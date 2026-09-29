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Младеж стреля по пътници в столичен автобус

Младеж стреля по пътници в столичен автобус

29 Септември, 2026 11:43 1 186 16

  • пистолет-
  • стрелба-
  • автобус-
  • софия

Осемнадесетгодишният нападател отправил смъртни заплахи към двама души

Младеж стреля по пътници в столичен автобус - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осемнадесетгодишен младеж е задържан, след като е произвел изстрели с пневматичен пистолет и е заплашил с убийство двама пътници в автобус на столичния градски транспорт, съобщават от пресцентъра на МВР.

Агресия в движение

Инцидентът се е разиграл на 27 септември вечерта в автобус по линия номер 21. Според данните на полицията, малко преди 18:55 часа превозното средство се е движило между софийските села Войнеговци и Световрачене. В този участък възникнал конфликт, при който младежът извадил пневматичен пистолет марка „UMAREX“, насочил го към един от пътниците, отправил закана за убийство и произвел изстрел.

Второ нападение на спирката

Агресията не е приключила с първия изстрел. Около 19:00 часа, когато автобусът е спрял на спирка в село Световрачене, нападателят е повторил действията си. Този път негова мишена е станала 32-годишна жена. Той отново е насочил оръжието, отправил е смъртни заплахи към нея и е произвел втори изстрел в превозното средство.

Задържане и обвинения

Сигналът за стрелбата е получен във Второ районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, чиито служители са установили и арестували извършителя. Първоначално младежът е задържан за 24 часа. Спрямо него вече е повдигнато обвинение по Наказателния кодекс за отправяне на закана за убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор мярката му за неотклонение е удължена на 72 часа, а разследването по образуваното досъдебно производство продължава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    13 2 Отговор
    Тиа у Войнеговци са големи пистолероси.

    11:48 29.09.2026

  • 2 провинциалист

    16 0 Отговор
    Пневматичният пистолет марка UMAREX, притежание на неназования младеж, какъв цвят е бил? А младежът?

    11:48 29.09.2026

  • 3 Радолф Мунлер

    14 11 Отговор
    Момчето е от моите радевюнге, Йоца ще го помилва

    Коментиран от #5

    11:49 29.09.2026

  • 4 Абе

    15 0 Отговор
    Требало е кондуктора му навре пищоля у гзо.

    11:50 29.09.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Радолф Мунлер":

    Не е от твоите. От Гюровите е. Искал е да отвлече рейса и да ходи на поклонение на Петрохан.

    11:53 29.09.2026

  • 6 Хахахаха

    7 11 Отговор
    От народ, който подкрепя агресията на тупин, може да се очаква само агресия. И по-лошо ще става.

    11:53 29.09.2026

  • 7 Малоумизацията продължава

    19 1 Отговор
    Малоумизацията на българския народ продължава без грам опит за противодействие - така, като тъп и разединен народ се управлява най-лесно - независимо дали от Изток или Запад

    11:56 29.09.2026

  • 8 Смъртни заплахи

    6 4 Отговор
    С пневматичен или газов пистолет може да убие някого само ако го замери с пистолета, репликите тежат колкото истинските, към 600-700 грама.

    Коментиран от #12

    11:57 29.09.2026

  • 9 Полюционер

    6 0 Отговор
    При Бай Тошу така развяваха пищаци народните полюционери.

    11:58 29.09.2026

  • 10 Лили Шпекова 🥒

    9 4 Отговор
    Било е политически спор между активисти на ПП-ДБ. 🥳🤣👍

    Коментиран от #15

    11:59 29.09.2026

  • 11 Тов. ЧЛЕНИН

    5 1 Отговор
    Аааа Ета невазможна .. Днешните младежи се обличат с черни дрехи с качулки и помагат на възрастните хора ..

    12:03 29.09.2026

  • 12 Пламен

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смъртни заплахи":

    Що не пробваш да се уцелиш в окото от упор с пневматичен или газов ?
    Трудно ще те спасят докторите , обещавам ти.

    12:03 29.09.2026

  • 13 Гледайте филма

    7 0 Отговор
    Под прикритие и се готвене за още такива лумпени. Добре, че огнестрелно то оръжие е забранено с малки изключения...

    12:08 29.09.2026

  • 14 Чавдар войвода

    7 0 Отговор
    Пистолетът на снимката е Берета 92, калибър 9/19, 16 зарядна...

    12:10 29.09.2026

  • 15 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лили Шпекова 🥒":

    Ко туй курнишонче бе госпожа?

    12:26 29.09.2026

  • 16 Золуми и свободия

    1 0 Отговор
    Нещо става, престъпността не е спирала последните 36 години откак настъпи свободата, но сега някои подтикват малолетни и непълнолетни да правят престъпления и да вилнеят и нещо органите на реда ги няма никакви.

    12:39 29.09.2026