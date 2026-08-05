Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София

Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжия и криптопортфейли.

Това разкри БНТ.

Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал „Факултета“, не е на Столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе. Така през април полицаите започнали да следят пътя на смъртоносния наркотик.

Всички проследени сделки са били пресичани още в хода на разследването. Равносметката до момента - десет задържани. Трима производители и седем разпространители.

Престъпната група е разработвана от ГДБОП в продължение на четири месеца. Предполага се, че лабораторията за фентанил в столичния квартал „Факултета“ е започнала работа някъде в началото на годината.

Спецификата на приготвяне на фентанил изисква изключителна прецизност.

За разлика от класическата амфетаминова лаборатория, тук дори милиграм грешка или вдишване на малка прашинка от крайния продукт може да убие самия „готвач“ на място.

Парадоксалното в случая е, че организаторите най-вероятно са били самоуки.

Все още не е ясно откъде са се снабдявали с прекурсори.

Следи от опасни наркотици са открити и в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Днес антимафиотите уточниха, че дневният капацитет е до 10 кг, като пратките са се изготвяли по заявка, а не всеки ден.

При претърсванията са открити оръжия и криптопортфейли.