Терзиев: Случайностите идват преди политически събития

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че „случайностите“ около случая „Петрохан-Околчица“ се случват преди политически събития, докато Софийската градска прокуратура съобщи, че по досъдебното производство продължават да постъпват експертизи и материали по разследването.
Терзиев направи коментара по време на велошествие в София. На въпрос дали смята действията на прокуратурата по казуса за адекватни, той каза, че експертизите трябва да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се насочи вниманието към други държавни проблеми.
По-рано прокуратурата съобщи, че на 18 септември са били готови още две експертизи по делото за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“. От обвинението уточниха, че се очакват и други заключения на вещи лица.
В отделно съобщение Софийската градска прокуратура посочи, че продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Според прокуратурата по указание на наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите е предприела действия за установяване на произхода на средствата, с които са закупени моторни превозни средства.
Прокуратурата вече е привлякла като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. Обвинението не е влязло в сила и засега се води по изнесените от държавното обвинение данни.
По случая „Петрохан-Околчица“ двете досъдебни производства бяха обединени още през март с цел по-бързо и цялостно изясняване на фактите. Разследването се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура.
Източници: ДАРИК Нюз, Софийска градска прокуратура, Прокуратура на Република България, Столична община, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах Ох
10:59 20.09.2026
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #9, #41
11:02 20.09.2026
3 Вземи та се...
11:03 20.09.2026
4 Абе да бе
11:04 20.09.2026
5 Обективен
Коментиран от #13
11:04 20.09.2026
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #46
11:05 20.09.2026
7 Необходима е оставка за да запази
Коментиран от #11
11:06 20.09.2026
8 То бива дебилщина
11:06 20.09.2026
9 всъшност
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Той попаднал случайно там. Веднъж вдин негов приятел забелязал, че му е скучно и го поканил да посетят едни други приятели в една хижа. Преспали там за уйкенда. Харесало му и след това случайно посетил кожата още 10-на пъти.
11:07 20.09.2026
10 Труснатият от Петрохан Терзиев
11:07 20.09.2026
11 пипи
До коментар #7 от "Необходима е оставка за да запази":Когато дадеш пари на някой да ти ги изпере, финансираш ли го? Няма перачница, която да ти издаде касова бележка.
11:08 20.09.2026
12 Нищо Случайно !
11:08 20.09.2026
13 Абе
До коментар #5 от "Обективен":Евала, петроханчик.
11:09 20.09.2026
14 име
11:10 20.09.2026
15 Лама Калушев от отвъдното
Коментиран от #56
11:11 20.09.2026
16 Старо
11:12 20.09.2026
17 О, Морес
11:13 20.09.2026
18 Жан
Коментиран от #20
11:13 20.09.2026
19 Тиква
11:14 20.09.2026
20 Абе не бе
До коментар #18 от "Жан":Останал му е сладкият спомен от Петрохан.
11:16 20.09.2026
21 Зевзек
Коментиран от #29
11:17 20.09.2026
22 Дс пп дб
11:18 20.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тиква от зайчарника
Коментиран от #40
11:20 20.09.2026
25 Анонимен
11:21 20.09.2026
26 Анонимен
11:21 20.09.2026
27 А50
11:21 20.09.2026
28 Я да го
11:22 20.09.2026
29 стоян георгиев
До коментар #21 от "Зевзек":Във всяка нормална държава такъв политик ще си даде оставката.
11:23 20.09.2026
30 Поредният софиянец
Коментиран от #44
11:27 20.09.2026
31 ЗАПОЧВА СЕ РЕВАНЕТО
11:30 20.09.2026
32 Хмм
Коментиран от #43
11:33 20.09.2026
33 Случайно?
11:33 20.09.2026
34 Развитие
11:33 20.09.2026
35 хахахах
11:34 20.09.2026
36 ?????
А що Терзиев мълча когато преди парламентарните избори правителството на Гюров практически спря разследването и уволни експертите.
Или тва е друго? А?
11:36 20.09.2026
37 Няма какво да коментира прокуратурата
11:38 20.09.2026
38 РЕАЛИСТ
11:41 20.09.2026
39 Пълно е с идиоти,
11:42 20.09.2026
40 Е, да, но
До коментар #24 от "Тиква от зайчарника":Беше проводник за чекмеджето тиквено за което я добутаха до заплата и в парламента
Всичко се заплаща
Всичко
Слугинаж
11:43 20.09.2026
41 Мериленд
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Защо сте толкова тъпи или ви плащат за да пишете тъпотии за пореден път преди избори. На 18.09 излезли още две експертизи, а защо пресконференция преди това. Може би за отвличане на вниманието от скандала с помилванията на наркотрафиканти
Коментиран от #49
11:44 20.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Много
До коментар #32 от "Хмм":Прилича на мотив за приключване на случоя от раз.
11:46 20.09.2026
44 Верно ли бе
До коментар #30 от "Поредният софиянец":Ми той умрял ма.
Коментиран от #48
11:47 20.09.2026
45 Ами сега
11:47 20.09.2026
46 Цонко
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Никаква оставка. Смело напред. Значи БГ народ вярва на метресатана Доган Велева??!!! Глупаци
11:50 20.09.2026
47 Чак не ми се вярва
11:59 20.09.2026
48 Поредният софиянец
До коментар #44 от "Верно ли бе":На последните избори беше жив бе гений
Коментиран от #58
12:00 20.09.2026
49 РЕАЛИСТ
До коментар #41 от "Мериленд":Какъв ти е проблема с наркотрафиканта, бе? Продал 2 кила в Гърция. Ако не бяха го хванали гърчулята, щеше да изкара някой лев и да ги инвестира в българската икономика. Браво на Йотова. Защо мислиш, като е избягал от гръцки затвор, 10 години България е показвала среден пръст на гърците, като го искали. Дори Огнян Атанасов е давал интервюта на журналисти.
12:00 20.09.2026
50 стоян георгиев
12:03 20.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зевзек
12:07 20.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тити на Кака
Да напомня:
1. Първа ДСТ-версия, след като мазната му муцунка лъсна на сайта с дарители на педофилите: не ги познавах лично, дарих пари по препоръка на приятели.
2. Няколко дни по-късно, след като станаха известни подробности: да, дарих по убеждение и ходих само един път на хижата за да инспектирам как се харчат парите ми / с парите са ходили по Дубай и са си купували лъскави играчки/.
3. Финална истина: дарявал е на сляпо, в разрез със законовите правила и редовно е ходил в имението. През лятото на 2025 е там заедно с децата си. При приятели.
На това гениите от ПП му викат "нов морал в политиката". Е, тук ще се съглася. Наистина е нов морал. Педофилен.
12:08 20.09.2026
56 Продължавай!
До коментар #15 от "Лама Калушев от отвъдното":А с Ту-ту PR акцийка ли врътнахте в оная пещера през 2010 г.?
12:09 20.09.2026
57 Замислен
12:21 20.09.2026
58 Верно ли бе
До коментар #48 от "Поредният софиянец":Е да , ама не се беше кандидатирал . А пък и още не беше се прочул .
12:22 20.09.2026
59 маларт
12:49 20.09.2026
60 Историк
12:52 20.09.2026