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Търсят извършителите на жестоко убийство в Пловдив

Търсят извършителите на жестоко убийство в Пловдив

5 Август, 2026 18:37 1 319 11

  • пловдив-
  • убийство-
  • мъж

Мъжът е бил открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в града

Търсят извършителите на жестоко убийство в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията води разследване за умишлено убийство на 37-годишен мъж в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжната прокуратура. Престъпление то е квалифицирано по чл. 115 от Наказателния кодекс, съобщиха от държавното обвинение.

Мъжът е бил открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в града. Сигнал за това бил подаден на тел. 112 около 17:20 часа на 4 август 2026 г. Пострадалият бил откаран в болница, където починал няколко часа по-късно. По първоначална информация по тялото му имало видими следи от насилие.

Към момента се извършват се активни действия по разследването. Работи се по изясняване на обстоятелствата по случая и установяване на извършителите.

Нова телевизия информира, че починалият мъж е бил с тежка черепно-мозъчна травма и множество вътрешни наранявания и счупвания.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Феликс Дж

    2 0 Отговор
    най - успешния министър масон вече е на път за Пловдив и ще ги хване по бели гащи.

    Коментиран от #7

    19:39 05.08.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Феликс Дж":

    Хванаха ги вече. Група пичлигари.

    Коментиран от #8, #10

    19:45 05.08.2026

  • 8 от кой

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    квартал са?

    19:47 05.08.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    В трафика пише ,че май са някакви младежи, най вероятно са накакви локали дето им викат сигурно. А убития бил изключително скромен и кротък човек.

    Коментиран от #11

    19:48 05.08.2026

  • 10 ГанЧо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Айде сега в пловдивския при орките да играят на майки и бащи.

    19:51 05.08.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Убитият бил сирак. Баща му, майка му и леля му били ударени от мълния и починали.

    19:57 05.08.2026