Мъж погълна метамфетамин пред очите на полицаи на пътя Русе - Бяла

На 31 юли следобед 26-годишен мъж погълна синтетична дрога и опита да се освободи от допълнително количество наркотици по време на внезапна проверка от служители на ОДМВР - Русе на първокласния път към Бяла.
Около 13:40 часа полицейски екип от Районно управление – Две могили е извършвал рутинен обход по първокласен път I-5. В района на разклона за село Екзарх Йосиф униформените са забелязали двама души, които са стояли до паркиран мотоциклет. Впоследствие самоличността им е установена – става въпрос за мъже на 26 и 32 години.
Когато патрулът е предприел действия за извършване на проверка, по-младият от двамата е реагирал притеснено. Съобщават от пресцентъра на полицията, че ситуацията се е развила бързо:
„При предприемане на полицейска проверка по-младият погълнал нещо и изхвърлил в близките храсти чантичка“.
Малко след това 26-годишният мъж сам е признал пред полицаите, че веществото, което е погълнал, е метамфетамин. При последвалия оглед на изхвърлената в храстите чантичка, служителите на реда са открили още около три грама от същия наркотик.
На местопроизшествието е извършен детайлен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство, като продължават необходимите действия за пълното изясняване на инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кокор спецова
14:04 03.08.2026
2 честен ционис
14:07 03.08.2026
3 Оставете го да пукне
14:07 03.08.2026
4 1488
всяка циганка с чаве
Коментиран от #7
14:09 03.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
14:09 03.08.2026
6 Дадоха
14:09 03.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факт
14:30 03.08.2026
9 Констатация
14:37 03.08.2026
10 Циганиубийци
14:41 03.08.2026
11 Цвете
14:48 03.08.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
15:02 03.08.2026