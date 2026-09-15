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Екшън в столичния квартал "Овча купел": Разбиха стъкло на банков клон, атакувани са два банкомата

Екшън в столичния квартал "Овча купел": Разбиха стъкло на банков клон, атакувани са два банкомата

15 Септември, 2026 10:08 1 053 15

  • банка-
  • банкомати-
  • погром-
  • полиция-
  • квартал овча купел

На място са изпратени екипи на СДВР

Екшън в столичния квартал "Овча купел": Разбиха стъкло на банков клон, атакувани са два банкомата - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестни извършители са разбили стъкло на банков клон в столичния квартал „Овча купел“ на бул. „Монтевидео“, научи NOVA.
На място са изпратени екипи на СДВР. От полицията съобщиха за NOVA, че е установена намеса в два банкомата. В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума.

Очаквайте подробности!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    9 3 Отговор
    там един бьлгарин нема и сички мекат на некьв животински език

    Коментиран от #15

    10:11 15.09.2026

  • 2 Това е

    12 1 Отговор
    само началото...

    10:14 15.09.2026

  • 3 Студопор

    15 3 Отговор
    Нали казаха, че като влезем в ЕС ще е по-добре? То стана като в дивия Запад. Всеки коли, граби и бие. Полицията само отива да констатира станалото.

    Коментиран от #9

    10:15 15.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    В моя блок маскирани нападнаха офис на бързи кредити.

    10:15 15.09.2026

  • 5 хехе

    10 0 Отговор
    Никой няма да разбива банкомат, ако не е сигурен, че е зареден с мангизи.

    10:18 15.09.2026

  • 6 Всичко е от Еврото

    7 2 Отговор
    Хората много го обичат и искат да го имат на всяка цена.

    10:19 15.09.2026

  • 7 Защото

    9 1 Отговор
    Народа огладнял заради леврото !

    10:26 15.09.2026

  • 8 Брендо е невинен

    0 2 Отговор
    Свобода за Брендо да бъде помилван

    10:28 15.09.2026

  • 9 И да разследва

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Студопор":

    години наред...

    10:28 15.09.2026

  • 10 басинюза

    2 0 Отговор
    Те там са няколко клона на различни банки един до друг та кой точно?

    10:32 15.09.2026

  • 11 Народа полудя

    2 2 Отговор
    Заплатите не Се вдигат, а цените двойни и тройни от януари. РАДЕВ оставка.

    10:32 15.09.2026

  • 12 Да, да

    2 0 Отговор
    Много филми гледат.

    10:42 15.09.2026

  • 13 Блага вест

    1 0 Отговор
    Банките в България са обирджии - не плащат дивидент, а ти им плащаш. Нормално е по едри хищници да ги обират.

    10:51 15.09.2026

  • 14 ......-

    1 0 Отговор
    Важното е да има банани по 1 Е /кг.

    10:54 15.09.2026

  • 15 Пепа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    “Нема” и “мекат” хахаха ти какво си , виждам доста елементарност в коментара и това е масово в Родината …..

    10:59 15.09.2026