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Терзиев: Случайностите идват преди политически събития
  Тема: Избори

Терзиев: Случайностите идват преди политически събития

20 Септември, 2026 10:54, обновена 20 Септември, 2026 10:57 1 139 60

  • васил терзиев-
  • петрохан-
  • околчица-
  • софия-
  • прокуратура

Кметът на София коментира и разследването за случая „Петрохан-Околчица“, докато прокуратурата съобщи за нови експертизи по делото.

Терзиев: Случайностите идват преди политически събития - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че „случайностите“ около случая „Петрохан-Околчица“ се случват преди политически събития, докато Софийската градска прокуратура съобщи, че по досъдебното производство продължават да постъпват експертизи и материали по разследването.

Терзиев направи коментара по време на велошествие в София. На въпрос дали смята действията на прокуратурата по казуса за адекватни, той каза, че експертизите трябва да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се насочи вниманието към други държавни проблеми.

По-рано прокуратурата съобщи, че на 18 септември са били готови още две експертизи по делото за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“. От обвинението уточниха, че се очакват и други заключения на вещи лица.

В отделно съобщение Софийската градска прокуратура посочи, че продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Според прокуратурата по указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите е предприела действия за установяване на произхода на средствата, с които са закупени моторни превозни средства.

Прокуратурата вече е привлякла като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. Обвинението не е влязло в сила и засега се води по изнесените от държавното обвинение данни.

По случая „Петрохан-Околчица“ двете досъдебни производства бяха обединени още през март с цел по-бързо и цялостно изясняване на фактите. Разследването се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Източници: ДАРИК Нюз, Софийска градска прокуратура, Прокуратура на Република България, Столична община, БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах Ох

    35 7 Отговор
    Пляс пляс пе д алите, водно коолело, ахахахахахаааа 🤣🥳🌈🖕

    10:59 20.09.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    41 5 Отговор
    Ти остави случайностите, разкажи за неслучайното си присъствие в аферата Петрохан.

    Коментиран от #9, #41

    11:02 20.09.2026

  • 3 Вземи та се...

    26 3 Отговор
    ...махай и недей да се натрапваш повече на хората... , че ни писна от тебе!

    11:03 20.09.2026

  • 4 Абе да бе

    35 4 Отговор
    Васке, я разкажи какво точно правихта с ламата на Петрохан, любопитно е.

    11:04 20.09.2026

  • 5 Обективен

    9 28 Отговор
    Опитват се да попречат на Терзиев да спечели следващите местни избори в София и дотогава ще го замерят с компромати. Когато отшуми Петрохан, ще започнат отново с ДС, дядо, баба, братовчеди. Република Ченгесария.

    Коментиран от #13

    11:04 20.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    26 3 Отговор
    Оставка, педофил!

    Коментиран от #46

    11:05 20.09.2026

  • 7 Необходима е оставка за да запази

    35 3 Отговор
    и малкото което му е останало като публична политическа личност. Самият факт че ги е финансирал говори достатъчно.

    Коментиран от #11

    11:06 20.09.2026

  • 8 То бива дебилщина

    23 1 Отговор
    ама това вече е прекалено. Сандов заяви днес в ефира на БТВ, че към момента не му е връчвана призовка. Курниците удариха дъното и копаят надолу!

    11:06 20.09.2026

  • 9 всъшност

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Той попаднал случайно там. Веднъж вдин негов приятел забелязал, че му е скучно и го поканил да посетят едни други приятели в една хижа. Преспали там за уйкенда. Харесало му и след това случайно посетил кожата още 10-на пъти.

    11:07 20.09.2026

  • 10 Труснатият от Петрохан Терзиев

    21 4 Отговор
    А за ония пари нещо? Доста кръгла сума беше. Откъде ги намери, за какво ги дари?

    11:07 20.09.2026

  • 11 пипи

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Необходима е оставка за да запази":

    Когато дадеш пари на някой да ти ги изпере, финансираш ли го? Няма перачница, която да ти издаде касова бележка.

    11:08 20.09.2026

  • 12 Нищо Случайно !

    13 1 Отговор
    Не Е Случайно !

    11:08 20.09.2026

  • 13 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Обективен":

    Евала, петроханчик.

    11:09 20.09.2026

  • 14 име

    17 1 Отговор
    А ти да не би случайно да си дарил едни пари на лама калушев, който се оказва че никой не го познавал. Или съвсем преднамерено ги дари?

    11:10 20.09.2026

  • 15 Лама Калушев от отвъдното

    16 1 Отговор
    Лекувах на кмета запека

    Коментиран от #56

    11:11 20.09.2026

  • 16 Старо

    12 3 Отговор
    Номерата отдавна не минават. Шум за да защитят и отвлекат вниманието от йотова за простите хора и после гробна тишина.

    11:12 20.09.2026

  • 17 О, Морес

    18 2 Отговор
    Този го "избра" за кмет Софийската демократична общност.Колко е "софийска",колко е "демократична" и как точно преброиха гласовете,това е друга тема.Сега ,същата тази "общност" се кани да гласува за Гюро.Братя българи,на 25.10. да ги изметем тия веднъж-завинаги, безвъзвратно!

    11:13 20.09.2026

  • 18 Жан

    15 1 Отговор
    И какво му е останало на този самозван нахален и умствено ограничен кмет? Той оРа всичко което пипна, а сега и дава и акъл как да мислим. Позор!

    Коментиран от #20

    11:13 20.09.2026

  • 19 Тиква

    13 1 Отговор
    Неприятен тип, мазен, щом закачил знамето на боклука, значи е боклук.

    11:14 20.09.2026

  • 20 Абе не бе

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Жан":

    Останал му е сладкият спомен от Петрохан.

    11:16 20.09.2026

  • 21 Зевзек

    17 1 Отговор
    Има два вариянта.Или Васко е знаел какво се случва в педофилската секта и е участвал в оргиите с малолетни което го прави престъпник.Или не е знаел на кого дарява 250к което го прави ии.ди.от.И в двата случая трябва та си подаде оставката.

    Коментиран от #29

    11:17 20.09.2026

  • 22 Дс пп дб

    6 1 Отговор
    те, случайностите, се явиха доста преди изборите, и твоят проблем е, че вече няма къде да се криеш! такова недоразумение като теб, благодарение на боко тиквоча, софия не е имала!

    11:18 20.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тиква от зайчарника

    11 3 Отговор
    Е поне Фанкъкова не беше педофил

    Коментиран от #40

    11:20 20.09.2026

  • 25 Анонимен

    12 2 Отговор
    Ухото е спонсора на педофилите.Факт.

    11:21 20.09.2026

  • 26 Анонимен

    11 1 Отговор
    Посещенията му в хижата са свързани с даренията,които е направил.Домакините му се отблагодарили по странен начин.Отговорете веднага на въпроса какво е това дело.

    11:21 20.09.2026

  • 27 А50

    16 2 Отговор
    Тази хижа е била превърната в педофилски публичен дом, плащането на услуги се нарича спонсорство

    11:21 20.09.2026

  • 28 Я да го

    11 1 Отговор
    Васко УхОто епилира ли се? Я да го проверим.

    11:22 20.09.2026

  • 29 стоян георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    Във всяка нормална държава такъв политик ще си даде оставката.

    11:23 20.09.2026

  • 30 Поредният софиянец

    9 3 Отговор
    Да бяхме избрали Калушев за кмет,а не любовника му.

    Коментиран от #44

    11:27 20.09.2026

  • 31 ЗАПОЧВА СЕ РЕВАНЕТО

    3 2 Отговор
    НА ПП ДБ ТУУУЛА ШИША. И НЕКА ПРОДЪЛЖИ ЗАЩОТО ТЕЗИ ВСИЧКИ САМО ЛАФЧЕТА ОПОРКИ ПИШАТ КРАДАТ И СА ВСЕ У БЕЗДНАТА СА. ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ ЧЕСТНО УМНО ОТГОВОРНО А НЕ САМО БЛЯКАНИЯ.

    11:30 20.09.2026

  • 32 Хмм

    10 1 Отговор
    казва че е ходил в почивните дни с децата си, но няма записи на които е с децата си, кметът лъже като дърт ц..., първо бяха "само" 80 хиляди дарения, после станаха 250 хиляди, след това ама това били лични средства, щял да ги дава както си иска, защо са лъжите тогава, имали са намерение да дадат под контрол на групата цялата защитена територия на България, около 30%, това са десетки милиарди европари, дали за това не са тези дарения, да бъдат включени с проекти в програмите, служебната министърка започнала разследване и осуетила всичко това, но не могла да закрие групата дали поради ограниченото време или заради заплашителни писма на АКФ, за което по телевизиите се оправдаваха Янкулов и Станкушев, а Янкулов е кандидат за ВСС и главен прокурор

    Коментиран от #43

    11:33 20.09.2026

  • 33 Случайно?

    9 1 Отговор
    А Васко Ухото случайно ли се епилира?

    11:33 20.09.2026

  • 34 Развитие

    8 1 Отговор
    Кмете София тъне в кал мизерия боклуци разруха Кой те избра теб и защо всички мълчат оставка

    11:33 20.09.2026

  • 35 хахахах

    10 0 Отговор
    Ако Терзиев беше индианец щеше да се казва - Подкрепящият педофили

    11:34 20.09.2026

  • 36 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    А що Терзиев мълча когато преди парламентарните избори правителството на Гюров практически спря разследването и уволни експертите.
    Или тва е друго? А?

    11:36 20.09.2026

  • 37 Няма какво да коментира прокуратурата

    2 1 Отговор
    Явно не вижда че предстои да го подпукат и него за спонсството му за петроханците

    11:38 20.09.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Терзиев, що си искал да дадеш Витоша за охрана на Калушев, бе? Не се прави на света вода ненапита. Витоша щеха да я превърнат в световна педофилска оргия. Колко пъти си ходил в Петрохан Терзиев и кво си вършил там?

    11:41 20.09.2026

  • 39 Пълно е с идиоти,

    2 2 Отговор
    които лепят етикети безогледно. Те си заслужават "фандъка", кикимяу, синдикалния сиган, рундаците

    11:42 20.09.2026

  • 40 Е, да, но

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тиква от зайчарника":

    Беше проводник за чекмеджето тиквено за което я добутаха до заплата и в парламента
    Всичко се заплаща
    Всичко
    Слугинаж

    11:43 20.09.2026

  • 41 Мериленд

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Защо сте толкова тъпи или ви плащат за да пишете тъпотии за пореден път преди избори. На 18.09 излезли още две експертизи, а защо пресконференция преди това. Може би за отвличане на вниманието от скандала с помилванията на наркотрафиканти

    Коментиран от #49

    11:44 20.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хмм":

    Прилича на мотив за приключване на случоя от раз.

    11:46 20.09.2026

  • 44 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Поредният софиянец":

    Ми той умрял ма.

    Коментиран от #48

    11:47 20.09.2026

  • 45 Ами сега

    4 1 Отговор
    Как пък случайно не ми преведе на мен тези пари ами на ппетроханските п

    11:47 20.09.2026

  • 46 Цонко

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Никаква оставка. Смело напред. Значи БГ народ вярва на метресатана Доган Велева??!!! Глупаци

    11:50 20.09.2026

  • 47 Чак не ми се вярва

    1 0 Отговор
    Че такава мръсотия и мошеничество са се настанили по върховете на държавата. Започвам да се питам има ли почтен човек в страната или байловсият светец дядо Добри е бил последният гранитен духовен камък на българщината.

    11:59 20.09.2026

  • 48 Поредният софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Верно ли бе":

    На последните избори беше жив бе гений

    Коментиран от #58

    12:00 20.09.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мериленд":

    Какъв ти е проблема с наркотрафиканта, бе? Продал 2 кила в Гърция. Ако не бяха го хванали гърчулята, щеше да изкара някой лев и да ги инвестира в българската икономика. Браво на Йотова. Защо мислиш, като е избягал от гръцки затвор, 10 години България е показвала среден пръст на гърците, като го искали. Дори Огнян Атанасов е давал интервюта на журналисти.

    12:00 20.09.2026

  • 50 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Васко защо се срамува и не коментира дали наистина е имало разговори с Калушев да се охранява Витоша срещу 300к?Защо не отрича тази информация?

    12:03 20.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зевзек

    0 1 Отговор
    Питай Калушев защо случайно уби две деца преди изборите бе Васко

    12:07 20.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Това недоразумение още не се е извинило за каскадата от лъжи след трагедията на ППетрохан.
    Да напомня:
    1. Първа ДСТ-версия, след като мазната му муцунка лъсна на сайта с дарители на педофилите: не ги познавах лично, дарих пари по препоръка на приятели.
    2. Няколко дни по-късно, след като станаха известни подробности: да, дарих по убеждение и ходих само един път на хижата за да инспектирам как се харчат парите ми / с парите са ходили по Дубай и са си купували лъскави играчки/.
    3. Финална истина: дарявал е на сляпо, в разрез със законовите правила и редовно е ходил в имението. През лятото на 2025 е там заедно с децата си. При приятели.

    На това гениите от ПП му викат "нов морал в политиката". Е, тук ще се съглася. Наистина е нов морал. Педофилен.

    12:08 20.09.2026

  • 56 Продължавай!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лама Калушев от отвъдното":

    А с Ту-ту PR акцийка ли врътнахте в оная пещера през 2010 г.?

    12:09 20.09.2026

  • 57 Замислен

    1 0 Отговор
    Голям бакшиш е оставил(250К)явно е останал доволен.

    12:21 20.09.2026

  • 58 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Поредният софиянец":

    Е да , ама не се беше кандидатирал . А пък и още не беше се прочул .

    12:22 20.09.2026

  • 59 маларт

    0 0 Отговор
    Неслучайно при зачестяващите посещения на Терзиев в хижата жена му финализира развода. Ясно като бял ден

    12:49 20.09.2026

  • 60 Историк

    0 0 Отговор
    Няма как да има сигурност в държавата България, когато огромния щаб на кадрите на антидържавна сигурност са навсякъде в управлението .

    12:52 20.09.2026

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