплатите в сектор „Култура“ и тази година остават по-скоро близки до минималната заплата, отколкото до средната за страната, отчитат от бранша.

Кирил Бинев, председател на НФ „Култура“ към КТ „Подкрепа“: „Музейни, краеведчески сбирки, певчески дружества, литературни — всички тези неща са възникнали от ентусиасти и сякаш и досега се разчита, че тези хора на ентусиазъм ще трябва да работят. Когато доходът ти е 40 евро на ден и трябва да храниш семейство, тези хора се лишават от много неща.“

Михаела Василева – заместник-директор на РИМ-Благоевград: „Може би един служител с 20-годишен стаж, колкото мен, взима около 900 евро. Даже не знам дали е бруто или е чисто, заедно с клас, квалификация и други неща, които му се изчисляват.“

Кирил Бинев, председател на НФ „Култура“ към КТ „Подкрепа“: „Един млад музеен работник, млад библиотекар, млад музикант всъщност започва с минималната заплата, което е много недостойно.“

Доц. д-р Калина Иванова, изп. директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: „Никога не стигат парите за култура. Ако трябва да се съкращават кадри, да се закриват работни места, все по-трудно ще се работи в библиотеката.“

Освен ниското заплащане, пари няма и за поддръжка. Покривът на Националната библиотека тече от години. И докато библиотеките все пак са от онези звена, които получават държавно финансиране, да си творец на свободна практика рядко е устойчиво.

Николай Колев, художник: „В Русе съм единственият на свободна практика, общо взето от колегите, така че трудно е.“

Колев е част от групата на русенските художници с 40-годишна кариера.

Николай Колев, художник: „Всички, които завършват, не знам къде отиват, защото ние в Русе от групата, която сме около 80 човека, младите художници са около десет и те всички работят нещо друго. При нас най-младите художници, които идват, са между 40 и 50 години.“

Михаела Василева работи в Регионалния исторически музей в Благоевград. Твърди, че основните проблеми не само тук, а и на музеите в страната като цяло са свързани с остарялата материална база.

Михаела Василева – заместник-директор на РИМ-Благоевград: „Това особено силно се отнася за фондохранилищата. Това са помещенията, в които се опазва културното богатство на България.“

По думите ѝ състоянието им в голяма част от страната е застинало някъде през 70-те и 80-те години. Музеят в Благоевград в момента се ремонтира и е затворен за посетители. Това означава, че вече една година голяма част от собствените приходи ги няма.

Кирил Бинев, председател на НФ „Култура“ към КТ „Подкрепа“: „Всяка година парите се увеличават, това е факт — бюджетът на Министерството на културата. Просто няма никаква прозрачност по тяхното изразходване.“

Николай Колев, художник: „Колкото и да е голям бюджетът, ако не стига до хората, които се занимават с изобразително изкуство, няма никакъв смисъл.“

За поредна година от сдружение „Фабрика за идеи“ изчисляват годишния индекс „Достъп до култура“.

Янита Танева, основател на „Фабрика за идеи“: „Това, което установяваме, е, че в някои от дейностите над 80% от българите не са посетили нито едно събитие.“

По думите ѝ тенденциите, които се очертават, са културната пропаст между града и селото, както и по отношение на доходите и образованието.

Индексът измерва ползата от насочените държавни пари за култура, която в момента не е положителна.

Янита Танева, основател на „Фабрика за идеи“: „Ако виждаме някъде пробив на българската култура извън България, това се дължи изключително на упоритостта на артистите и на културния сектор.“

Увеличение, макар и малко, има в посещаемостта на киното, библиотеките и концертите.

Потърсихме и Министерството на културата за тяхното виждане по отношение на прозрачността на финансирането и бъдещите бюджети. Оттам ни отговориха, че в момента извършват анализ за състоянието на министерството и на база на резултатите ще бъдат направени предложения към бюджета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    7 5 Отговор
    Само ТЕЛКа не пипайте. кОлтура не ни требе

    20:31 23.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    не съм уверен дали тиквата е прочел Винету докрая , но за Радев съм сигурен , че е прочел поне ,,повест за истинския човек,,от Полевой

    20:34 23.05.2026

  • 3 Буревестников

    4 6 Отговор
    Заглавието е толкова провокативно и нелепо,че човек може да си направи извода,че при предишните,евроатлантическите режими,музейните работници и библиотекарките са тънели в разкош,търкаляли са се е пари.

    Коментиран от #7

    20:36 23.05.2026

  • 4 SDEЧЕВ

    9 3 Отговор
    Има библиотеки в цяла България с по двама души на щат в които не е влизал човек от месеци. За съжаление вече са с отпаднала необходимост към днешна дата

    20:36 23.05.2026

  • 5 То па една халтура!

    8 3 Отговор
    Не искам да гледам бездарни артисти!

    20:36 23.05.2026

  • 6 Нехис

    7 7 Отговор
    На комунистите културни и образовани хора не им трябват, защото първите ще бъдат наритани.
    Комунисти виреят основно сред простолюдието.
    Умният човек не е комунист, той има образование, мозък, работи и изкарва много пари.
    А комунистът е паразит, чакащ да открадне от работещия.

    20:37 23.05.2026

  • 7 Нехис

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Буревестников":

    Не четеш ли, че бюджетът им е намален сега с 90%, троле?

    20:37 23.05.2026

  • 8 Тримата глупаци

    4 2 Отговор
    Ми да пренасочат от Боташ за култура.

    20:37 23.05.2026

  • 9 Младо дебилче

    2 2 Отговор
    Само Дарааааа, Бангарангаааа

    20:38 23.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лъжат по комунистически!

    1 1 Отговор
    Нищо няма да намаляват!

    20:39 23.05.2026

  • 12 Еничар ли е Натовския генерал?

    4 0 Отговор
    1 млрд. евро в Механизма за стабилност на еврозоната, който ще финансира западни държави пред фалит!
    1 млрд. евро за украйна -страна извън нато и ес!

    А няма пари за българска култура?!
    Ашколсун и конграчулейшънс!

    20:39 23.05.2026

  • 13 Феникс

    4 3 Отговор
    Каква култура със това банга-ранга поколение! Закривай всичко! На хамериканците им стига обсужващ персонал и услуги!

    20:40 23.05.2026

  • 14 А50

    3 1 Отговор
    Културата не може ли да си изкарва парите.

    20:44 23.05.2026

  • 15 Аз вече

    3 0 Отговор
    съкратих моя бюджет за култура - купувам по 2 книги годишно и не ходя на кино и театър. За дрехи и обувки също. И за почивки. И за храна. И за домашния любимец, който почина и няма да има заместник. И за отопление през зимата - с 3 градуса. И животът продължава.

    20:44 23.05.2026

  • 16 Да се

    5 0 Отговор
    Съкратят директорите както в библиотеките така и в ОУ-ща не може да има директор 2 зам. директори по образование и зам.директор на администрацията - 6 служители и крадливата к--ва лапа

    20:44 23.05.2026

  • 17 Яшар

    4 0 Отговор
    Към г-жа та от Благоевград ...900 евро са много пари за отключване и заключване на сграда , освен това сме и длъжни да ви гледаме киселите физиономии и своеволията като музейни работници ...направо да кажа ,ползвате топлото и хладното ,храната и дрехите и осигуровките от държавата и не харчите и разходвате вкъщи ....бъдете благодарни че може и без това да останете

    20:45 23.05.2026

  • 18 ФАКТИ

    3 1 Отговор
    ТЕАТРИТЕ ОСНОВНО ПОКАЗВАТ БЕЗДАРНА ПОРНОГРАФИЯ. ЧИТАЛИЩИТАТА СА ПРЕВЪРНАТИ В БИТ ПАЗАР. ПЛАЩАЙ И ЗА ВЪЗДУХА . ЯЖТЕ БАНАНИ СЕГА ЖАЛКИ КАПИТАЛИСЧЕТА

    20:45 23.05.2026

  • 19 хахаха

    1 1 Отговор
    Къв 24 ти май бе, банга ранга е културата .Цяла Европа ни ръкопляска . Дара е пръв евробудител !

    20:46 23.05.2026

  • 20 Факт

    4 0 Отговор
    И днес Боташ изяде доста повишениея на заплати!

    20:46 23.05.2026

  • 21 Радев е

    1 1 Отговор
    непредсказуем и няма да се остави да бъде повлечен от статуквото. Непробиваем и хладнокръвен. Обран и преценява всяка своя дума. Високо ниво! Обърнете внимание, с какво уважение и почести го посрещна Мерц. При него нещата са много изпипани и методично стяга хватката.

    Коментиран от #23

    20:47 23.05.2026

  • 22 Да,бе

    0 0 Отговор
    Ван Гог си е отрязъл ухото и е велик,а тия ако си отрежат ръцете ще започнат да рисуват...Евентуално,но много по-добре...

    20:47 23.05.2026

  • 23 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Радев е":

    Драги, самият Мунчо е статукво - той е от 9г в политиката, а през 2020 хвърли страната в хаос и инфлация.
    Ако беше останал Борисов, инфлацията щеше да е 50% по-малко и нямаше да имаме още 18 млрд кредити.

    20:49 23.05.2026

  • 24 665

    0 0 Отговор
    Режи яко , в т. нар. култура са предимно жълтопаветни халтурни търтеи !

    20:51 23.05.2026

