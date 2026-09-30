Украйна съобщи за 285 руски дрона за 12 часа: 254 са неутрализирани

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 254 от общо 285 руски дрона, използвани при атаки срещу страната в периода от 6:30 до 18:30 часа на 30 септември. Данните са на украинските военновъздушни сили и са предварителни, предава БТА.
Според украинската страна 174 от атакуващите дронове са били с реактивно задвижване, а сред останалите са били апарати „Гербера“ и други типове безпилотни средства. От неутрализираните 254 дрона 146 са били реактивни.
Украинските военновъздушни сили съобщават още за изстреляна балистична ракета по източното направление, както и за няколко баражиращи боеприпаса от типовете „Бандерол“ и „Дан-Т“. Към 18:30 часа около 10 ударни дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.
Мащабната въздушна атака е засегнала и енергийната инфраструктура. Заради претоварване на системата са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в части от Киев и в Киевска, Черниговска и Житомирска област. Ройтерс съобщава за сериозни щети по енергийни обекти и прекъсвания на тока в столицата и околните региони.
Украинските власти определят атаката като част от засилващия се руски натиск срещу енергийната инфраструктура преди зимата. Русия от своя страна заявява, че атаките ѝ са насочени към военни и инфраструктурни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна 🇺🇦
20:29 30.09.2026
2 пътят към Неолита
Коментиран от #12
20:30 30.09.2026
3 Гьобелс нюз
20:30 30.09.2026
4 Реалист
20:32 30.09.2026
5 Езиковед
20:32 30.09.2026
6 свинар
20:33 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само питам
20:34 30.09.2026
9 5656
Руският военен блогър Подоляка с подробен анализ: Армията на РФ търпи неуспехи по целия фронт. ,
20:34 30.09.2026
10 Ква радост
20:36 30.09.2026
11 Ум рем от С рам
Хихихихихи
13 е... ЕЙ,...и оше превземат... БАМБАС
Хихихихихи
20:36 30.09.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "пътят към Неолита":Кадрите от Киев в днешният обмен не се покриват с изложеното В метрото няма ток в цялото метро Целият град е покрит с гъст дим Няма вода Вецът на Днепър вече е история
Коментиран от #19
20:36 30.09.2026
13 Сталин
Коментиран от #15
20:38 30.09.2026
14 Ицо нафтата
Оти неска спреа и...Газа!
20:39 30.09.2026
15 Я питай...И.И
До коментар #13 от "Сталин":Кога за първи път се споменава името Украйна и кога... русия
Питай, петушара
Ееееедехееее
500 г.. преди руснята
Ееееедехееее
20:42 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иванов
20:52 30.09.2026
19 Тва за бабите и децата
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Бомбени от Фашагите на педофила го знам.
Ти кажи колко ПЕТИЛЕТКИ требат на Пиздоглазите...у ЙЛО и КИМ да влезнат у КИЕВ?
Хихихихихи
20:52 30.09.2026