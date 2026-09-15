Екшън в столичния квартал "Овча купел": Разбиха стъкло на банков клон, атакувани са два банкомата

Неизвестни извършители са разбили стъкло на банков клон в столичния квартал „Овча купел“ на бул. „Монтевидео“, научи NOVA.
На място са изпратени екипи на СДВР. От полицията съобщиха за NOVA, че е установена намеса в два банкомата. В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #15
10:11 15.09.2026
2 Това е
10:14 15.09.2026
3 Студопор
Коментиран от #9
10:15 15.09.2026
4 Последния Софиянец
10:15 15.09.2026
5 хехе
10:18 15.09.2026
6 Всичко е от Еврото
10:19 15.09.2026
7 Защото
10:26 15.09.2026
8 Брендо е невинен
10:28 15.09.2026
9 И да разследва
До коментар #3 от "Студопор":години наред...
10:28 15.09.2026
10 басинюза
10:32 15.09.2026
11 Народа полудя
10:32 15.09.2026
12 Да, да
10:42 15.09.2026
13 Блага вест
10:51 15.09.2026
14 ......-
10:54 15.09.2026
15 Пепа
До коментар #1 от "14/88":“Нема” и “мекат” хахаха ти какво си , виждам доста елементарност в коментара и това е масово в Родината …..
10:59 15.09.2026