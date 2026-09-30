Венци Стефанов: Илиян Филипов е бил добър човек

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изрази съболезнования на близките на Илиян Филипов, който беше убит при стрелба в Пловдив. „Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев Пловдив, значи е бил добър човек“, заяви Стефанов пред Спортал.
Стефанов каза, че не се е познавал лично с Филипов, не са се срещали и не са разговаряли по телефона. Той допълни, че за всеки човек, който подпомага спорта със свои средства, може да се каже, че е достоен.
Президентът на Славия припомни, че предишните пререкания между двамата са започнали след сигнал, свързан с футболиста Лазар Марин. По думите на Стефанов Марин му е казал, че човек на Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев Пловдив. Стефанов заяви, че веднага е подал сигнал в полицията, след което са последвали разпити.
„Последно Илиян Филипов беше написал, че иска да ме заведе в Лондон“, каза още Стефанов. Той свърза тази реплика със свое по-рано направено сравнение между футболистите Кристиян Балов и Асен Чандъров, при което използвал разликата между Лондон и Лом.
Филипов беше убит при стрелба в Пловдив около 1:00 часа на 30 септември. Полицията и прокуратурата съобщиха, че става дума за умишлено убийство, като към сутринта няма заподозрян и се работи по всички версии.
„Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола“, заяви Венцеслав Стефанов.
Източници: Топспорт, Спортал, БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:18 30.09.2026
2 Кучето на Мими 🐕
14:18 30.09.2026
3 Един изстрел - стрелба
14:26 30.09.2026
4 Заплашил е демерджиев че ще говори
Филипов и фирмите му са сред спонсорите на предизборната кампания на "Прогресивна България". Намирисва на политически удар, но все още е рано за изводи.
При полицейска акция миналата година в офисите на ПИМК Демерджиев се явява лично да брани клиента си. В медиите се прокрадва информация, че тировете на Филипов превозват наркотици. Публично известна е враждата му с лагера на Таки и Ами.
Ясно, че Демерджиев е адвокат и просто си е вършил работата. Дали обаче ще бъде безпристрастен в разследването, или това ще е поредната неразкрита екзекуция?
При всички случаи е притеснително - не всеки ден в европейски държави убиват клиентите на шефа на МВР, по съвместителство - донори на управляващата партия...
И нещо важно - в момента тече преразпределение на активи и капитали, покрай промяната в политическата власт. Мнозина лоялни на Борисов/Пеевски бизнесмени минаха набързо в лагера на прогресистите. Някои - регламентирано, други - самоволно, без договорка между шефовете. Труповете и гангстерските разстрели са сред възможните развръзки в тази необявена война.
Убийството на Илиян Филипов е знаково. Възможно е някой да отправя послание: "Не бързайте да ме отписвате!" Скелетите в гардероба обличат кирливите ни ризи и търсят реванш.
А Демерджиев дължи отговори. Още от времето на аферата "Бях точен с парите".
Коментиран от #9, #16
14:27 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смешник
14:37 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ши ши манти нелата
14:41 30.09.2026
9 тц тц
До коментар #4 от "Заплашил е демерджиев че ще говори":Тоя път ме изненада...очаквах, че пак ще обвиниш Путин или Радев като истински петроханец с разширен и изгладен aнaл:)))
Коментиран от #14, #17
14:51 30.09.2026
10 Гост
ЯВНО ТОЙ Я Е ПОЕЛ
14:51 30.09.2026
11 живата е била доносник на ДС
14:51 30.09.2026
12 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
14:55 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Брей брей
До коментар #9 от "тц тц":Коментарите трябва да се сложат в рамка Как един не писа именита на Борисов и Пеевски На ли за всичко са виновен те ЗНАЧИ НАРОДА ПОУМНЯВА
15:06 30.09.2026
15 Мдаммм
15:07 30.09.2026
16 Пловдив
До коментар #4 от "Заплашил е демерджиев че ще говори":Впечатляващо....
Но комент
15:09 30.09.2026
17 Един мислеш човек
До коментар #9 от "тц тц":Щом Украина нападна Русия Каква вина има Другаря Путин Тои се брани като Хитлер
15:10 30.09.2026
18 Чичо
15:14 30.09.2026
19 Че кой е рекъл да е лош човек?
15:18 30.09.2026