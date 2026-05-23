Еленко Божков за "Боташ": Имаше нещо скрито по време на правителството "Желязков"

Тази история с "Боташ" има предистория. След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. Това каза пред ФОКУС енергийният експерт Еленко Божков.

"Едва, след като идва служебното правителство, министър Трайчо Трайков прояви инициатива, потърси турския си колега и вероятно е изпратено българско алтернативно предложение, което също не е известно какво съдържа и какви са възможностите. Инициатива има от турска страна, както и ангажиращи действия на нашия служебен министър. Сега това, което имаме, е отново инициатива от българска страна", уточни експертът.

"Очакванията са, че сега ще има напредък и резултатите ще са благоприятни", коментира още той.

"През януари беше подписан един договор за 1 милион мегаватчаса на Shell, които да минат през този договор, така че това е едно изпълнение. По-скоро трябва да се търсят такива условия, които да ни удовлетворят. Дали това ще стане чрез пряко прехвърляне на 3-та страна, или по друг начин - предстои да разберем. Има декларации за добронамереност и от двете страни", каза Еленко Божков.