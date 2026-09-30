Новини
Крими »
Съдът разпита трима свидетели по делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

Съдът разпита трима свидетели по делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

30 Септември, 2026 18:38 242 3

  • свидетели-
  • разпит-
  • дело-
  • иван портних

Той е обвинен за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище

Съдът разпита трима свидетели по делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд разпита трима свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, съобщава Нова телевизия.

Той е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет.

Свидетелят Росица Попова обясни пред съда, че тъй като проектът за изграждане на пристанището е бил към БАН, тя е подала молбата си за участие там и впоследствие договорът ѝ е бил сключен с академията. Тя добави, че в него са упоменати правата и задълженията ѝ и подчерта, че никой не ѝ е оказвал влияние по изготвянето или сключването му.

Попова допълни, че е проучвала пристанища в южното и впоследствие и в северното Черноморие, защото в България подобни проекти не са популярни. Тя отбеляза, че всеки проект започва с проучване. Функциите ѝ не са приключили с изготвянето на проекта за изграждане на пристанището. Тя е имала задачи и по време на изграждането му.

Свидетелят Лозана Василева пък заяви, че в периода 2009-2013 г. е била зам.-изпълнителен директор и директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), а през 2013 г. е била зам.-министър на земеделието и храните. В това ѝ качеството са били делегирани функциите на ръководител управляващия орган на Дирекция "Морско дело и рибарство".

Василева каза още, че тя е подписвала договорите в сферата на морското дело и рибарството, а ДФЗ е поемала проектите след договарянето и е извършвала разплащанията. Свидетелката потвърди, че тя е одобрила проекта за пристанището в ролята ѝ на зам.-министър.

На свой ред Иван Добрев посочи пред съда, че е имал задача да изготви подробния устройствен план (ПУП) за пристанището. Той трябва да включва границите на имота и да урежда достъпа до него. Освен това Добрев е извършил геодезичното заснемане на сушата. Той не е имал задача да изследва и пристана, а само наземната част на пристанището.

Добрев обясни пред съда, че предназначението на един имот не се определя от ПУП. В конкретния случай това означава, че не пречи да се изготви подробен устройствен план за пристанище на място, предназначено за плаж.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пореден

    0 0 Отговор
    гепи престъпник

    18:42 30.09.2026

  • 2 Голяма, тежка работа

    0 0 Отговор
    Е свършил съда! Заслужили са си бонусите!

    18:44 30.09.2026

  • 3 Мдаа

    0 0 Отговор
    Добре, че я има Европейската прокуратура. Иначе човек се пита дали някои подобни случаи с европейски средства изобщо щяха да стигнат до съд.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    18:46 30.09.2026