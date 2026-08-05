Задържаните в акцията срещу фентанила вече са 10, откриха и 350 хил. евро и криптопортфейли

Няколкочасова операция на ГДБОП се проведе в столичния квартал „Факултета“. Антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на един от най-опасните синтетични наркотици – фентанил.

Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.

До момента вече са задържани десет души – трима производители и седем разпространители.

„Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен“ Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари – около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства“, коментира пред бТВ зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Има адреси както в София, така и в други части на страната, посочи той.

„Има задържани в няколко града. Тримата производители бяха арестувани при излизане от нарколабораторията. В тях бяха открити около 6 килограма фентанил“, обясни Дарин Костов.

„До този момент това е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му“, посочи той.

„Имаме информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да коментирам подробности. На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни“, заяви експертът.

„Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна.

Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край“, обяви Дарин Костов.

„От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.

Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал“, обясни старши комисар Дарин Костов.

„В подобна среда празни пространства никога не остават. За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава“, заяви той.

Очакват се още арести.

До обяд се очаква на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.