Извънредни разкрития на МВР за мистерията „Петрохан“

Министерството на вътрешните работи и прокуратурата излизат с официален съвместен брифинг днес, 14 септември 2026 г., за да представят дългоочаквани подробности около разследването на шестте смъртни случая край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Осем месеца след откриването на телата на шестимата мъже, разследващите органи ще оповестят резултатите от мащабна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Тя е изготвена съвместно от психолози, психиатри и теолог с цел да очертае точните психологически мотиви за настъпилата смърт в изолираната група, чийто неформален лидер беше Ивайло Калушев.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди пред БНР, че в момента се водят паралелно две досъдебни производства – едното за насилствената смърт на лицата, а второто е насочено изцяло към икономическия аспект и произхода на крупните финансови суми и дарения, постъпвали по банковите сметки на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Въпреки че активните действия и разпитите на нови свидетели не са спирали през летните месеци, назначените данъчни ревизии трябва окончателно да изяснят финансовото състояние на загиналите.

Властите са поели категоричен ангажимент пред близките на жертвите, че всички въпроси около безпрецедентното престъпление ще получат ясен отговор по време на днешното изявление.