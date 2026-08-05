Откриха тяло на моряк във фризер в Атина, издирват българка

Разследващите органи в Гърция очакват пълното размразяване на тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, намерено във фризер в жилище в атинското предградие Калитеа, за да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия. Очаква се експертизата да разкрие ключови подробности около тежкото престъпление, предизвикало широк обществен отзвук.

Жертвата е открита със завързани крайници и запушена с изолирбанд уста, покрита с чаршаф. На местопроизшествието са установени и следи от кръв. Според първоначалната оценка на съдебния лекар тялото е престояло във фризерното отделение приблизително една година, предаде БГНЕС.

Полицейските органи фокусират разследването върху 45-годишна българска гражданка, с която пострадалият е съжителствал на съпружески начала и от която има дете, както и върху 27-годишния ѝ син от предишен брак. Според оперативните данни жената е напуснала територията на Гърция в посока България заедно с малолетното си дете броени дни преди роднина на 65-годишния мъж да обяви официално изчезването му. Близките на жертвата съобщават и за липсата на значителни парични средства от банковите му сметки.

Гръцките власти, които предполагат, че заподозрените се намират на българска територия, са задействали каналите за международно сътрудничество и са информирали Интерпол.

На зловещата констатация първи се натъква съдебен изпълнител, пристигнал на адреса на улица „Евангелистрия“ за връчване на заповед за запор срещу българската гражданка. Заварвайки вратата незаключена, той влиза в апартамента и незабавно сигнализира полицията.