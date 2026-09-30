Венци Стефанов: Илиян Филипов е бил добър човек

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изрази съболезнования на близките на Илиян Филипов, който беше убит при стрелба в Пловдив. „Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев Пловдив, значи е бил добър човек“, заяви Стефанов пред Спортал.

Стефанов каза, че не се е познавал лично с Филипов, не са се срещали и не са разговаряли по телефона. Той допълни, че за всеки човек, който подпомага спорта със свои средства, може да се каже, че е достоен.

Президентът на Славия припомни, че предишните пререкания между двамата са започнали след сигнал, свързан с футболиста Лазар Марин. По думите на Стефанов Марин му е казал, че човек на Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев Пловдив. Стефанов заяви, че веднага е подал сигнал в полицията, след което са последвали разпити.

„Последно Илиян Филипов беше написал, че иска да ме заведе в Лондон“, каза още Стефанов. Той свърза тази реплика със свое по-рано направено сравнение между футболистите Кристиян Балов и Асен Чандъров, при което използвал разликата между Лондон и Лом.

Филипов беше убит при стрелба в Пловдив около 1:00 часа на 30 септември. Полицията и прокуратурата съобщиха, че става дума за умишлено убийство, като към сутринта няма заподозрян и се работи по всички версии.

„Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола“, заяви Венцеслав Стефанов.

Източници: Топспорт, Спортал, БНТ