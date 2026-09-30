Полиция и прокуратура с първи подробности за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишленото убийство на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов. Това съобщиха на брифинг представители на прокуратурата и МВР, цитирани от bTV.

Процесуално-следствените действия са започнали още в ранните часове на днешния ден, веднага след получаването на сигнал на телефон 112. Към момента те продължават, като се работи активно по всички възможни версии.

От прокуратурата потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие. Смъртта на Филипов е настъпила в резултат на огнестрелна рана.

Убийството е станало около 1:00 часа през нощта на територията на имот, притежаван от Илиян Филипов. Разследващите не дадоха повече подробности за конкретния механизъм на престъплението, тъй като досъдебното производство е в съвсем начален етап.

На място са били представители на Окръжната прокуратура – Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“, ДАНС и Областната дирекция на МВР – Пловдив. Сформиран е щаб, а полицията е предприела заградителни мероприятия непосредствено след подаването на сигнала на телефон 112.

„Работим активно, сформиран е щаб“, заявиха разследващите.

По думите им целта на заградителните мероприятия е била максимално да се ограничи възможността конкретни лица да напуснат района. В града и съседните области са въведени контролно-охранителни мерки, а на границата е затегнат режимът.

На място работят оперативни екипи и разследващи полицаи. Разпитват се свидетели и се издирват хора, които могат да дадат информация за случилото се.

От МВР не потвърдиха дали вече има заподозрян или заподозрени за убийството. Не беше потвърдена и информацията, че Филипов е бил причакан, докато се прибирал към дома си.

Разследващите отказаха да коментират дали има свидетели на самото убийство, както и дали са налични видеозаписи от камери. Те посочиха, че всички необходими действия се извършват, а събраните следи и доказателства предстои да бъдат анализирани.

„На всяко местопроизшествие винаги има следи“, заявиха от прокуратурата, без да уточняват какви са конкретните следи по случая.

Не беше потвърдена и информацията, че по Филипов е стреляно от близка горичка в района на комплекса „Отдих и култура“ около Пещерско шосе. От полицията уточниха, че достъпът на граждани до района не е ограничен.

Разследващите заявиха, че към момента не изключват нито една версия. Те подчертаха, че е прекалено рано да бъде определена конкретна водеща версия за мотива и извършителя.

„Твърде рано е, за да се изведе една конкретна версия. За тази причина се събират всякакви доказателства, възможни, за да се изведе водеща версия“, обясниха от прокуратурата.

По време на брифинга беше поставен и въпросът дали убийството може да е свързано с бизнеса на Филипов, включително със строителната му дейност, транспортната му фирма или с управлявания от него стадион „Ботев“.

От прокуратурата посочиха, че се проверяват всички възможни версии, включително обстоятелства, свързани с дейността на убития бизнесмен.

„Има страшно много обстоятелства, които трябва да се изяснят, свързани и с дейността на убитото лице. Тоест, версиите могат да бъдат много и различни“, заявиха разследващите.

Те уточниха, че в зависимост от събраните доказателства ще бъдат изведени съответните версии за причината за смъртта и за лицата, които са относими или причастни към престъплението.

На въпрос дали Филипов е подавал сигнали за заплахи, от полицията отговориха, че към момента не разполагат с данни за такива. Не беше потвърдена и информация за предишни сигнали от негова страна за отправени към него заплахи.

Разследващите не дадоха подробности и за това дали ще бъдат извършвани действия в конкретни обекти, свързани с бизнеса на Филипов. Те заявиха, че действията са активни „по всички линии, по всички обекти и места“.

Ще бъдат разпитани всички лица, които имат отношение към случая или могат да помогнат за изясняването на отношенията и обстоятелствата около убийството.

На брифинга присъства и заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев. Той обясни, че е на място заради необходимата координация между МВР, съдебните органи и останалите институции, ангажирани с разследването.

„Нека да не правим такива аналогии. Всеки конкретен случай се разследва по конкретния повод“, каза Ганчев в отговор на въпрос дали убийството напомня за криминални случаи от миналото.

Той уточни, че от подаването на сигнала са изминали едва няколко часа и в МВР е била създадена необходимата организация по разпореждане на министъра на вътрешните работи.

„В момента събираме данни, които след това ще анализираме и ще изведем изводи и водещи версии“, заяви заместник-министърът.

Разследването продължава, като всички първоначални процесуално-следствени действия се извършват или вече са извършени. Полицията ще остане на място, докато разследващите преценят, че са събрани всички необходими доказателства.