Съдът решава за ареста на испанския „шаман“ край Калофер

Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мярката за неотклонение на испанския гражданин, задържан при акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив край Калофер. Прокуратурата настоява за постоянен арест, след като мъжът беше привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Операцията е проведена на 27 септември в землището на Калофер. При процесуално-следствените действия в помещение, използвано от обвиняемия, са открити и иззети 35 саксии с кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност. Назначени са експертизи, които трябва да установят дали намерените растения и вещества съдържат наркотични или психоактивни съставки.

Испанецът е задържан първоначално за 24 часа, а след това срокът е удължен до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив. По досъдебното производство се разпитват свидетели и се събират веществени доказателства. Като свидетели са разпитани 14 български граждани, свързани с групата.

ДАНС говори за група с нетрадиционни ритуали

Според ДАНС испанският гражданин, който живее от дълго време в България, е формирал група от последователи и се е представял като единствен „посредник с висши духове“. От агенцията твърдят, че участниците са били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

ДАНС съобщава още, че при операцията са иззети около 30 саксии с кактуси, за които има данни, че съдържат психоактивни вещества, както и гъби и течност с неустановен състав. В информацията на прокуратурата броят на саксиите е посочен като 35. Разликата предстои да бъде изяснена с материалите по делото и експертизите.

Съдът трябва да прецени дали са налице основания обвиняемият да бъде оставен в ареста. Към момента няма данни от надежден източник за постановено съдебно решение по мярката.

Източници: БНР Новините, БТА