Повдигнаха обвинение на ексминистър по случая "Петрохан"

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура го обвинява, че през 2022 г. е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“.
Случаят е от 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
Според обвинението чрез това споразумение на организацията били предоставени правомощия, които са част от държавния контрол. Те са включвали наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени зони.
Прокуратурата твърди още, че по този начин била осигурена облага за неправителствената организация. Според обвинението тя е получила достъп и възможност да използва район и земи около рида „Тодорини кукли“ в Стара планина.
По случая са настъпили и значителни вредни последици, посочват от прокуратурата. Предстои обвинението да бъде предявено на Борислав Сандов. Разследването по делото продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #38
13:33 18.09.2026
2 вместо мама лама
13:34 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Петуфили сектанти
Коментиран от #9, #55
13:39 18.09.2026
5 И кво?
13:41 18.09.2026
6 А обвинение
13:41 18.09.2026
7 Малиййй
13:43 18.09.2026
8 Зеления
13:45 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 неудобен въпрос
Защо информацията не е стигнала до прокуратурата и защо, ако е сезирана, още тогава не е преценено, че законът е нарушен?
Коментиран от #16
13:49 18.09.2026
11 Грешките се плащат
13:49 18.09.2026
12 Евроджендър
13:50 18.09.2026
13 СъсЪздатели
13:51 18.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зеления
Коментиран от #23
13:55 18.09.2026
16 грешка
До коментар #10 от "неудобен въпрос":Министъра (Манов) е Манол Генов през 2025г.
13:56 18.09.2026
17 иван костов
13:57 18.09.2026
18 Само да предложа
13:58 18.09.2026
19 Електра
13:58 18.09.2026
20 Зеления
13:59 18.09.2026
21 Исторически парк
13:59 18.09.2026
22 Ивелин Михайлов
13:59 18.09.2026
23 Ъхъ
До коментар #15 от "Зеления":Ами байТанас? Жив ли е, продължава ли борбата с руснаците?🤔
Коментиран от #31
13:59 18.09.2026
24 Въпрос
Коментиран от #28
14:00 18.09.2026
25 всяко чудо за 3дни
14:00 18.09.2026
26 Програмист
14:00 18.09.2026
27 ППДБ/ЛГБТ
14:02 18.09.2026
28 да питам
До коментар #24 от "Въпрос":За Боташ колко убити има?
14:03 18.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този е
14:06 18.09.2026
31 Зеления
До коментар #23 от "Ъхъ":"Ами байТанас? Жив ли е, продължава ли борбата с руснаците?"
бай Танас е налице, не разчита само на ниския си ръст, ами и допълнително пълзи от кухнята до спалнята в апартамента си, за да е инкогнито и скрит, екипиран с каска и мешка и проверява дали Путин е в гардероба.
14:07 18.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тончо
Коментиран от #43
14:12 18.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да така е
Коментиран от #39
14:13 18.09.2026
36 сандов и тома белев плюс жена му
14:14 18.09.2026
37 ШЕФА
Коментиран от #45
14:14 18.09.2026
38 Тома та
До коментар #1 от "честен ционист":Аз съм още по-голям тарикат но в сянка.
Белев е нещо голямо.
Коментиран от #42
14:15 18.09.2026
39 тома белев и сандов яко на хранилката си
До коментар #35 от "Да така е":разделят милиони калушев е най малкото което са нпарвели тези крадци нямаме прокуратура и съд ако имаше държава този на снимката и белев да са в затвора а колкото до педофила калушев ония пък взел за три години 4 000 000 найс а
14:16 18.09.2026
40 68654648
14:16 18.09.2026
41 Варна
14:16 18.09.2026
42 честен ционист
До коментар #38 от "Тома та":По-големият тарикат винаги застава отзад в сянката.
14:17 18.09.2026
43 Зеления
До коментар #33 от "Тончо":"когато Терзиев и много жълтопаветници величаеха сектата и ги изкарваха най-големите природозащитници"
и са такива природозащитници, които експертизата установи след преглед на огромен брой часове записи от камери, как на камера вПетрохан се виждат два случая отделни един от друг, в които Калушев и Николай Златков брутално пребиват кучетата от бой, включително с ритници и то защото, ако повикат някое куче, то понякога не отива веднага на секундата при тях.
Аз през цялото време се чудех, как любители на природата ще оставят кучетата да изгорят в хижата, а те са ги имали само за пазачи и не са изпитвали никаква привързаност към тях.
14:17 18.09.2026
44 Цвете
Коментиран от #48, #49
14:17 18.09.2026
45 много си прав тези двамата с белев
До коментар #37 от "ШЕФА":за гепели милиони за броене на храсти лещояди и треви за това се знае а колко още има .но никога няма да бъдат съдени .всички около пп дб или са с различна орентация или пък яко бъркат в кацата с милиони
14:18 18.09.2026
46 Пак глупости
Ако има престъпление, защо чак сега се сети прокуратурата? Избори по Путински ли правим?
14:18 18.09.2026
47 и този бушон гръмна
14:20 18.09.2026
48 604
До коментар #44 от "Цвете":Педроханци всите при лама каушиф там ви е мястото! Боуклук до отпъадъка, направете си партия нпо "оулигуфрен"
14:20 18.09.2026
49 цвети искам да попитам
До коментар #44 от "Цвете":сега ти жена затворена в мъжко тяло ли си или педофил или пък си мъж затворен в женско тяло кажи мила .и за ктб ще дойде време но нека почнем от крадците пп дб и зелените трома белев и жена му там няма ли конфликт на интереси семейсво взима милиони да брой храсти кажи цвети ясно че си платена подлога на пп дб
14:20 18.09.2026
50 предполагам
14:25 18.09.2026
51 Цвете
14:32 18.09.2026
52 Коалиция Петрохан
14:32 18.09.2026
53 КИРО ПРОСТОТО
14:39 18.09.2026
54 НЕГО КОГА?
14:41 18.09.2026
55 Е няма
До коментар #4 от "Петуфили сектанти":Нали са самоубили
14:41 18.09.2026