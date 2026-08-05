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Задържаните в акцията срещу фентанила вече са 10, откриха и 350 хил. евро и криптопортфейли

Задържаните в акцията срещу фентанила вече са 10, откриха и 350 хил. евро и криптопортфейли

5 Август, 2026 09:56 1 341 23

  • акция-
  • фентанил-
  • лаборатория

От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара, обясни старши комисар Дарин Костов

Задържаните в акцията срещу фентанила вече са 10, откриха и 350 хил. евро и криптопортфейли - 1
Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няколкочасова операция на ГДБОП се проведе в столичния квартал „Факултета“. Антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на един от най-опасните синтетични наркотици – фентанил.

Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.

До момента вече са задържани десет души – трима производители и седем разпространители.

„Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен“ Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари – около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства“, коментира пред бТВ зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Има адреси както в София, така и в други части на страната, посочи той.

„Има задържани в няколко града. Тримата производители бяха арестувани при излизане от нарколабораторията. В тях бяха открити около 6 килограма фентанил“, обясни Дарин Костов.

„До този момент това е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му“, посочи той.

„Имаме информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да коментирам подробности. На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни“, заяви експертът.

„Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна.

Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край“, обяви Дарин Костов.

„От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.

Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал“, обясни старши комисар Дарин Костов.

„В подобна среда празни пространства никога не остават. За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава“, заяви той.

Очакват се още арести.

До обяд се очаква на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Нова власт -нови дилъри.

    Коментиран от #4

    09:56 05.08.2026

  • 2 Анонимен

    6 1 Отговор
    А защо чак сега?

    Коментиран от #6

    10:01 05.08.2026

  • 3 Б.Б.

    9 1 Отговор
    Може ли да прибера криптото да го пазя? Аз вече пазя биткоините на митничарите от Калотина...Гешев ми ги донесе...200 000 биткойна не са нещо голямо, но все пак ги стискам.

    10:02 05.08.2026

  • 4 Властта е

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Една и съща.

    10:05 05.08.2026

  • 5 Ей тва е

    17 0 Отговор
    столичния квартал „Факултета“ е пълен с нобелови лауреати по химия и спортна медицина

    10:08 05.08.2026

  • 6 Първо ги следят после ги ловят

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Обаче БиБитко каза: Ние ги хващаме обаче Те ги пускат. За уличните кучета.

    10:09 05.08.2026

  • 7 Ей тва е

    9 0 Отговор
    столичния квартал „Факултета“ е пълен криптопортфейли със значителни средства

    10:09 05.08.2026

  • 8 Госあ

    10 2 Отговор
    Нема го вече чадъра от сглобката - герб-пп/дб-дпс !

    10:09 05.08.2026

  • 9 Ей тва е

    9 0 Отговор
    3-ма производители по еврппрограми бяха арестувани

    10:11 05.08.2026

  • 10 Дедо Поп

    12 0 Отговор
    Предайте ги на китайския съд! Там ще им определят заслужените си присъди. Със сигурност.

    10:11 05.08.2026

  • 11 Друго си е

    3 0 Отговор
    Да е дрогиран човек. И криптовалутата му крипто валута и всичко.

    10:13 05.08.2026

  • 12 Много напредна

    13 0 Отговор
    Науката и образованието в столичния квартал „Факултета“ ей !

    10:15 05.08.2026

  • 13 1 милиард по плана за възстановяване

    2 3 Отговор
    казал Радев хахахаха....

    10:17 05.08.2026

  • 14 Вендинг автомати за фентанил

    4 0 Отговор
    Имало ли е?

    10:18 05.08.2026

  • 15 Уточнение

    16 0 Отговор
    35 години факултета е държава в държавата!
    Там със заплата на чистачка или от соц .помощи можете да живеете като цар!
    Да имате къща, кола, маркови дрехи, телефони, да почивате по 6 пъти само на курорт в турция!
    Никой не знае броя жители на факултета, важно е обаче, че те гласуват подходящо за дадени партии- а пък ние нека си работим и мизеруваме

    10:20 05.08.2026

  • 16 Туин Пийкс

    2 3 Отговор
    Всичко е хубаво, ама как са събрали 350000 евра и много в криптовалути, като МВР не е позволило да се продаде и един грам от стоката?

    Коментиран от #17

    10:27 05.08.2026

  • 17 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Туин Пийкс":

    Ти смяташ, че тази лаборатория е работила само от 4 месеца?

    10:37 05.08.2026

  • 18 Троян

    1 0 Отговор
    Дядо попе във КНР присъдите за такива ще са смъртни. Нямаш ли милост? Хахаха.

    10:46 05.08.2026

  • 19 време е

    0 4 Отговор
    време е за легализацията на тревата. това също ще помогне в борбата с наркотиците и алкохолизма и ще налее пари в бедната ни хазна

    10:49 05.08.2026

  • 20 Прокуратур

    1 0 Отговор
    Криптопортфейлите кожени ли са ?

    10:54 05.08.2026

  • 21 Тралала

    0 0 Отговор
    Да оставите фентанила да си свърши работата в тази прослойка, викам аз.

    11:18 05.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    Добра новина ама българина вечно мрънка вечно недоволен ама що сега що после щото така

    11:56 05.08.2026