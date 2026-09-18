Спецоперация спря пореден опит за придобиване на жилище за милиони с фалшиво завещание в центъра на София

СДВР предотврати пореден опит за незаконно придобиване на имот в центъра на София, съобщават от МВР.
В края на август в отдел „Икономическа полиция“ – СДВР постъпила информация за подготвян опит за неправомерно придобиване на недвижим имот в центъра на София.
В хода на оперативно-издирвателните действия служителите установили, че в нотариална кантора в София е представен неистински частен документ – саморъчно завещание, за което графологичната експертиза потвърдила, че не е изготвено от посочения в него наследодател. Изяснено е, че той има живи наследници, които живеят извън страната.
Целта била чрез документа да бъде неправомерно придобит апартамент в идеалния център на София, с площ около 140 кв. м. По данни на полицията пазарната цена на имота е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.
С оглед предотвратяване на престъплението на 16 септември е проведена специализирана полицейска операция в нотариална кантора в София. В резултат на предприетите от служители на отдел „Икономическа полиция“ действия е предотвратено нанасянето на вредни последици спрямо действителните наследници.
Задържани са трима души – двама мъже и жена, като двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са процесуално-следствени действия, включително претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел установяване на съпричастността на тримата и документиране на престъпната дейност.
След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура и тримата са привлечени като обвиняеми и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Далаверчо
20:13 18.09.2026
2 Иван
20:16 18.09.2026
3 БеГемот
20:17 18.09.2026
4 търговище
20:19 18.09.2026
5 Софийски селянин,Пенсионер
Всех раз. . . . . .ят
20:33 18.09.2026
6 кажете
Коментиран от #9
20:33 18.09.2026
7 Рекс
20:36 18.09.2026
8 Сега за поощрение
20:37 18.09.2026
9 Не се ли сещаш
До коментар #6 от "кажете":че нотариуса е подал информацията след като се е запознал с документите и е установил че са фалшиви. За такава крупна сделка документи се подават предварително за да могат да се запознаят с тях и да оформят нотариален акт за прехвърляне.
21:05 18.09.2026
10 Нотариусите
21:06 18.09.2026
11 опасна измамница
21:20 18.09.2026