55-годишен мъж е задържан за отглеждане на канабис край Дряново

В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, служители на РУ-Дряново установили 55-годишен мъж, докато полагал грижи за растения от рода на конопа в гориста местност в землището на с. Долни Драгойча.
При извършения оглед на място полицейските служители установили 10 растения с височина от 25 до 120 см. Отделената листна маса е с общо нето тегло 411 грама и при извършения полеви наркотест е реагирала на канабис.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР. По случая в РУ-Дряново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
15:26 26.09.2026
2 Цвете
15:27 26.09.2026
3 Зоро
Направо наркоразпространенителите сеумочаа от страх!
Казах ви да видите в сайта на агенция митници, как се борят от БКП с наркотиците!
От май месец , досега - 40+ кила!
Насреща вижте Турция само за Капитан Андреево за същия период - почти два тона!
Влиза камион от България без никой да го закача при нас, а турците - бум, 300 кила, и така нататък.....
Ама Радевистите овладяха контрабандата, наркоразпространението, хазарта, готова....
А избралите Мунчовците овладяха цугтромбона...
15:38 26.09.2026