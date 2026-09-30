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Венци Стефанов: Илиян Филипов е бил добър човек
  Тема: Известни личности

Венци Стефанов: Илиян Филипов е бил добър човек

30 Септември, 2026 14:15 1 257 19

  • илиян филипов-
  • венцеслав стефанов-
  • ботев пловдив-
  • убийство в пловдив-
  • славия

Президентът на Славия изрази съболезнования и заяви, че не очаква убийството да е свързано с футбола.

Венци Стефанов: Илиян Филипов е бил добър човек - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изрази съболезнования на близките на Илиян Филипов, който беше убит при стрелба в Пловдив. „Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев Пловдив, значи е бил добър човек“, заяви Стефанов пред Спортал.

Стефанов каза, че не се е познавал лично с Филипов, не са се срещали и не са разговаряли по телефона. Той допълни, че за всеки човек, който подпомага спорта със свои средства, може да се каже, че е достоен.

Президентът на Славия припомни, че предишните пререкания между двамата са започнали след сигнал, свързан с футболиста Лазар Марин. По думите на Стефанов Марин му е казал, че човек на Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев Пловдив. Стефанов заяви, че веднага е подал сигнал в полицията, след което са последвали разпити.

„Последно Илиян Филипов беше написал, че иска да ме заведе в Лондон“, каза още Стефанов. Той свърза тази реплика със свое по-рано направено сравнение между футболистите Кристиян Балов и Асен Чандъров, при което използвал разликата между Лондон и Лом.

Филипов беше убит при стрелба в Пловдив около 1:00 часа на 30 септември. Полицията и прокуратурата съобщиха, че става дума за умишлено убийство, като към сутринта няма заподозрян и се работи по всички версии.

„Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола“, заяви Венцеслав Стефанов.

Източници: Топспорт, Спортал, БНТ


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 3 Отговор
    Навдигна глава и те го сложиха на място. Поредния от списъка схемаджии.

    14:18 30.09.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    10 1 Отговор
    Отстреляха поредният честен частник.⛪😪⛪

    14:18 30.09.2026

  • 3 Един изстрел - стрелба

    9 0 Отговор
    Два изстрела трябва да са битка.

    14:26 30.09.2026

  • 4 Заплашил е демерджиев че ще говори

    12 3 Отговор
    ИСТИНСКИ "ГЕЙТ" - разстреляха в мафиотски стил мощния бизнесмен Илиян Филипов, чийто адвокат е...министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

    Филипов и фирмите му са сред спонсорите на предизборната кампания на "Прогресивна България". Намирисва на политически удар, но все още е рано за изводи.

    При полицейска акция миналата година в офисите на ПИМК Демерджиев се явява лично да брани клиента си. В медиите се прокрадва информация, че тировете на Филипов превозват наркотици. Публично известна е враждата му с лагера на Таки и Ами.

    Ясно, че Демерджиев е адвокат и просто си е вършил работата. Дали обаче ще бъде безпристрастен в разследването, или това ще е поредната неразкрита екзекуция?

    При всички случаи е притеснително - не всеки ден в европейски държави убиват клиентите на шефа на МВР, по съвместителство - донори на управляващата партия...

    И нещо важно - в момента тече преразпределение на активи и капитали, покрай промяната в политическата власт. Мнозина лоялни на Борисов/Пеевски бизнесмени минаха набързо в лагера на прогресистите. Някои - регламентирано, други - самоволно, без договорка между шефовете. Труповете и гангстерските разстрели са сред възможните развръзки в тази необявена война.

    Убийството на Илиян Филипов е знаково. Възможно е някой да отправя послание: "Не бързайте да ме отписвате!" Скелетите в гардероба обличат кирливите ни ризи и търсят реванш.

    А Демерджиев дължи отговори. Още от времето на аферата "Бях точен с парите".

    Коментиран от #9, #16

    14:27 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смешник

    7 0 Отговор
    Добър колко да е добър един мафиот Чичо Венци на Маджо е към тяхната партия

    14:37 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ши ши манти нелата

    5 0 Отговор
    Нищо лично

    14:41 30.09.2026

  • 9 тц тц

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Заплашил е демерджиев че ще говори":

    Тоя път ме изненада...очаквах, че пак ще обвиниш Путин или Радев като истински петроханец с разширен и изгладен aнaл:)))

    Коментиран от #14, #17

    14:51 30.09.2026

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Еми...Някой трябваше за поеме ,,ОТГОВОРНОСТ,, за КАМИОНЧЕТО с 20кг,дето го хванаха...
    ЯВНО ТОЙ Я Е ПОЕЛ

    14:51 30.09.2026

  • 11 живата е била доносник на ДС

    1 0 Отговор
    две мутри - жива и мъртва!

    14:51 30.09.2026

  • 12 Мдаа

    2 0 Отговор
    "бил добър човек" каза съоснователят на СИК и бивш съдружник на Маджо и Пашата.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    14:55 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Брей брей

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "тц тц":

    Коментарите трябва да се сложат в рамка Как един не писа именита на Борисов и Пеевски На ли за всичко са виновен те ЗНАЧИ НАРОДА ПОУМНЯВА

    15:06 30.09.2026

  • 15 Мдаммм

    2 0 Отговор
    Сумати добри хора изтрепаха последните 30,тц,тц...останахме само лошите,ха,ха,ха...

    15:07 30.09.2026

  • 16 Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заплашил е демерджиев че ще говори":

    Впечатляващо....
    Но комент

    15:09 30.09.2026

  • 17 Един мислеш човек

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "тц тц":

    Щом Украина нападна Русия Каква вина има Другаря Путин Тои се брани като Хитлер

    15:10 30.09.2026

  • 18 Чичо

    0 0 Отговор
    Мисля, че ще се окаже случайна жертва. На видеото се вижда , че излиза от кооперацията, отива до колата и пак се връща и е убит чак тогава. Може да е изненадал някой паникьосани крадец.

    15:14 30.09.2026

  • 19 Че кой е рекъл да е лош човек?

    0 0 Отговор
    И за футболът е вярно. От агитката могат да те напопържат, но чак пък да те утрепят едва ли. За пари става въпрос естествено и то за много пари, както и много пари са платени за това деяние.

    15:18 30.09.2026