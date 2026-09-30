Пулев: Насочваме 300 млн. евро към хората и ключовите сектори на икономиката

Предприехме целеви мерки и осигурихме 300 млн. евро за подкрепа както на най-уязвимите групи, така и на ключови за икономиката сектори – транспорт, логистика, енергоемка индустрия и земеделие. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който представи пред народните представители от парламентарната Комисия по икономическа политика предприетите от правителството действия в отговор на силния международен ценови натиск относно увеличаващите се цени на горивата.

„Искаме да помагаме на всички, но предвид състоянието на публичните финанси насочваме ресурса там, където ефектът е най-голям. Това са индустрии, които, ако не работят ефективно, пряко се отразяват върху производството, доставките и инфлацията“, подчерта вицепремиерът. По неговите думи 30 млн. евро са насочени към най-уязвимите групи чрез еднократния „инфлационен чек“ от 50 евро. „За някого тази сума може да изглежда малка, но за човек с най-ниски доходи тя може да бъде от съществено значение“, посочи Пулев.

Той изтъкна, че останалият ресурс е насочен към ключови за икономиката сектори, при които подкрепата има пряк ефект върху икономическата активност, производството и цените.

По отношение на инициативата „Кошница с грижа“ министър Пулев подчерта, че тя е доброволна мярка и трябва да се реализира при спазване на принципите на свободната конкуренция. „Аз съм категоричен привърженик на пазарните механизми. Никога не бих подкрепил мярка, която нарушава принципите на свободната конкуренция“, заяви той.

Вицепремиерът посочи, че към момента има индикации, че инициативата не изпълнява в достатъчна степен заложените цели. „Като потребител виждам неща, които трябва да бъдат проверени. Към момента мярката не изпълнява в достатъчна степен заложените цели - когато влизам в търговските вериги, не виждам отделен щанд и ясно обозначени стоки“, коментира Пулев. Той подчерта, че са получени и сигнали за възможен натиск от страна на търговски вериги към малки производители. „Това не трябва да се случва и инициативата не може да бъде за сметка на по-ниски изкупни цени за българския бизнес“, категоричен бе министърът. „Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки на място, за да установи как реално се изпълняват поетите ангажименти. При установени нарушения компетентните институции ще предприемат действия в рамките на своите правомощия“, допълни той.

В рамките на изслушването бе обсъдено и стратегическото партньорство между „Райнметал“ и „ВМЗ“. Вицепремиерът обяви, че специално създаденото дружество „Иганово“ вече е закрито и влято във „ВМЗ“. „Прекратихме потенциалните предпоставки за корупционни практики, заложени от предишните управляващи. Спряхме възможността 250 млн. евро да бъдат изразходвани без поръчка и без реално изпълнение“, заяви Пулев.

По думите му по този процес не са били избрани изпълнители и не е имало реално изпълнение, което да оправдава подобни разходи.

„Подкрепяме стратегическото партньорство с „Райнметал“, когато то носи реална добавена стойност за България – технологичен трансфер, експертиза и развитие на българската отбранителна индустрия“, подчерта вицепремиерът. „Именно чрез правилното структуриране на проекта можем да получим технологичен трансфер и експертиза и едновременно с това да защитим държавния интерес в този процес“, каза той и съобщи, че в рамките на деня ще има среща с представители на германската компания.

Вицепремиерът акцентира и върху необходимостта от подкрепа за вече работещите в България компании и за създаването на условия за разширяване на производството. „Първият и най-основен момент е ние да подкрепим съществуващите инвеститори. Дали става въпрос за местни или чуждестранни инвеститори, ние трябва да подкрепим работодателите, които създават работни места“, заяви Пулев.