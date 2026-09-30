Съдът решава за ареста на испанския „шаман“ край Калофер

Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мярката за неотклонение на испанския гражданин, задържан при акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив край Калофер. Прокуратурата настоява за постоянен арест, след като мъжът беше привлечен като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.
Операцията е проведена на 27 септември в землището на Калофер. При процесуално-следствените действия в помещение, използвано от обвиняемия, са открити и иззети 35 саксии с кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност. Назначени са експертизи, които трябва да установят дали намерените растения и вещества съдържат наркотични или психоактивни съставки.
Испанецът е задържан първоначално за 24 часа, а след това срокът е удължен до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив. По досъдебното производство се разпитват свидетели и се събират веществени доказателства. Като свидетели са разпитани 14 български граждани, свързани с групата.
ДАНС говори за група с нетрадиционни ритуали
Според ДАНС испанският гражданин, който живее от дълго време в България, е формирал група от последователи и се е представял като единствен „посредник с висши духове“. От агенцията твърдят, че участниците са били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.
ДАНС съобщава още, че при операцията са иззети около 30 саксии с кактуси, за които има данни, че съдържат психоактивни вещества, както и гъби и течност с неустановен състав. В информацията на прокуратурата броят на саксиите е посочен като 35. Разликата предстои да бъде изяснена с материалите по делото и експертизите.
Съдът трябва да прецени дали са налице основания обвиняемият да бъде оставен в ареста. Към момента няма данни от надежден източник за постановено съдебно решение по мярката.
Източници: БНР Новините, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Дзак
Коментиран от #18
06:25 30.09.2026
4 Име
Коментиран от #7
06:27 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Донос
До коментар #4 от "Име":Има в къщи Индрише.
06:35 30.09.2026
8 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Убиха Илиян Филипов в Пловдив.
Давайте Инфо.
Коментиран от #15
06:38 30.09.2026
9 Открили
Коментиран от #20
06:39 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 калушевата чета
Коментиран от #14
06:47 30.09.2026
13 А шамана Радев кога?
06:53 30.09.2026
14 Въпрос
До коментар #12 от "калушевата чета":Радев и Костадинов лами ли са? Проповядват разни алабализми за евразийски розови понита.
06:54 30.09.2026
15 Жан Виденовата зима се върна
До коментар #8 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":изнесменът - собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов - е бил убит.
06:56 30.09.2026
16 Туин Пийкс
07:01 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ъъъъ не!
До коментар #3 от "Дзак":И кактуси!😂
07:30 30.09.2026
19 Троян
07:41 30.09.2026
20 Име
До коментар #9 от "Открили":И течност ще ви дарим!
07:50 30.09.2026
21 Троян
07:52 30.09.2026