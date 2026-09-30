Иван Петлешков не иска да го въвличат в спекулации за убийството на Илиян Филипов

"Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките". Това написа във Фейсбук Иван Петлешков по повод убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

"Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия", посочи още той.

Петлешков призова всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, "включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен".

"Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред", подчертава Петлешков.

Той изразяван надежда МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея.

Припомняме, че бизнесменът и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов беше застрелян около 1.00 часа тази нощ в имот в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив. Окръжната прокуратура потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие, писа news.bg.

На място са извършени огледи, разпитват се свидетели и се изземат записи от камери. Извършителят все още се издирва. В часовете след престъплението имаше проверки по входно-изходните артерии на Пловдив. Разследващите работят по всички версии, като към момента няма официално обявен мотив за убийството.

По информация на разследващите Филипов не е подавал сигнали, че е получавал заплахи.