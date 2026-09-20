Терзиев: Случайностите идват преди политически събития

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че „случайностите“ около случая „Петрохан-Околчица“ се случват преди политически събития, докато Софийската градска прокуратура съобщи, че по досъдебното производство продължават да постъпват експертизи и материали по разследването.

Терзиев направи коментара по време на велошествие в София. На въпрос дали смята действията на прокуратурата по казуса за адекватни, той каза, че експертизите трябва да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се насочи вниманието към други държавни проблеми.

По-рано прокуратурата съобщи, че на 18 септември са били готови още две експертизи по делото за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“. От обвинението уточниха, че се очакват и други заключения на вещи лица.

В отделно съобщение Софийската градска прокуратура посочи, че продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Според прокуратурата по указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите е предприела действия за установяване на произхода на средствата, с които са закупени моторни превозни средства.

Прокуратурата вече е привлякла като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. Обвинението не е влязло в сила и засега се води по изнесените от държавното обвинение данни.

По случая „Петрохан-Околчица“ двете досъдебни производства бяха обединени още през март с цел по-бързо и цялостно изясняване на фактите. Разследването се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Източници: ДАРИК Нюз, Софийска градска прокуратура, Прокуратура на Република България, Столична община, БТА