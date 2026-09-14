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Извънредни разкрития на МВР за мистерията „Петрохан“

Извънредни разкрития на МВР за мистерията „Петрохан“

14 Септември, 2026 06:59, обновена 14 Септември, 2026 07:02 2 197 11

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  • смърт-
  • калушев-
  • разкрития

Властите представят ключови психологични експертизи и разплитат финансирането на сектата

Извънредни разкрития на МВР за мистерията „Петрохан“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи и прокуратурата излизат с официален съвместен брифинг днес, 14 септември 2026 г., за да представят дългоочаквани подробности около разследването на шестте смъртни случая край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Осем месеца след откриването на телата на шестимата мъже, разследващите органи ще оповестят резултатите от мащабна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Тя е изготвена съвместно от психолози, психиатри и теолог с цел да очертае точните психологически мотиви за настъпилата смърт в изолираната група, чийто неформален лидер беше Ивайло Калушев.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди пред БНР, че в момента се водят паралелно две досъдебни производства – едното за насилствената смърт на лицата, а второто е насочено изцяло към икономическия аспект и произхода на крупните финансови суми и дарения, постъпвали по банковите сметки на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Въпреки че активните действия и разпитите на нови свидетели не са спирали през летните месеци, назначените данъчни ревизии трябва окончателно да изяснят финансовото състояние на загиналите.

Властите са поели категоричен ангажимент пред близките на жертвите, че всички въпроси около безпрецедентното престъпление ще получат ясен отговор по време на днешното изявление.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откриха

    21 4 Отговор
    ли овчаря , който сред зима тръгнал да си нагледа колибата и открил Кемпера с труповете ? Той пръв съобщил на МВР , явно бил и с телефон...

    Коментиран от #4

    07:09 14.09.2026

  • 2 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    17 6 Отговор
    Случайно или не - вади се преди изборите. И изглежда, че е предизборен ПиАр...

    07:10 14.09.2026

  • 3 трудно им е на нашите полицайчета

    22 5 Отговор
    дълго време скалъпваха версия ! каквото и да кажат народа знае добре че са избити всичките никой не се е самоубил ..! да разполагаш с 10 милиона и да си безработен е леко казано сигурно че правиш нещо за мафията а дали е било за незаконната или законната мафия вече е друг въпроса

    07:10 14.09.2026

  • 4 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Откриха":

    Не, търсят акъллии!

    07:15 14.09.2026

  • 5 НОВИ РАЗКРИТИЯ

    19 2 Отговор
    Които да не позволят да се направят истинските разкрития.

    07:16 14.09.2026

  • 6 Само не ги

    12 2 Отговор
    изкарвайте отново, че са се самоубили, че това ще е голям гаф... въпреки, че единствено ще говорите за финансирането щото хранилката преди избори започна и сега всеки вади за оня Пеги сега за тея ще кажат ПП-тата там и Гюров яко сте се захапали... лошо е, че ни един не важи дето ще е на тея избори... жалко, че Луна не се кандидатира, за нея можеше да се извади компромат за премахнатите плаващи ребра :Д:Д:Д:Д

    07:16 14.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор
    Ще има да чакате някой да Ви каже, че и в ПетроХАН и в Нови Искър животът на дванадесет човека и няколко кучета е отнет от..... ПРОФЕСИОНАЛНИ КИЛЪРИ❗

    07:20 14.09.2026

  • 8 Точно преди изборите

    8 0 Отговор
    Много удобно

    07:27 14.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Когато намериш две прилики - това е случайност!
    Когато намериш три- може да е просто съвпадение!
    Но когато намериш МНОГО- това вече е ПОЧЕРК и СЪВПАДЕНИЯТА НЕ СА СЛУЧАЙНИ❗
    -- убити са по шест човека🤔
    -- убити са на две места🤔
    -- убити са и кучетата им🤔
    -- има закупени нов камион/кемпер🤔
    -- дали районът не е от значение🤔
    -- дали сезонът не е от значение🤔
    -- полицията веднага заключава-педофилия🤔
    -- не се работи по версия поръчкови убийства🤔
    ❗и това е само от външни източници❗
    ❗какво ли още знаят, но крият полицаите❗

    07:44 14.09.2026

  • 11 Мизерията Петрохан

    0 0 Отговор
    Миналата година имаше друго правителство и друг министър на вътрешните работи, също и друг изпълняващ длъжността главен прокурор, които би трябвало да дадат някакви логични обяснения защо разследването се е водило по такъв начин, че да се заличат всички следи и доказателства срещу преките извършители на престъплението.

    07:46 14.09.2026