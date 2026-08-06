Разследват жестоко убийство на Младежкия хълм ОБЗОР

Пловдив стана арена на брутално криминално престъпление, което разтърси обществеността. Втори районен отдел на МВР и Окръжна прокуратура – Пловдив разследват умишлено убийство, извършено в района на емблематичния Младежки хълм.

Инцидентът е станал в късните часове на 4 август, а към този момент криминалистите работят по няколко ключови версии за нападението.

Какво се случи в подножието на тепето?

Сигналът за мъж в безпомощно състояние е подаден на телефон 112 около 17:20 часа на 4 август. Очевидци са открили жертвата в подножието на Младежкия хълм с видими следи от изключително тежко насилие. Мъжът е транспортиран по спешност в болница, но въпреки усилията на лекарите, няколко часа по-късно е починал от раните си. Източници от разследването, цитирани от БТА, потвърждават, че по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

Жертвата: Кой е убитият мъж?

Самоличността на пребития до смърт мъж вече е официално ясна. Жертвата е 37-годишният Георги Кузев, жител на град Кричим. Кметът на Община Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция в социалните мрежи и медиите, като изрази дълбоки съболезнования към семейството на загиналия и призова за бързо и безпристрастно правосъдие..

Хронология на събитията

4 август 2026 г. (около 17:00 – 17:15 ч.): Предполагаемо време на нападението и нанасянето на бруталния побой в парковата зона.

Предполагаемо време на нападението и нанасянето на бруталния побой в парковата зона. 4 август 2026 г. (17:20 ч.): Случайни минувачи откриват Георги в безпомощно състояние в подножието на хълма и подават сигнал на спешния телефон 112.

Случайни минувачи откриват Георги в безпомощно състояние в подножието на хълма и подават сигнал на спешния телефон 112. 4 август 2026 г. (вечерта): Пострадалият издъхва в болницата вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и множество вътрешни разкъсвания.

Пострадалият издъхва в болницата вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и множество вътрешни разкъсвания. 5 август 2026 г. (обяд): Пресцентърът на ОДМВР – Пловдив и Окръжната прокуратура официално обявяват започването на разследване за умишлено убийство.

Пресцентърът на ОДМВР – Пловдив и Окръжната прокуратура официално обявяват започването на разследване за умишлено убийство. 5 август 2026 г. (следобед): Иззети са охранителни камери от близки търговски обекти; появяват се информации за първите задържани лица от полицията.

Иззети са охранителни камери от близки търговски обекти; появяват се информации за първите задържани лица от полицията. 5 август 2026 г. (21:40 ч.): Кметът на Кричим Атанас Калчев официално потвърждава самоличността на жертвата.

Версиите: Капан за запознанства и престъпление от омраза

Разследващите органи проверяват шокиращи неофициални версии около мотива за убийството. Според информация на регионалното издание „Под тепето“, една от основните хипотези е, че Георги е станал жертва на престъпление, мотивирано от хомофобия и неговата сексуална ориентация.

Предполага се, че мъжът е бил примамен на среща в неосветената част на парка чрез популярно мобилно приложение за запознанства. Вместо потенциален партньор обаче, в горичката го е чакала организирана група за нападение. Жители на Кричим обаче споделят пред „ПловдивПрес“, че не вярват в тази версия и смятат, че групата нападатели просто е търсела произволна жертва в парка.

Позицията на Окръжна прокуратура – Пловдив и МВР

От пресцентъра на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив обявиха, че разследването се провежда при пълна мобилизация на ресурсите. Прокурорите уточниха, че се извършват активни процесуално-следствени действия за установяване на всички фактически обстоятелства и събиране на неоспорими доказателства.

По информация на вестник „24 часа“, вече има няколко задържани лица, за които се проверява дали имат пряка съпричастност към жестокия побой. Разследващите органи апелират гражданите да останат отговорни в публичното говорене и да не разпространяват спекулации, докато трае събирането на доказателства.

Реакции на правозащитните организации

Трагедията предизвика незабавни реакции от страна на неправителствения сектор. В официална позиция, цитирана от NOVA, ЛГБТИ правозащитни организации в България изразиха дълбока загриженост и настояха за щателно разследване на хомофобския мотив. Те напомниха за необходимостта от по-строго прилагане на текстовете от Наказателния кодекс, засягащи престъпленията, извършени с подбуди от хомофобски подбуди, и призоваха институциите за прозрачност по случая.

Гражданско недоволство: Протести и бдения в памет на Георги

Новината за смъртта на 37-годишния мъж обедини хората в искане за справедливост. В социалните мрежи вече се организират мирни бдения и протести както в Пловдив, така и в родния град на жертвата – Кричим. Гражданите настояват за незабавно разкриване на извършителите и налагане на максимални присъди.

Мерки за сигурност и черна статистика в Пловдив

Случаят отново изкара на дневен ред темата за сигурността в големите градски паркове в Пловдив. Справка в криминалната хроника показва, че Младежкият хълм и районът около Гребната база периодично попадат в полицейските сводки за нападения и грабежи в тъмната част на денонощието. Въпреки че през последните три години нивата на конвенционалната престъпност в Пловдив бележат лек спад по официални данни на МВР, тежките криминални прояви с участието на непълнолетни и младежки групи бележат тревожен ръст.

По информация на БНТ, криминалистите вече са иззели всички записи от охранителни камери на близките заведения и търговски обекти в подножието. Граждански организации и местни жители настояват за спешно разширяване на общинската система за видеонаблюдение в тъмните зони на парка, както и за постоянни пешеходни патрули на МВР и „Общинска охрана“, за да се предотвратяват подобни трагедии в бъдеще