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Мъж погълна метамфетамин пред очите на полицаи на пътя Русе - Бяла
  Тема: Войната на пътя

Мъж погълна метамфетамин пред очите на полицаи на пътя Русе - Бяла

3 Август, 2026 14:02 1 682 12

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При последвалия оглед на изхвърлената в храстите чантичка, служителите на реда са открили още около три грама от същия наркотик

Мъж погълна метамфетамин пред очите на полицаи на пътя Русе - Бяла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 31 юли следобед 26-годишен мъж погълна синтетична дрога и опита да се освободи от допълнително количество наркотици по време на внезапна проверка от служители на ОДМВР - Русе на първокласния път към Бяла.

Около 13:40 часа полицейски екип от Районно управление – Две могили е извършвал рутинен обход по първокласен път I-5. В района на разклона за село Екзарх Йосиф униформените са забелязали двама души, които са стояли до паркиран мотоциклет. Впоследствие самоличността им е установена – става въпрос за мъже на 26 и 32 години.

Когато патрулът е предприел действия за извършване на проверка, по-младият от двамата е реагирал притеснено. Съобщават от пресцентъра на полицията, че ситуацията се е развила бързо:

„При предприемане на полицейска проверка по-младият погълнал нещо и изхвърлил в близките храсти чантичка“.

Малко след това 26-годишният мъж сам е признал пред полицаите, че веществото, което е погълнал, е метамфетамин. При последвалия оглед на изхвърлената в храстите чантичка, служителите на реда са открили още около три грама от същия наркотик.

На местопроизшествието е извършен детайлен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство, като продължават необходимите действия за пълното изясняване на инцидента.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокор спецова

    11 1 Отговор
    и аз мога да го погълна пред милиционери

    14:04 03.08.2026

  • 2 честен ционис

    8 1 Отговор
    От статията разбрах, че само 3гр са останали, останалото кило ужким го е погълнал пацанът.

    14:07 03.08.2026

  • 3 Оставете го да пукне

    15 1 Отговор
    Поглъщането на метамфетамин води до абсорбция на веществото през стомашно-чревния тракт, което застрашава живота чрез остра симпатикова хиперстимулация, сърдечно-съдов колапс и тежки неврологични увреждания. Ефектите настъпват до 30–40 минути след поглъщането и продължават значително по-дълго в сравнение с пушенето или смъркането.

    14:07 03.08.2026

  • 4 1488

    13 1 Отговор
    всеки циганин с бмв
    всяка циганка с чаве

    Коментиран от #7

    14:09 03.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    5 4 Отговор
    а поделил ли го е

    14:09 03.08.2026

  • 6 Дадоха

    11 3 Отговор
    им нови коли , чудят се какво да правят и кого да спрат ! А босовете трупат милиарди и не смеят да минат покрай тях пък камо ли да ги спират .

    14:09 03.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    1 11 Отговор
    Русофилия сър

    14:30 03.08.2026

  • 9 Констатация

    11 0 Отговор
    Не ни стига беднотията и мизерията, в която тънем, та и с наркотици ни тровят... Май всичко върви по План, гладко и без съпротива!!!

    14:37 03.08.2026

  • 10 Циганиубийци

    5 0 Отговор
    Окръжна Прокуратура Перник работи за РОМИ с пари да убиват Българи!Циганите на Юлиян Борисов Георгиев свръх агресивна паплач от уб.ийци!

    14:41 03.08.2026

  • 11 Цвете

    5 1 Отговор
    ЗА ГРАМОВЕ ГИ ЛОВЯТ БЪРЗО, А ЗА ТОНОВЕ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА ХИЧ ГИ НЯМА, ДОРИ И НЕ ПРАВЯТ ОПИТ, ДОКАТО НЕ РАЗБЕРАТ, НА КОГО Е ДОСТАВКАТА.🚔😉⛔️

    14:48 03.08.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Респект и уважение за младият юнак!🦍🥳🤣👍

    15:02 03.08.2026