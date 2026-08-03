Мъж погълна метамфетамин пред очите на полицаи на пътя Русе - Бяла

На 31 юли следобед 26-годишен мъж погълна синтетична дрога и опита да се освободи от допълнително количество наркотици по време на внезапна проверка от служители на ОДМВР - Русе на първокласния път към Бяла.

Около 13:40 часа полицейски екип от Районно управление – Две могили е извършвал рутинен обход по първокласен път I-5. В района на разклона за село Екзарх Йосиф униформените са забелязали двама души, които са стояли до паркиран мотоциклет. Впоследствие самоличността им е установена – става въпрос за мъже на 26 и 32 години.

Когато патрулът е предприел действия за извършване на проверка, по-младият от двамата е реагирал притеснено. Съобщават от пресцентъра на полицията, че ситуацията се е развила бързо:

„При предприемане на полицейска проверка по-младият погълнал нещо и изхвърлил в близките храсти чантичка“.

Малко след това 26-годишният мъж сам е признал пред полицаите, че веществото, което е погълнал, е метамфетамин. При последвалия оглед на изхвърлената в храстите чантичка, служителите на реда са открили още около три грама от същия наркотик.

На местопроизшествието е извършен детайлен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство, като продължават необходимите действия за пълното изясняване на инцидента.