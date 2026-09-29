Младеж стреля по пътници в столичен автобус

Осемнадесетгодишен младеж е задържан, след като е произвел изстрели с пневматичен пистолет и е заплашил с убийство двама пътници в автобус на столичния градски транспорт, съобщават от пресцентъра на МВР.

Агресия в движение

Инцидентът се е разиграл на 27 септември вечерта в автобус по линия номер 21. Според данните на полицията, малко преди 18:55 часа превозното средство се е движило между софийските села Войнеговци и Световрачене. В този участък възникнал конфликт, при който младежът извадил пневматичен пистолет марка „UMAREX“, насочил го към един от пътниците, отправил закана за убийство и произвел изстрел.

Второ нападение на спирката

Агресията не е приключила с първия изстрел. Около 19:00 часа, когато автобусът е спрял на спирка в село Световрачене, нападателят е повторил действията си. Този път негова мишена е станала 32-годишна жена. Той отново е насочил оръжието, отправил е смъртни заплахи към нея и е произвел втори изстрел в превозното средство.

Задържане и обвинения

Сигналът за стрелбата е получен във Второ районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, чиито служители са установили и арестували извършителя. Първоначално младежът е задържан за 24 часа. Спрямо него вече е повдигнато обвинение по Наказателния кодекс за отправяне на закана за убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор мярката му за неотклонение е удължена на 72 часа, а разследването по образуваното досъдебно производство продължава.