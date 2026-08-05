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Полицията в Кърджали разследва схема за измама с евросредства за над 350 хиляди евро

Полицията в Кърджали разследва схема за измама с евросредства за над 350 хиляди евро

5 Август, 2026 12:10 930 13

  • полиция-
  • кърджали-
  • измама с евросредства-
  • 350 хиляди евро

Осем свързани лица са проверявани, каза още началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов

Полицията в Кърджали разследва схема за измама с евросредства за над 350 хиляди евро - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Осем свързани лица са проверявани за измама с евросредства за над 350 хиляди евро, каза пред журналисти началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов, предават от БТА.

По думите му въпросните лица са били представлявани чрез пълномощно от един човек, като са заявили обработката на 8600 дка площи на територията на две области на страната – Кърджали и Хасково. Узунов уточни, че получените субсидии са за обработване на различни култури, като люцерна и други. На част от заявените терени за пасища има постройки и се отглеждат зеленчуци.

По думите на един от собствениците на имотите Бехчет Феидов, чиято наследствена земя също е декларирана за получаване на субсидии и има постройка, той не е подавал документи за европейски средства, а от полицията е разбрал, че имотът му е заявен за такива.

В хода на проверката е поискано съдействието на Държавен фонд „Земеделие“, като е установено, че сумата от над 350 хиляди евро са получени от проверяваните лица в рамките на последните две години, като за настоящата година все още няма плащания.

По случая е уведомена Европейската прокуратура. Работата по случая продължава.


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окооо

    9 1 Отговор
    Изключително много далавери на предишните управляващи разкрива полицията!!! Проблема, обаче е след това, защото съд и прокуратурата са все още подчинени на ГЕРБ- ДПС! Но, вече започна съдебната реформа, когато бъдат сменени по законния срок, всички техни назначения, тогава ще има справедливост и възмездие!

    Коментиран от #2

    12:34 05.08.2026

  • 2 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Окооо":

    Точно така, но само силни протести срещу новото управление на есен, може да спаси кожата на Шиши и Боко!!!

    12:35 05.08.2026

  • 3 трепа не

    4 0 Отговор
    Цялото ДПС е за

    12:35 05.08.2026

  • 4 А РЕАЛНОСТТА Е

    6 0 Отговор
    Да почнат разследване за кражби на 350 МИЛИОНА в тази община.

    12:36 05.08.2026

  • 5 Янко

    5 1 Отговор
    Крадците във властта милиарди откраднаха и никой не ги наказа и пак са депутати защото мафията е в съда прокуратурата и мвр.

    12:40 05.08.2026

  • 6 дпс-гроб

    4 0 Отговор
    пак сме ние

    12:41 05.08.2026

  • 7 избирател

    7 0 Отговор
    Пари за семки за Новото начало .Където се пипне и излизат бомби .

    12:41 05.08.2026

  • 8 ясно виждащ

    3 1 Отговор
    Абе оставете го човека да си кара лятото в Дубай , той няма нищо общо

    12:42 05.08.2026

  • 9 Фют

    2 0 Отговор
    Ми толкоз им акъла.

    12:51 05.08.2026

  • 10 Според БНР

    0 1 Отговор
    Врати ,,Хьорман" и ониия пикльовци де искат да си водят децата у парка или срещат с приятели но все се НАПИКАВАТ,защото не посещават ,,Хил клиник" или "Ойзермед" са... обречени...
    Това е според ,,НАШЕТО НАЦИОНАЛНО РАДИО" ...
    РЕКЛАМИИ
    А ГЛАСЪТ НА НАРОДА НЕ СЕ...ЧУВА...
    САМО ПЛАААТЕНИ ПЛЯМПАДЖИИ И МИСИРКИ ...

    12:56 05.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Неомъжена

    1 0 Отговор
    Много добре!
    Sweet tooth излезе.
    Кой както се уреди.
    350 хиляди евра не са много, но бива, първоначално.

    13:10 05.08.2026

  • 13 Знаем ги тия

    2 0 Отговор
    Разследвания и съмнения и после дрЪннн дРъъНн и в съда оправдан. Във всяка област ги има стотици са.

    13:10 05.08.2026