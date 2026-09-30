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Съдът решава за ареста на испанския „шаман“ край Калофер

Съдът решава за ареста на испанския „шаман“ край Калофер

30 Септември, 2026 06:16, обновена 30 Септември, 2026 06:17 648 21

  • калофер-
  • пловдивска прокуратура-
  • данс-
  • наркотици-
  • задържане под стража

Испанският гражданин е обвинен за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Експертиза трябва да установи състава на откритите кактуси, гъби и течности.

Съдът решава за ареста на испанския „шаман“ край Калофер - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мярката за неотклонение на испанския гражданин, задържан при акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив край Калофер. Прокуратурата настоява за постоянен арест, след като мъжът беше привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Операцията е проведена на 27 септември в землището на Калофер. При процесуално-следствените действия в помещение, използвано от обвиняемия, са открити и иззети 35 саксии с кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност. Назначени са експертизи, които трябва да установят дали намерените растения и вещества съдържат наркотични или психоактивни съставки.

Испанецът е задържан първоначално за 24 часа, а след това срокът е удължен до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив. По досъдебното производство се разпитват свидетели и се събират веществени доказателства. Като свидетели са разпитани 14 български граждани, свързани с групата.

ДАНС говори за група с нетрадиционни ритуали

Според ДАНС испанският гражданин, който живее от дълго време в България, е формирал група от последователи и се е представял като единствен „посредник с висши духове“. От агенцията твърдят, че участниците са били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

ДАНС съобщава още, че при операцията са иззети около 30 саксии с кактуси, за които има данни, че съдържат психоактивни вещества, както и гъби и течност с неустановен състав. В информацията на прокуратурата броят на саксиите е посочен като 35. Разликата предстои да бъде изяснена с материалите по делото и експертизите.

Съдът трябва да прецени дали са налице основания обвиняемият да бъде оставен в ареста. Към момента няма данни от надежден източник за постановено съдебно решение по мярката.

Източници: БНР Новините, БТА


Карлово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    6 0 Отговор
    Остава ДАНС и с гъби да се занимава!

    Коментиран от #18

    06:25 30.09.2026

  • 4 Име

    3 0 Отговор
    Да си гледат агресивните групи убийци и насилници.

    Коментиран от #7

    06:27 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Донос

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Има в къщи Индрише.

    06:35 30.09.2026

  • 8 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 1 Отговор
    Айде закъснявате

    Убиха Илиян Филипов в Пловдив.

    Давайте Инфо.

    Коментиран от #15

    06:38 30.09.2026

  • 9 Открили

    5 0 Отговор
    кактуси , гъби и...... течности ?!

    Коментиран от #20

    06:39 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 калушевата чета

    1 3 Отговор
    поредния лама… само не знам защо не са се самоубили масово с по два изтрела неговите последователи? сигурно защото не са учавствали в трафик на наркотици

    Коментиран от #14

    06:47 30.09.2026

  • 13 А шамана Радев кога?

    2 2 Отговор
    Дето манипулира БГ стадо от 1,4 милиона овце с психовнушения, докато ги стриже с инфлация и данъци?

    06:53 30.09.2026

  • 14 Въпрос

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "калушевата чета":

    Радев и Костадинов лами ли са? Проповядват разни алабализми за евразийски розови понита.

    06:54 30.09.2026

  • 15 Жан Виденовата зима се върна

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    изнесменът - собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов - е бил убит.

    06:56 30.09.2026

  • 16 Туин Пийкс

    1 0 Отговор
    Въпросът е КОЙ брои саксиите с кактусите- последно 30 ли са или 35? Голяма загадка..

    07:01 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    И кактуси!😂

    07:30 30.09.2026

  • 19 Троян

    0 0 Отговор
    В дома си имам лимоново дръвче. Скоро ще цъфне и ще замирише яко. Дано някой не ме наковлади на милицията, че може да ме обвинят и че съм и Далай Лама.

    07:41 30.09.2026

  • 20 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Открили":

    И течност ще ви дарим!

    07:50 30.09.2026

  • 21 Троян

    0 0 Отговор
    Имам и два буркана пълни със гъби за кефир във мляко и 10 кила манатарки във фризера. Доказателствата просто ще се натрупат върху мен.

    07:52 30.09.2026