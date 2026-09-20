Тейлър Суифт заложи на рокля за под 250 долара за вечеря с Травис Келси

Нека бъдем честни – когато става въпрос за Тейлър Суифт и Травис Келси, всеки детайл е под лупа. Наскоро двойката беше забелязана на вечеря в Канзас Сити, малко преди началото на футболния сезон на „Чийфс“.

Мястото е ресторантът на Келси „1587 Prime“ – заведение, което той е съосновал заедно със съотборника си Патрик Махоумс. Срещата бързо привлече вниманието на феновете и медиите, сред които Page Six и E! Online.

Рокля за под 250 долара и луксозно колие

Това, което особено привлече вниманието, беше изборът на облекло на Суифт. Поп звездата, която често се появява с пищни тоалети, този път е заложила на черна рокля със средна дължина от марката Rails.

Моделът струва под 250 долара и е с V-образно деколте, памучен топ и пола от поплин, според Page Six.

Суифт е допълнила визията си с често носеното от нея златно колие Cartier, чиято стойност може да достигне над 27 000 долара. Така сравнително достъпната рокля се оказва в любопитен контраст с луксозния аксесоар.

Косата ѝ е била подстригана до раменете, права и елегантна, а устните ѝ са били в оранжево-телесен цвят.

Келси избра визия в кафяво

Травис Келси, от своя страна, е заложил на монохромна визия в кафяво – жакардова риза с дълъг ръкав и панталони, допълнени с шапка с логото на „1587 Prime“.

Ресторантът е станал любимо място за срещи на двойката, както и на други играчи от „Чийфс“, отбелязва E! Online.

Суифт подкрепи Келси на стадиона

Животът на Суифт обаче не се ограничава до тихи вечери. В същия период тя е подкрепяла Келси на стадион „Ероухед“ по време на мача срещу „Денвър Бронкос“.

Този път певицата е била придружена от родителите си Андреа и Скот Суифт, както и от Том Круз. За повода тя е избрала карирана поло рокля от линията Guest in Residence на близката ѝ приятелка Джиджи Хадид.

Междувременно Суифт и нейната котка Оливия Бенсън направиха изненадваща поява в предварително записан скеч за наградите „Еми“ 2026, заедно с Мариса Харгитей, съобщава Page Six.

Феновете очакват ново голямо съобщение

На фона на публичните изяви феновете на Суифт са в еуфория заради „великденските яйца“ – скритите послания, които певицата разпръсква и които подхранват спекулациите за голямо предстоящо съобщение.

За да запазят личното си пространство, г-н и г-жа Келси, както ги нарича Page Six, наскоро са закупили дом в Охайо. Според ексклузивна информация на изданието двамата засилват и мерките за сигурност около имота.

Вечерята в Канзас Сити и контрастът между достъпната рокля на Суифт и луксозните ѝ аксесоари са поредният детайл около една от най-обсъжданите двойки в момента.

Източник: Edna.bg.