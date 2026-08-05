Полицията в Кърджали разследва схема за измама с евросредства за над 350 хиляди евро

Осем свързани лица са проверявани за измама с евросредства за над 350 хиляди евро, каза пред журналисти началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов, предават от БТА.

По думите му въпросните лица са били представлявани чрез пълномощно от един човек, като са заявили обработката на 8600 дка площи на територията на две области на страната – Кърджали и Хасково. Узунов уточни, че получените субсидии са за обработване на различни култури, като люцерна и други. На част от заявените терени за пасища има постройки и се отглеждат зеленчуци.

По думите на един от собствениците на имотите Бехчет Феидов, чиято наследствена земя също е декларирана за получаване на субсидии и има постройка, той не е подавал документи за европейски средства, а от полицията е разбрал, че имотът му е заявен за такива.

В хода на проверката е поискано съдействието на Държавен фонд „Земеделие“, като е установено, че сумата от над 350 хиляди евро са получени от проверяваните лица в рамките на последните две години, като за настоящата година все още няма плащания.

По случая е уведомена Европейската прокуратура. Работата по случая продължава.