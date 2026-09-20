Хъбъл засне необичайна галактика, чийто център е почти перпендикулярен на диска ѝ

Космическият телескоп „Хъбъл“ на НАСА и ЕКА засне изображение на галактика, която крие необичайна особеност. На пръв поглед NGC 4698 изглежда като типична спирална галактика, но структурата ѝ разказва друга история, предава Фокус.

Разположена на около 55 милиона светлинни години в съзвездието Дева, галактиката има централна област, която е ориентирана в посока, почти перпендикулярна на основния галактически диск.

Необичайна спирална галактика

Подобно на нашия Млечен път, NGC 4698 има плосък диск от звезди, газ и прах, около който се простират спирални ръкави. Те са очертани от тъмни и плътни облаци прах и са осеяни с множество яркосини млади звезди.

NGC 4698 обаче се различава от типичните спирални галактики. Докато спиралните ръкави обикновено се простират до централната област, при нея те се виждат предимно във външните части на диска.

Вместо да се увиват около самия галактически център, ръкавите изглеждат като част от пръстеновидна структура, обхващаща външния ръб на галактиката.

В центъра на NGC 4698 се намира удължена галактическа издутина – плътно населен район, съставен предимно от по-стари, по-малки и по-хладни звезди. Те излъчват характерно дифузно белезникаво сияние, което контрастира с яркосините млади звезди във външните части на диска.

Свръхмасивна черна дупка в центъра

В централната област се намира и свръхмасивна черна дупка с маса милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Астрономите са открили признаци, че тя активно натрупва материя, като привлича газ от околното пространство.

Необичайната структура на галактиката обаче се вижда трудно на изображението от „Хъбъл“. Призрачното сияние на звездната издутина се простира над и под прашния диск.

Още по-интересното е, че звездите и газът в близост до центъра се движат в равнина, ориентирана приблизително перпендикулярно на равнината на основния галактически диск.

NGC 4698 е сред малкото известни спирални галактики, при които централната издутина е ориентирана под значителен ъгъл спрямо равнината на основния диск.

Каква е причината за необичайната структура?

Според астрономите обяснението вероятно се крие във взаимодействие на NGC 4698 с материя извън самата галактика.

Една от възможностите е галактиката да е натрупала газ от външен източник. Ако този газ е навлязъл с различна посока на движение спрямо съществуващия галактически диск, той би могъл постепенно да образува отделна централна структура от газ и звезди, ориентирана под различен ъгъл.

Наблюденията показват и следи, че NGC 4698 вероятно е преживяла сравнително малко галактическо сливане или гравитационно взаимодействие в миналото.

Сред възможните следи от това събитие е къса опашка от водород, простираща се от едната страна на галактиката.

Така зад спокойния външен вид на NGC 4698 се крие сложна история на взаимодействия и движение на материя, оставили след себе си необичайната ѝ структура.