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Иван Петлешков не иска да го въвличат в спекулации за убийството на Илиян Филипов

Иван Петлешков не иска да го въвличат в спекулации за убийството на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 17:41 1 209 4

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"В този тежък момент не желая да връщам старите спорове"

Иван Петлешков не иска да го въвличат в спекулации за убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките". Това написа във Фейсбук Иван Петлешков по повод убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

"Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия", посочи още той.

Петлешков призова всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, "включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен".

"Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред", подчертава Петлешков.

Той изразяван надежда МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея.

Припомняме, че бизнесменът и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов беше застрелян около 1.00 часа тази нощ в имот в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив. Окръжната прокуратура потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие, писа news.bg.

На място са извършени огледи, разпитват се свидетели и се изземат записи от камери. Извършителят все още се издирва. В часовете след престъплението имаше проверки по входно-изходните артерии на Пловдив. Разследващите работят по всички версии, като към момента няма официално обявен мотив за убийството.

По информация на разследващите Филипов не е подавал сигнали, че е получавал заплахи.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    12 0 Отговор
    Ако имаше Белене, нямаше да има държавни милионери и тези убийства!

    Коментиран от #2

    17:44 30.09.2026

  • 2 Шефчето

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Любимият комунизъм ги създаде то не бяха куфарчета групировките .Сега очаквам някой да каже ,че групировките ги е създал лошият запад . Хората във развитите държави им отнема поколения наред да натрупат богатство, тука всеки за 5 6 години милионер ..

    17:51 30.09.2026

  • 3 Хмм

    12 0 Отговор
    и Илия Павлов, и Божков, и този все футболни босове и все строят за милиони, и милиарди даже

    17:54 30.09.2026

  • 4 Дада

    4 0 Отговор
    Целия Пловдив знае че този кричимски боклук от вис 2 и дясната ръка на Христофорос Аманатидис - ТАКИ е убиеца на милиардера бизнесмен Филипов .. само държавата естествено не знае !Поръчителя на убийството на Филипов ПИМКА е Иван Петлешков - той му и беше основния враг който искаше да му завземе бизнеса . Петлешков тероризира Пловдив от над 15 години и се движи с бронирани коли и десетки охранители мутри с оръжия навсякъде из града и по ресторантите ,отделно и той беше убиеца на Митьо лудия и куп други хора през годините ,,ама ДАНС трябва да привиква хора които са писали коментари във фейсбук а не да се занимава със мафията

    18:30 30.09.2026