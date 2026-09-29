Младеж стреля по пътници в столичен автобус

Осемнадесетгодишен младеж е задържан, след като е произвел изстрели с пневматичен пистолет и е заплашил с убийство двама пътници в автобус на столичния градски транспорт, съобщават от пресцентъра на МВР.
Агресия в движение
Инцидентът се е разиграл на 27 септември вечерта в автобус по линия номер 21. Според данните на полицията, малко преди 18:55 часа превозното средство се е движило между софийските села Войнеговци и Световрачене. В този участък възникнал конфликт, при който младежът извадил пневматичен пистолет марка „UMAREX“, насочил го към един от пътниците, отправил закана за убийство и произвел изстрел.
Второ нападение на спирката
Агресията не е приключила с първия изстрел. Около 19:00 часа, когато автобусът е спрял на спирка в село Световрачене, нападателят е повторил действията си. Този път негова мишена е станала 32-годишна жена. Той отново е насочил оръжието, отправил е смъртни заплахи към нея и е произвел втори изстрел в превозното средство.
Задържане и обвинения
Сигналът за стрелбата е получен във Второ районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, чиито служители са установили и арестували извършителя. Първоначално младежът е задържан за 24 часа. Спрямо него вече е повдигнато обвинение по Наказателния кодекс за отправяне на закана за убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор мярката му за неотклонение е удължена на 72 часа, а разследването по образуваното досъдебно производство продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
11:48 29.09.2026
2 провинциалист
11:48 29.09.2026
3 Радолф Мунлер
Коментиран от #5
11:49 29.09.2026
4 Абе
11:50 29.09.2026
5 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Радолф Мунлер":Не е от твоите. От Гюровите е. Искал е да отвлече рейса и да ходи на поклонение на Петрохан.
11:53 29.09.2026
6 Хахахаха
11:53 29.09.2026
7 Малоумизацията продължава
11:56 29.09.2026
8 Смъртни заплахи
Коментиран от #12
11:57 29.09.2026
9 Полюционер
11:58 29.09.2026
10 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #15
11:59 29.09.2026
11 Тов. ЧЛЕНИН
12:03 29.09.2026
12 Пламен
До коментар #8 от "Смъртни заплахи":Що не пробваш да се уцелиш в окото от упор с пневматичен или газов ?
Трудно ще те спасят докторите , обещавам ти.
12:03 29.09.2026
13 Гледайте филма
12:08 29.09.2026
14 Чавдар войвода
12:10 29.09.2026
15 Абе
До коментар #10 от "Лили Шпекова 🥒":Ко туй курнишонче бе госпожа?
12:26 29.09.2026
16 Золуми и свободия
12:39 29.09.2026