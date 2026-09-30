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Нов проблем за Реал Мадрид: Раул Асенсио ще отсъства до четири месеца

Нов проблем за Реал Мадрид: Раул Асенсио ще отсъства до четири месеца

30 Септември, 2026 18:27 269 0

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Футболистът ще претърпи хирургическа интервенция

Нов проблем за Реал Мадрид: Раул Асенсио ще отсъства до четири месеца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид - Раул Асенсио ще претърпи хирургическа интервенция заради контузия в областта на подбедрицата. Медицинските прегледи са установили стрес фрактура – проблем, който мъчи младия бранител още от януари.

Операцията е насрочена за утре, а според информация на авторитетното испанско издание Marca, очакваният период за възстановяване и пълно завръщане на терена ще бъде между два и четири месеца.

Сагата с контузията на Асенсио датира още от края на миналия сезон. Първоначално медицинският щаб на „кралския клуб“ предприе курс на консервативно лечение с цел избягване на операционната маса, но терапията така и не даде желания траен резултат. Въпреки стискането на зъби и непрестанните болки, бранителят бе включен в групата на Жозе Моуриньо за няколко от последните двубои на тима, но така и не получи минути на паркета, за да не се рискува допълнително здравето му.


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