Откриха тяло на моряк във фризер в Атина, издирват българка

Разследващите органи в Гърция очакват пълното размразяване на тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, намерено във фризер в жилище в атинското предградие Калитеа, за да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия. Очаква се експертизата да разкрие ключови подробности около тежкото престъпление, предизвикало широк обществен отзвук.
Жертвата е открита със завързани крайници и запушена с изолирбанд уста, покрита с чаршаф. На местопроизшествието са установени и следи от кръв. Според първоначалната оценка на съдебния лекар тялото е престояло във фризерното отделение приблизително една година, предаде БГНЕС.
Полицейските органи фокусират разследването върху 45-годишна българска гражданка, с която пострадалият е съжителствал на съпружески начала и от която има дете, както и върху 27-годишния ѝ син от предишен брак. Според оперативните данни жената е напуснала територията на Гърция в посока България заедно с малолетното си дете броени дни преди роднина на 65-годишния мъж да обяви официално изчезването му. Близките на жертвата съобщават и за липсата на значителни парични средства от банковите му сметки.
Гръцките власти, които предполагат, че заподозрените се намират на българска територия, са задействали каналите за международно сътрудничество и са информирали Интерпол.
На зловещата констатация първи се натъква съдебен изпълнител, пристигнал на адреса на улица „Евангелистрия“ за връчване на заповед за запор срещу българската гражданка. Заварвайки вратата незаключена, той влиза в апартамента и незабавно сигнализира полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Не съжителствате с БГ циганки и "дечицата " им...
13:09 05.08.2026
2 Че то
13:09 05.08.2026
3 лошо
13:10 05.08.2026
4 разбирам го
13:10 05.08.2026
5 Ама
13:11 05.08.2026
6 Като
13:12 05.08.2026
7 ШЕФА
13:28 05.08.2026
8 писарката
или убития
мари марийке
кво да страда кат бг кифлата го е убила
13:36 05.08.2026
9 Мдааа
13:45 05.08.2026