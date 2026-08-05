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Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София

Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София

5 Август, 2026 22:18 859 7

  • гдбоп-
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  • лаборатория-
  • крими

При претърсванията са открити оръжия и криптопортфейли

Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжия и криптопортфейли.

Това разкри БНТ.

Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал „Факултета“, не е на Столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе. Така през април полицаите започнали да следят пътя на смъртоносния наркотик.

Всички проследени сделки са били пресичани още в хода на разследването. Равносметката до момента - десет задържани. Трима производители и седем разпространители.

Престъпната група е разработвана от ГДБОП в продължение на четири месеца. Предполага се, че лабораторията за фентанил в столичния квартал „Факултета“ е започнала работа някъде в началото на годината.

Спецификата на приготвяне на фентанил изисква изключителна прецизност.

За разлика от класическата амфетаминова лаборатория, тук дори милиграм грешка или вдишване на малка прашинка от крайния продукт може да убие самия „готвач“ на място.

Парадоксалното в случая е, че организаторите най-вероятно са били самоуки.

Все още не е ясно откъде са се снабдявали с прекурсори.

Следи от опасни наркотици са открити и в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Днес антимафиотите уточниха, че дневният капацитет е до 10 кг, като пратките са се изготвяли по заявка, а не всеки ден.

При претърсванията са открити оръжия и криптопортфейли.


България
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    Смяна на властта -смяна и на дилърите.

    22:19 05.08.2026

  • 2 име

    6 0 Отговор
    Брех, много разследване, много нещо, обаче все още не било ясно от къде се сдобивали със суровините за синтезирането на фентанила!

    22:24 05.08.2026

  • 3 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Браво! Боклуците трябва да се чистят.

    22:57 05.08.2026

  • 4 Да да

    0 2 Отговор
    Благодарение на украинските служби

    23:12 05.08.2026

  • 5 Ще си

    0 0 Отговор
    Проличи по коментарите ,дали е изет всичкия фентанил

    23:24 05.08.2026

  • 6 Глупости на търкалета!😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Мафиоти, антимафиоти, всички сме си наши хора! Днес ще затворим една лаборатория, утре ще отворим две лаборатории, четири наркоканала, и осем канала за износ на човешки органи! На, който това не му харесва, да се оплаче на арменския поп!😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

    23:34 05.08.2026

  • 7 Кво речии

    0 0 Отговор
    "Всички проследени сделки са били пресичани още в хода на разследването." Но лабораторията е работила половин година .... на загуба 🤔

    23:41 05.08.2026