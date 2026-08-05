Задържаните в акцията срещу фентанила вече са 10, откриха и 350 хил. евро и криптопортфейли

Няколкочасова операция на ГДБОП се проведе в столичния квартал „Факултета“. Антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на един от най-опасните синтетични наркотици – фентанил.
Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.
До момента вече са задържани десет души – трима производители и седем разпространители.
„Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен“ Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари – около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства“, коментира пред бТВ зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.
Има адреси както в София, така и в други части на страната, посочи той.
„Има задържани в няколко града. Тримата производители бяха арестувани при излизане от нарколабораторията. В тях бяха открити около 6 килограма фентанил“, обясни Дарин Костов.
„До този момент това е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му“, посочи той.
„Имаме информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да коментирам подробности. На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни“, заяви експертът.
„Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна.
Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край“, обяви Дарин Костов.
„От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.
Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал“, обясни старши комисар Дарин Костов.
„В подобна среда празни пространства никога не остават. За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава“, заяви той.
Очакват се още арести.
До обяд се очаква на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
09:56 05.08.2026
2 Анонимен
Коментиран от #6
10:01 05.08.2026
3 Б.Б.
10:02 05.08.2026
4 Властта е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Една и съща.
10:05 05.08.2026
5 Ей тва е
10:08 05.08.2026
6 Първо ги следят после ги ловят
До коментар #2 от "Анонимен":Обаче БиБитко каза: Ние ги хващаме обаче Те ги пускат. За уличните кучета.
10:09 05.08.2026
7 Ей тва е
10:09 05.08.2026
8 Госあ
10:09 05.08.2026
9 Ей тва е
10:11 05.08.2026
10 Дедо Поп
10:11 05.08.2026
11 Друго си е
10:13 05.08.2026
12 Много напредна
10:15 05.08.2026
13 1 милиард по плана за възстановяване
10:17 05.08.2026
14 Вендинг автомати за фентанил
10:18 05.08.2026
15 Уточнение
Там със заплата на чистачка или от соц .помощи можете да живеете като цар!
Да имате къща, кола, маркови дрехи, телефони, да почивате по 6 пъти само на курорт в турция!
Никой не знае броя жители на факултета, важно е обаче, че те гласуват подходящо за дадени партии- а пък ние нека си работим и мизеруваме
10:20 05.08.2026
16 Туин Пийкс
Коментиран от #17
10:27 05.08.2026
17 Някой
До коментар #16 от "Туин Пийкс":Ти смяташ, че тази лаборатория е работила само от 4 месеца?
10:37 05.08.2026
18 Троян
10:46 05.08.2026
19 време е
10:49 05.08.2026
20 Прокуратур
10:54 05.08.2026
21 Тралала
11:18 05.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Иван
11:56 05.08.2026