Съдът образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността "Баба Алино". Те са подадени от фирмите "Форест клуб Варна" и "Венедикт 02" с управител Олег Невзоров.
Административните актове са за събаряне на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от Административния съд заради пропуски в тях.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Когато можеш да предвиждаш, това е не само хубавото, а и лошото!!!
11:43 05.08.2026
2 Всяко
11:44 05.08.2026
3 свидетел
11:49 05.08.2026
4 али баба.лино
11:51 05.08.2026