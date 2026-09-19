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В Кърджали: Задържани са трима служители на общината, сред тях и зам.-кмет

В Кърджали: Задържани са трима служители на общината, сред тях и зам.-кмет

19 Септември, 2026 11:08 901 3

  • община кърджали-
  • задържани-
  • трима служители-
  • заместник- кмет

Причината: Оказан натиск върху служител на общината да подаде доброволно документи за напускане 

В Кърджали: Задържани са трима служители на общината, сред тях и зам.-кмет - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Трима служители на Община Кърджали, сред които зам.-кмет и секретарят на общината, са задържани, научи NOVA. Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на общината.
Според сигнала тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя, да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

Двамата задържани на ръководни постове са в ареста за 24 часа. Третият задържан е освободен.
Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.


Кърджали / България
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