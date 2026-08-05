Търсят извършителите на жестоко убийство в Пловдив

Полицията води разследване за умишлено убийство на 37-годишен мъж в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжната прокуратура. Престъпление то е квалифицирано по чл. 115 от Наказателния кодекс, съобщиха от държавното обвинение.

Мъжът е бил открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в града. Сигнал за това бил подаден на тел. 112 около 17:20 часа на 4 август 2026 г. Пострадалият бил откаран в болница, където починал няколко часа по-късно. По първоначална информация по тялото му имало видими следи от насилие.

Към момента се извършват се активни действия по разследването. Работи се по изясняване на обстоятелствата по случая и установяване на извършителите.

Нова телевизия информира, че починалият мъж е бил с тежка черепно-мозъчна травма и множество вътрешни наранявания и счупвания.