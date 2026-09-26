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55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис край Дряново

55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис край Дряново

26 Септември, 2026 15:23 444 3

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При извършения оглед на място полицейските служители установили 10 растения с височина от 25 до 120 см

55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис край Дряново - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, служители на РУ-Дряново установили 55-годишен мъж, докато полагал грижи за растения от рода на конопа в гориста местност в землището на с. Долни Драгойча.

При извършения оглед на място полицейските служители установили 10 растения с височина от 25 до 120 см. Отделената листна маса е с общо нето тегло 411 грама и при извършения полеви наркотест е реагирала на канабис.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР. По случая в РУ-Дряново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.


България
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  • 1 бою циганина

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    това е ударът на века........ взели на човека билката за лично ползване

    15:26 26.09.2026

  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    А ПРОВЕРИХА ЛИ ТОНОВЕТЕ НАРКОТИЦИ НА КАЛОТИНА И КАПИТАН АНДРЕЕВО? ГЮВЕЧА Е ТАМ ,А ТЕ НИ ЗАНИМАВАТ С ЕДНО КИЛО КАНАБИС? 🤫🚔😂🚔😁🚔🔎✈️👺

    15:27 26.09.2026

  • 3 Зоро

    2 0 Отговор
    Хаиий.......фанали са ЦЕЛИ десет стръка канабис......!?
    Направо наркоразпространенителите сеумочаа от страх!
    Казах ви да видите в сайта на агенция митници, как се борят от БКП с наркотиците!
    От май месец , досега - 40+ кила!
    Насреща вижте Турция само за Капитан Андреево за същия период - почти два тона!
    Влиза камион от България без никой да го закача при нас, а турците - бум, 300 кила, и така нататък.....
    Ама Радевистите овладяха контрабандата, наркоразпространението, хазарта, готова....
    А избралите Мунчовците овладяха цугтромбона...

    15:38 26.09.2026