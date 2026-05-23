Еленко Божков за "Боташ": Имаше нещо скрито по време на правителството "Желязков"

23 Май, 2026 20:46 3 832 43

Инициатива има от турска страна

Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тази история с "Боташ" има предистория. След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. Това каза пред ФОКУС енергийният експерт Еленко Божков.

"Едва, след като идва служебното правителство, министър Трайчо Трайков прояви инициатива, потърси турския си колега и вероятно е изпратено българско алтернативно предложение, което също не е известно какво съдържа и какви са възможностите. Инициатива има от турска страна, както и ангажиращи действия на нашия служебен министър. Сега това, което имаме, е отново инициатива от българска страна", уточни експертът.

"Очакванията са, че сега ще има напредък и резултатите ще са благоприятни", коментира още той.

"През януари беше подписан един договор за 1 милион мегаватчаса на Shell, които да минат през този договор, така че това е едно изпълнение. По-скоро трябва да се търсят такива условия, които да ни удовлетворят. Дали това ще стане чрез пряко прехвърляне на 3-та страна, или по друг начин - предстои да разберем. Има декларации за добронамереност и от двете страни", каза Еленко Божков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    29 18 Отговор
    Скрито е сега, защото изобщо не знаем какви ги вършите!

    20:49 23.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 18 Отговор
    вижте му охранената ДС тиква на тоя , и повярвайте в новия ,,месия,,

    Коментиран от #8

    20:49 23.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    48 11 Отговор
    От диди фалита и ортака му бойко няма как да очакваш нещо друго. Няма как!

    Коментиран от #10

    20:50 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хе хе

    48 14 Отговор
    Е иначе как щеше мафията да реве срещу Радев? Това им беше единственият компромат. Скрили меморандума, та троловете да имат тема по време на изборите хе хе хе

    20:53 23.05.2026

  • 8 тая шия

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не е от туршия...

    20:54 23.05.2026

  • 9 Яшар

    20 3 Отговор
    На днешно време имаш ли енергии не губиш няма ...боташ моташ има некадърни търговци ...я хванете някое гладно момче със хъс ,ще продава газ ,петрол че и май.ка си баща си ще продаде за пари ..охранените ш .пари от Булгаргаз и Ено кило боб на пазара не могат да продадат

    20:55 23.05.2026

  • 10 Соломон

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Споко. Нека да започнем да плащаме и ще видим колко е печеливш Боташ.

    20:55 23.05.2026

  • 11 майстор-готвач

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Помак":

    абе гъчи кифтета, ни съ мъчи с таз мусака....

    Коментиран от #12

    21:01 23.05.2026

  • 12 Помак

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "майстор-готвач":

    Мерси господине , за утре ще глася кюфтета ...ша я гътна таз мусака

    21:05 23.05.2026

  • 13 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Помак":

    Зависи колко си гладен!

    Коментиран от #14

    21:06 23.05.2026

  • 14 Помак

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Бая батко ,ша я изям ..пък квото ще да стане

    21:07 23.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    14 4 Отговор
    Всички се правят на ощипани госпожици! Ако не си плащаме "такса спокойствие" на Ердоган, спокойствие няма да имаме. За това и Радев успя да се споразамуее, срещу по-малко от милиард на година, турците да не ни закачат и да не ни организират "цветни революции" и "борби за национално освобождение"

    Коментиран от #21

    21:40 23.05.2026

  • 18 ШЕФА

    29 10 Отговор
    Еленко кажи истината с имена кратко и ясно.Имаше извършени скрити престъпления срещу българският народ и България от престъпниците и нац.предатели Желязков и Борисов.

    Коментиран от #24

    21:41 23.05.2026

  • 19 Ха ха ха

    11 16 Отговор
    Служебното правителство на Боташев подписа договора, сега Желязков им виновен. Еленко разказва приказки за олигофрени.

    22:02 23.05.2026

  • 20 Да но

    11 10 Отговор
    Правителството на Гълъб Донев подписа договора с Боташ. Плащаме по половин милион евро на ден без да получаваме нищо. Това ще продължава докато държавата плати на Боташ 3 милиарда евро.

    22:06 23.05.2026

  • 21 Така е

    17 11 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Радев продаде България на Ердоган.

    Коментиран от #29

    22:08 23.05.2026

  • 22 Хаха

    13 10 Отговор
    Лицето на снимката е радевист. Атентатор от метрото в София.

    22:09 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 факт

    6 4 Отговор
    у шкфчето банкяланга

    22:22 23.05.2026

  • 26 факт

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Помак":

    за дршня става

    22:24 23.05.2026

  • 27 Джо пaцyлa

    18 10 Отговор
    радев и подлогите му от ИТН които създаде ни набутаха с 6,9 милиарда по "БОТАШ". Помните ли по време на правителството на Петков нарече ПП "шарлатани" и след 2 седмици чалгарите се оттеглиха от правителството. След това дойде служебното на кayнa радев и ни набута с "БОТАШ". славуца и кликата му вече са убити окончателно а зимата идва реда и на кayнa

    22:30 23.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ШтЕдРиЯ

    14 8 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    Мунчо Крадев плати ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Джизие" и данъкн ДИШ ХАКЬ 1 милуон лева " за тва че празния въздух търка теъбите на ГАЗопровода

    22:33 23.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хмм

    10 8 Отговор
    това е дъното, да завличаш България с милиони с намерение да станат милиарди само за да компрометираш президента

    Коментиран от #40

    22:47 23.05.2026

  • 32 Гей пасив

    2 2 Отговор
    Искам съм в г🍑зът незабавно!

    22:55 23.05.2026

  • 33 Първан

    10 3 Отговор
    Еленко Божков е 150% социалистически кадър и е много грешно още да го показвате

    22:58 23.05.2026

  • 34 Хааа

    8 5 Отговор
    Много гнусен некадърник е тоя.

    23:02 23.05.2026

  • 35 Аква

    8 8 Отговор
    Разбира се, че мутрата ще скрие всеки договор, който му пречи да омаскарява Радев. Има хора в Герб, които и майките си ще продадат, само да обслужат интересите на мутрата. Тази продажна кохорта е един файтон хора, силно пречеща на герб да се развива. Затова доверието в партията е нула. Избирателите се свиват като шагренова кожа. Докато не се изгони тоя
    вкиснат елит, герб ще бъде в кома.

    Коментиран от #41

    23:04 23.05.2026

  • 36 Предателски БГ народ

    4 2 Отговор
    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи.

    Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    23:09 23.05.2026

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    "ЕНЕРГЕТИКА" НА "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ ОТ .................... СЕЛО СЛАВЯНОВО, ДАВА "ПРОГРЕСИВНИТЕ" СИ СЪВЕТИ И НАСОКИ ОТ ...................,.. BPEMETO HA "(O)ZPEЛИЯ" КОМУНИZЪМ ........................ ФЪФЛЕЩИЯ ДРУГАР И ТЕРОРИСТ В МЕТРОТО, БАЙ ЕЛЕНКО БОЖКОВ .................... ФАКТ !

    23:43 23.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Гълъбарника подписа договора с Боташ по команда на Радев.

    00:38 24.05.2026

  • 41 Да бе да

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Аква":

    Зеления чорап се напълни с кеш от Боташ за сметка на държавата.

    Коментиран от #43

    00:39 24.05.2026

  • 42 Фактолог

    1 1 Отговор
    След като канадските измамници Киро и Асен прекратиха едностранно доставките на евтин руски газ гарантиран по договор и оставиха държавата без газ , съвсем естествено се стигна до договор с Турция за гарантиране на доставки на втечнен газ през турската мрежа!

    Какво неясно има!?

    Президентът Радев се е погрижил за сигурността на България и е сключил договор, а причината за ситуацията са шарлатаните и техния дебилизъм!

    Никоя държава няма да сключва с нас договори за без пари и да резервира газопроводи заради хубавите ни очи, още по-малко Турция.

    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ са виновни за всички последствия и за попарата , която сърбаме надробена от тях до ден днешен. Огромната инфлация също е благодарение на тях! Герб са не по-малко виновни, защото сглобката яко лъжеше и мажеше през цялото време и криеше истината за енергетиката, за да продължат с далаверите и да имат повод да плюят по президента Радев.

    00:44 24.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

