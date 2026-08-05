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Откриха тяло на моряк във фризер в Атина, издирват българка

Откриха тяло на моряк във фризер в Атина, издирват българка

5 Август, 2026 12:56 1 005 9

  • атина-
  • фризер-
  • моряк

Полицията подозира, че жената и детето й са избягали у нас

Откриха тяло на моряк във фризер в Атина, издирват българка - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващите органи в Гърция очакват пълното размразяване на тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, намерено във фризер в жилище в атинското предградие Калитеа, за да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия. Очаква се експертизата да разкрие ключови подробности около тежкото престъпление, предизвикало широк обществен отзвук.

Жертвата е открита със завързани крайници и запушена с изолирбанд уста, покрита с чаршаф. На местопроизшествието са установени и следи от кръв. Според първоначалната оценка на съдебния лекар тялото е престояло във фризерното отделение приблизително една година, предаде БГНЕС.

Полицейските органи фокусират разследването върху 45-годишна българска гражданка, с която пострадалият е съжителствал на съпружески начала и от която има дете, както и върху 27-годишния ѝ син от предишен брак. Според оперативните данни жената е напуснала територията на Гърция в посока България заедно с малолетното си дете броени дни преди роднина на 65-годишния мъж да обяви официално изчезването му. Близките на жертвата съобщават и за липсата на значителни парични средства от банковите му сметки.

Гръцките власти, които предполагат, че заподозрените се намират на българска територия, са задействали каналите за международно сътрудничество и са информирали Интерпол.

На зловещата констатация първи се натъква съдебен изпълнител, пристигнал на адреса на улица „Евангелистрия“ за връчване на заповед за запор срещу българската гражданка. Заварвайки вратата незаключена, той влиза в апартамента и незабавно сигнализира полицията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    22 1 Отговор
    Извод ...
    Не съжителствате с БГ циганки и "дечицата " им...

    13:09 05.08.2026

  • 2 Че то

    7 2 Отговор
    това кога беше ?

    13:09 05.08.2026

  • 3 лошо

    22 0 Отговор
    Много гръцки пенсионери вземат наши аннгалки , и после гръзват дръвцето !!

    13:10 05.08.2026

  • 4 разбирам го

    7 2 Отговор
    там е много топло търсил е прохлада

    13:10 05.08.2026

  • 5 Ама

    13 0 Отговор
    тя и брак имала като малолетна ?

    13:11 05.08.2026

  • 6 Като

    11 0 Отговор
    пристанищна музикантка ли е работила ?

    13:12 05.08.2026

  • 7 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Сто процента е някоя ци...... Айшето и Хасан са обрали гръка след като е отказал повече да ги хрантути,но ги пишат българи !

    13:28 05.08.2026

  • 8 писарката

    2 1 Отговор
    с която пострадалият е съжителствал

    или убития
    мари марийке

    кво да страда кат бг кифлата го е убила

    13:36 05.08.2026

  • 9 Мдааа

    1 0 Отговор
    Ган Ю вци те се проявяват непрекъснато, навсякъде по света.

    13:45 05.08.2026