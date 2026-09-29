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Застреляха директор на New York Times Games в Калифорния
  Тема: Известни личности

Застреляха директор на New York Times Games в Калифорния

29 Септември, 2026 05:00, обновена 29 Септември, 2026 05:02 828 3

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  • полиция

По подозрение за убийството са задържани родителите на съпругата му. Полицията все още не е обявила мотив за стрелбата.

Застреляха директор на New York Times Games в Калифорния - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директор на инженерния отдел на New York Times Games е бил застрелян на паркинга на спортен комплекс в Дъблин, Калифорния. 40-годишният мъж е открит с множество огнестрелни рани и е починал на място, съобщиха американски медии, позовавайки се на местната полиция.

Стрелбата е станала на 26 септември около 15:08 часа местно време в комплекса Dublin Sports Grounds. Полицейски сержант, който преминавал наблизо, видял мъжа на земята и спрял да провери какво се е случило.

По подозрение за убийството са задържани двама 77-годишни съпрузи, които са родители на съпругата на жертвата. Те са били отведени в затвора Санта Рита. „С помощта на свидетели служителите откриха и задържаха двама заподозрени в рамките на минути“, се посочва в изявление на полицията в Дъблин.

Полицията не е обявила мотив за стрелбата. Засега не се издирват други заподозрени, а разследването продължава. Обстоятелствата около нападението и ролята на задържаните ще бъдат изяснявани в рамките на наказателното производство.

Семейни спорове преди стрелбата

Съдебни документи показват, че през последната година между жертвата и съпругата му са водени няколко дела. През октомври 2025 г. тя е поискала ограничителна заповед, а през декември същото е направил и той. Тогава мъжът е подал молба за развод, след което е продължил спорът за попечителството над детето.

През октомври 2025 г. срещу него са били повдигнати обвинения, свързани с излагане на дете на опасност и причиняване на вреда, съобщава американската медия Patch. Той не се е признал за виновен и е бил освободен при условие да премине 12 родителски занятия. Не е установено дали този предишен конфликт е свързан със стрелбата.

Представител на The New York Times е потвърдил, че мъжът е бил директор на инженерния отдел на New York Times Games и е работил в компанията от януари 2023 г. Разследването продължава.

Източници: Фокс нюз, Лос Анджелис таймс


САЩ
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  • 1 Кънтърстрайк

    1 1 Отговор
    Ако беше наблегнал на first person shooter - ите, вместо на тъпите игрички, нямаше да му се случи това нещо.

    05:35 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.