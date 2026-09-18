Спецоперация спря пореден опит за придобиване на жилище за милиони с фалшиво завещание в центъра на София

СДВР предотврати пореден опит за незаконно придобиване на имот в центъра на София, съобщават от МВР.

В края на август в отдел „Икономическа полиция“ – СДВР постъпила информация за подготвян опит за неправомерно придобиване на недвижим имот в центъра на София.

В хода на оперативно-издирвателните действия служителите установили, че в нотариална кантора в София е представен неистински частен документ – саморъчно завещание, за което графологичната експертиза потвърдила, че не е изготвено от посочения в него наследодател. Изяснено е, че той има живи наследници, които живеят извън страната.

Целта била чрез документа да бъде неправомерно придобит апартамент в идеалния център на София, с площ около 140 кв. м. По данни на полицията пазарната цена на имота е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.

С оглед предотвратяване на престъплението на 16 септември е проведена специализирана полицейска операция в нотариална кантора в София. В резултат на предприетите от служители на отдел „Икономическа полиция“ действия е предотвратено нанасянето на вредни последици спрямо действителните наследници.

Задържани са трима души – двама мъже и жена, като двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са процесуално-следствени действия, включително претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел установяване на съпричастността на тримата и документиране на престъпната дейност.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура и тримата са привлечени като обвиняеми и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.