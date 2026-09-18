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Повдигнаха обвинение на ексминистър по случая "Петрохан"

Повдигнаха обвинение на ексминистър по случая "Петрохан"

18 Септември, 2026 13:29 1 875 55

  • борислав сандов-
  • петрохан-
  • мосв-
  • правомощия

Според прокуратурата той е превишил правомощията си

Повдигнаха обвинение на ексминистър по случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 г. е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.

Случаят е от 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Според обвинението чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони.

Прокуратурата твърди още, че по този начин била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около рида „Тодорини кукли“ в Стара планина.

По случая са настъпили и значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. Предстои обвинението да бъде предявено на Борислав Сандов. Разследването по делото продължава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    57 2 Отговор
    Бат Сандо зеления тарикат.

    Коментиран от #38

    13:33 18.09.2026

  • 2 вместо мама лама

    49 1 Отговор
    тоя май не му се е разминало при калишев

    13:34 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Петуфили сектанти

    19 27 Отговор
    Кога ще повдигнете обвиненне на убииците на рейнджърите.

    Коментиран от #9, #55

    13:39 18.09.2026

  • 5 И кво?

    46 2 Отговор
    Той ще спре да харесва малки момченца ? И тоя и Терзиев нямат очи, а тенекии.

    13:41 18.09.2026

  • 6 А обвинение

    17 15 Отговор
    за екзекуторите няма !

    13:41 18.09.2026

  • 7 Малиййй

    25 1 Отговор
    Педроханци що бели таправиа...

    13:43 18.09.2026

  • 8 Зеления

    31 1 Отговор
    Заради едни боровинки и изглаждане на гънки на проходи да станеш за резил на цялата държава на тази зряла възраст...

    13:45 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 неудобен въпрос

    23 2 Отговор
    мин.Манов от желязковото правителство е прекратил през 2024г. това договорено сътрудничество.
    Защо информацията не е стигнала до прокуратурата и защо, ако е сезирана, още тогава не е преценено, че законът е нарушен?

    Коментиран от #16

    13:49 18.09.2026

  • 11 Грешките се плащат

    22 1 Отговор
    И без НПО-та, че замърсихте въздуха

    13:49 18.09.2026

  • 12 Евроджендър

    23 1 Отговор
    Зелените са мафиоти в цял свят

    13:50 18.09.2026

  • 13 СъсЪздатели

    23 2 Отговор
    Този Зелен тали.бан и Бойко Станкушев са участници, сЪсЪздатели на квазидържАвата ПеДрохан, т.е. мениджъри на пълзящ преврат в държавата.

    13:51 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зеления

    23 3 Отговор
    Забелязвате ли че след пресконференцията на прокуратурата за Петрохан, Гюров и Кандев са се скрили като мишки в някоя дупка - не ходят по телевизии, не пускат във фейсбук нищо....знаят как ще ги посрещнат хората и мълчат, като комунисти на разпит.

    Коментиран от #23

    13:55 18.09.2026

  • 16 грешка

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "неудобен въпрос":

    Министъра (Манов) е Манол Генов през 2025г.

    13:56 18.09.2026

  • 17 иван костов

    21 0 Отговор
    Отдавна, много отдавна този б....к трябваше да е зад решетките! За цялостна творческа дейност!

    13:57 18.09.2026

  • 18 Само да предложа

    21 1 Отговор
    Хайде сега всички НПО-та да си ходят у тях, да престанем да бъдем разграден двор!

    13:58 18.09.2026

  • 19 Електра

    10 7 Отговор
    Браво, сега и за пуделите и за Боташ да се задействат и за 411те имота на точния с парите...

    13:58 18.09.2026

  • 20 Зеления

    16 1 Отговор
    Между другото, като главен секретар на МВР, Кандев дава интервю в което казва, че разследването не открива никакви данни и следи за външна намеса в Петрохан и Околчица, точно обратното на това което твърдят всички привърженици на ППДБ в социалните мрежи, че шестимата са убити, а техния представител за вицепрезидент казва нещо съвсем друго.

    13:59 18.09.2026

  • 21 Исторически парк

    19 0 Отговор
    Крано време беше хомо петроханците да почнат да влизат в затвора

    13:59 18.09.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    18 0 Отговор
    Васкопеераско кога?!

    13:59 18.09.2026

  • 23 Ъхъ

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Ами байТанас? Жив ли е, продължава ли борбата с руснаците?🤔

    Коментиран от #31

    13:59 18.09.2026

  • 24 Въпрос

    6 6 Отговор
    Обвинение за Боташ кога?

    Коментиран от #28

    14:00 18.09.2026

  • 25 всяко чудо за 3дни

    12 2 Отговор
    Нека позная , условна присъда

    14:00 18.09.2026

  • 26 Програмист

    13 1 Отговор
    НАЙ НАКРАЯ ЩЕ ВИДИМ МИНИСТЪР В ЗАТВОРА!

    14:00 18.09.2026

  • 27 ППДБ/ЛГБТ

    14 0 Отговор
    Тоя nymuяp, какъв bokлук е, трепането му е малко, ама те всички от педроханскошорошката секта са такива отпадъци, начело с нискочелия!

    14:02 18.09.2026

  • 28 да питам

    10 4 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    За Боташ колко убити има?

    14:03 18.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този е

    9 1 Отговор
    Жив пе....ст. В лошия смисъл на думата..

    14:06 18.09.2026

  • 31 Зеления

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъ":

    "Ами байТанас? Жив ли е, продължава ли борбата с руснаците?"

    бай Танас е налице, не разчита само на ниския си ръст, ами и допълнително пълзи от кухнята до спалнята в апартамента си, за да е инкогнито и скрит, екипиран с каска и мешка и проверява дали Путин е в гардероба.

    14:07 18.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тончо

    8 1 Отговор
    Интересно защо това обвинение не бе повдигнато по време на предизборната кампания, когато Терзиев и много жълтопаветници величаеха сектата и ги изкарваха най-големите природозащитници в България?!

    Коментиран от #43

    14:12 18.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да така е

    2 1 Отговор
    Нагласени действия и вече не се знае, какво всъщност целят. Защото това обвинение ако е такова следва, да има и такива, които са бездействали в прокуратура, полиция която е отговаряла за този район, редица други държавни контролни органи и т. н. Занимават обществото с един психопат-педофил, но след като отговорните институции не са извършили действие по предотвратяване и пресичане на това жестоко престъпление. Друго щеше да бъде ако имаше обективно разследване и Ен на брой длъжностни лица с повдигнато обвинение.

    Коментиран от #39

    14:13 18.09.2026

  • 36 сандов и тома белев плюс жена му

    9 0 Отговор
    си разделят едни 40 000 000 за броне на лешояди и храсти в България факти трия коментатрите свързани с калушев и пп дб

    14:14 18.09.2026

  • 37 ШЕФА

    8 2 Отговор
    Стига с тия кьор фишеци Бе изр.ди.Когато видим престъпника Сандов и неговият ортак Белев в килията тогава ще ви повярваме че има правосъдие за тая из.ет ! Сега както винаги ще минат 4-5 години протакане отлагне и тн. и накрая този бок.ук ще излезе изпран,а на всичко отгоре ще осъди и България !!!!!

    Коментиран от #45

    14:14 18.09.2026

  • 38 Тома та

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз съм още по-голям тарикат но в сянка.
    Белев е нещо голямо.

    Коментиран от #42

    14:15 18.09.2026

  • 39 тома белев и сандов яко на хранилката си

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да така е":

    разделят милиони калушев е най малкото което са нпарвели тези крадци нямаме прокуратура и съд ако имаше държава този на снимката и белев да са в затвора а колкото до педофила калушев ония пък взел за три години 4 000 000 найс а

    14:16 18.09.2026

  • 40 68654648

    4 0 Отговор
    ми, шитнете го него в кауша - той изглежда най-нефелен и залюхан ! Барем един да опере пешкира , а !

    14:16 18.09.2026

  • 41 Варна

    7 1 Отговор
    Да попитам,а началниците на Сандов Ася и К.Тъпото КОГА ще видим в килия,а престъпниците Тулупа и Прасето КОГА ???

    14:16 18.09.2026

  • 42 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тома та":

    По-големият тарикат винаги застава отзад в сянката.

    14:17 18.09.2026

  • 43 Зеления

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тончо":

    "когато Терзиев и много жълтопаветници величаеха сектата и ги изкарваха най-големите природозащитници"

    и са такива природозащитници, които експертизата установи след преглед на огромен брой часове записи от камери, как на камера вПетрохан се виждат два случая отделни един от друг, в които Калушев и Николай Златков брутално пребиват кучетата от бой, включително с ритници и то защото, ако повикат някое куче, то понякога не отива веднага на секундата при тях.
    Аз през цялото време се чудех, как любители на природата ще оставят кучетата да изгорят в хижата, а те са ги имали само за пазачи и не са изпитвали никаква привързаност към тях.

    14:17 18.09.2026

  • 44 Цвете

    4 6 Отговор
    ПЛЪЗНАХА ЗМИЙСКИТЕ ЕЗИЦИ.А ,НЕЩО ЗА ДЕЛОТО КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? НА ЗАЩО СА НА ЗАДЕН ПЛАН? А ХОТЕЛ " ХАЯШИ " С КАКВИ СРЕДСТВА Е ПРИДОБИТ ОТ ЖЕЛЯЗКОВ? А ДЕЛОТО БАРСЕЛОНА,КОГА ,КОГАТО ПАДНЕ ЛАНСКИЯ СНЯГ ЛИ? ПОД ВОЛА ТЕЛЕ ТЪРСИТЕ ,НО ТОВА ЩЕ ИЗКАРА ВЕЧЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПО УЛИЦИТЕ .ДА СИ ГО ЗНАЯТ ,НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ. И НИКОЙ НЕ ЗАБРАВЯ ,ЗА МИЛОСТИНЯТА ,КОЯТО ДРУГАРКАТА ЙОТОВА ПОМИЛВА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ОСЪДЕН ЗАДОЧНО В ГЪРЦИЯ.

    Коментиран от #48, #49

    14:17 18.09.2026

  • 45 много си прав тези двамата с белев

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "ШЕФА":

    за гепели милиони за броене на храсти лещояди и треви за това се знае а колко още има .но никога няма да бъдат съдени .всички около пп дб или са с различна орентация или пък яко бъркат в кацата с милиони

    14:18 18.09.2026

  • 46 Пак глупости

    5 2 Отговор
    Защо държавна собственост се охранява от частни охранителни фирми? Някой да съди всички министри от 1990та до сега!


    Ако има престъпление, защо чак сега се сети прокуратурата? Избори по Путински ли правим?

    14:18 18.09.2026

  • 47 и този бушон гръмна

    5 1 Отговор
    Вярвате ли че никой не му е наредил да го подпише това? Колкото на Йотова никой не е и наредил да помилва наркопласьорите.

    14:20 18.09.2026

  • 48 604

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Цвете":

    Педроханци всите при лама каушиф там ви е мястото! Боуклук до отпъадъка, направете си партия нпо "оулигуфрен"

    14:20 18.09.2026

  • 49 цвети искам да попитам

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Цвете":

    сега ти жена затворена в мъжко тяло ли си или педофил или пък си мъж затворен в женско тяло кажи мила .и за ктб ще дойде време но нека почнем от крадците пп дб и зелените трома белев и жена му там няма ли конфликт на интереси семейсво взима милиони да брой храсти кажи цвети ясно че си платена подлога на пп дб

    14:20 18.09.2026

  • 50 предполагам

    5 0 Отговор
    Предполагам този е махнал и полицейския участък отговарящ за Петрохан, за да не им пречат полицаите. Или?

    14:25 18.09.2026

  • 51 Цвете

    1 3 Отговор
    ПЛЪЗНАХА ЗМИЙСКИТЕ ЕЗИЦИ.А ,НЕЩО ЗА ДЕЛОТО КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? НА ЗАЩО СА НА ЗАДЕН ПЛАН? А ХОТЕЛ " ХАЯШИ " С КАКВИ СРЕДСТВА Е ПРИДОБИТ ОТ ЖЕЛЯЗКОВ? А ДЕЛОТО БАРСЕЛОНА,КОГА ,КОГАТО ПАДНЕ ЛАНСКИЯ СНЯГ ЛИ? ПОД ВОЛА ТЕЛЕ ТЪРСИТЕ ,НО ТОВА ЩЕ ИЗКАРА ВЕЧЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПО УЛИЦИТЕ .ДА СИ ГО ЗНАЯТ ,НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИТЕ. И НИКОЙ НЕ ЗАБРАВЯ ,ЗА МИЛОСТИНЯТА ,КОЯТО ДРУГАРКАТА ЙОТОВА ПОМИЛВА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ОСЪДЕН ЗАДОЧНО В ГЪРЦИЯ.

    14:32 18.09.2026

  • 52 Коалиция Петрохан

    1 1 Отговор
    ....се разпада! Падат първите жертви!

    14:32 18.09.2026

  • 53 КИРО ПРОСТОТО

    0 2 Отговор
    С НАШЕ МВР ЩЕ СИ ПРАВИМ ТИРИРАМ С МОМЧЕНЦА НА ПЕТРОХАН.

    14:39 18.09.2026

  • 54 НЕГО КОГА?

    0 0 Отговор
    ДАМАДЖАН РАШКОВ ИМ Е ДАЛ ОРЪЖИЯТА.

    14:41 18.09.2026

  • 55 Е няма

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петуфили сектанти":

    Нали са самоубили

    14:41 18.09.2026