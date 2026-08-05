Търсят извършителите на жестоко убийство в Пловдив

Полицията води разследване за умишлено убийство на 37-годишен мъж в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжната прокуратура. Престъпление то е квалифицирано по чл. 115 от Наказателния кодекс, съобщиха от държавното обвинение.
Мъжът е бил открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в града. Сигнал за това бил подаден на тел. 112 около 17:20 часа на 4 август 2026 г. Пострадалият бил откаран в болница, където починал няколко часа по-късно. По първоначална информация по тялото му имало видими следи от насилие.
Към момента се извършват се активни действия по разследването. Работи се по изясняване на обстоятелствата по случая и установяване на извършителите.
Нова телевизия информира, че починалият мъж е бил с тежка черепно-мозъчна травма и множество вътрешни наранявания и счупвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Феликс Дж
Коментиран от #7
19:39 05.08.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Феликс Дж":Хванаха ги вече. Група пичлигари.
Коментиран от #8, #10
19:45 05.08.2026
8 от кой
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":квартал са?
19:47 05.08.2026
9 Гост
Коментиран от #11
19:48 05.08.2026
10 ГанЧо
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Айде сега в пловдивския при орките да играят на майки и бащи.
19:51 05.08.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Гост":Убитият бил сирак. Баща му, майка му и леля му били ударени от мълния и починали.
19:57 05.08.2026