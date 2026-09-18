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Спецоперация спря пореден опит за придобиване на жилище за милиони с фалшиво завещание в центъра на София

Спецоперация спря пореден опит за придобиване на жилище за милиони с фалшиво завещание в центъра на София

18 Септември, 2026 20:04 1 400 11

  • имотна измама-
  • софия-
  • сдвр

Задържани са трима души – двама мъже и жена

Спецоперация спря пореден опит за придобиване на жилище за милиони с фалшиво завещание в центъра на София - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

СДВР предотврати пореден опит за незаконно придобиване на имот в центъра на София, съобщават от МВР.

В края на август в отдел „Икономическа полиция“ – СДВР постъпила информация за подготвян опит за неправомерно придобиване на недвижим имот в центъра на София.

В хода на оперативно-издирвателните действия служителите установили, че в нотариална кантора в София е представен неистински частен документ – саморъчно завещание, за което графологичната експертиза потвърдила, че не е изготвено от посочения в него наследодател. Изяснено е, че той има живи наследници, които живеят извън страната.

Целта била чрез документа да бъде неправомерно придобит апартамент в идеалния център на София, с площ около 140 кв. м. По данни на полицията пазарната цена на имота е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.

С оглед предотвратяване на престъплението на 16 септември е проведена специализирана полицейска операция в нотариална кантора в София. В резултат на предприетите от служители на отдел „Икономическа полиция“ действия е предотвратено нанасянето на вредни последици спрямо действителните наследници.

Задържани са трима души – двама мъже и жена, като двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са процесуално-следствени действия, включително претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел установяване на съпричастността на тримата и документиране на престъпната дейност.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура и тримата са привлечени като обвиняеми и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Далаверчо

    8 1 Отговор
    Прокуратурата ще намаже

    20:13 18.09.2026

  • 2 Иван

    6 0 Отговор
    Хм, похвалиха се, шумно. Ако си гледат всички работата отговорно, кой на която длъжност е, бямаше да ги има и тези случаи, които вече бяха. Но за обратно действие и дума няма да има защото законите са така изфабрикувани. Я се чуе, я не за нещо такова, а то си ги има. Сега разпър.. ха гащите да се похвалят!

    20:16 18.09.2026

  • 3 БеГемот

    6 1 Отговор
    Собственика сигурно е карал на минимална пенсия докато обитава имот за милион и половина евро.... хахаха...

    20:17 18.09.2026

  • 4 търговище

    5 0 Отговор
    във всеки грат има такива измамници,нашия грат един палячо ГЕРЕНЛИЯТА

    20:19 18.09.2026

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    3 0 Отговор
    За тези мошеници и измамници най добре ще и прилягат думите на Сталин:
    Всех раз. . . . . .ят

    20:33 18.09.2026

  • 6 кажете

    10 0 Отговор
    коя е нотариалната кантора? Кой е нотариуса?

    Коментиран от #9

    20:33 18.09.2026

  • 7 Рекс

    2 0 Отговор
    Мафията е редно да осъзнае, че трябва да се дръпне от най-вкусните мръвки, тях има кой да ги яде!

    20:36 18.09.2026

  • 8 Сега за поощрение

    4 0 Отговор
    на другите измамници, като тях да ги пуснат... през прозореца на въпросния апартамент.

    20:37 18.09.2026

  • 9 Не се ли сещаш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "кажете":

    че нотариуса е подал информацията след като се е запознал с документите и е установил че са фалшиви. За такава крупна сделка документи се подават предварително за да могат да се запознаят с тях и да оформят нотариален акт за прехвърляне.

    21:05 18.09.2026

  • 10 Нотариусите

    1 0 Отговор
    Са в далаверата с имоти.

    21:06 18.09.2026

  • 11 опасна измамница

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница! Срещу тази измамница има образувано досъдебно производство за измама на много хора и се чака насрочване на съдебно дело.

    21:20 18.09.2026