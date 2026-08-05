Новини
Крими »
Съдът образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Съдът образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"

5 Август, 2026 11:41 393 4

  • баба алино-
  • съд-
  • заповеди

С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни

Съдът образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността "Баба Алино". Те са подадени от фирмите "Форест клуб Варна" и "Венедикт 02" с управител Олег Невзоров.

Административните актове са за събаряне на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от Административния съд заради пропуски в тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Понякога наистина мразя да съм прав!!!
    Когато можеш да предвиждаш, това е не само хубавото, а и лошото!!!

    11:43 05.08.2026

  • 2 Всяко

    8 2 Отговор
    чудо за три дни ! Пушилки , биене в гърдите на другарите и едно НИЩО ! Както всичко до сега .

    11:44 05.08.2026

  • 3 свидетел

    6 1 Отговор
    мафията отвръща на удара ! няма шанс !

    11:49 05.08.2026

  • 4 али баба.лино

    3 1 Отговор
    Въпроса с много шум, защо заповедта за изгонване на Олег Невзоров е била отменена, остава да виси без обяснение, но още по-необяснимо е защо сега това все не се поправя и той продължава си щъка, където му е удобно.

    11:51 05.08.2026