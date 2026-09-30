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Украйна съобщи за 285 руски дрона за 12 часа: 254 са неутрализирани

Украйна съобщи за 285 руски дрона за 12 часа: 254 са неутрализирани

30 Септември, 2026 20:25, обновена 30 Септември, 2026 20:28 475 19

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  • неутрализираха

Kиев съобщава и за балистична ракета и баражиращи боеприпаси, докато руските атаки предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

Украйна съобщи за 285 руски дрона за 12 часа: 254 са неутрализирани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 254 от общо 285 руски дрона, използвани при атаки срещу страната в периода от 6:30 до 18:30 часа на 30 септември. Данните са на украинските военновъздушни сили и са предварителни, предава БТА.

Според украинската страна 174 от атакуващите дронове са били с реактивно задвижване, а сред останалите са били апарати „Гербера“ и други типове безпилотни средства. От неутрализираните 254 дрона 146 са били реактивни.

Украинските военновъздушни сили съобщават още за изстреляна балистична ракета по източното направление, както и за няколко баражиращи боеприпаса от типовете „Бандерол“ и „Дан-Т“. Към 18:30 часа около 10 ударни дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.

Мащабната въздушна атака е засегнала и енергийната инфраструктура. Заради претоварване на системата са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в части от Киев и в Киевска, Черниговска и Житомирска област. Ройтерс съобщава за сериозни щети по енергийни обекти и прекъсвания на тока в столицата и околните региони.

Украинските власти определят атаката като част от засилващия се руски натиск срещу енергийната инфраструктура преди зимата. Русия от своя страна заявява, че атаките ѝ са насочени към военни и инфраструктурни обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна 🇺🇦

    19 3 Отговор
    Руснаците пратиха 1500 дрона ние неутрализирахме 2300

    20:29 30.09.2026

  • 2 пътят към Неолита

    12 2 Отговор
    Пригответе си дървата, наточете секирите и...ДА ЖИВЕЕ НЕЗАВИСИМОСТА ОТ РУСИЯ!

    Коментиран от #12

    20:30 30.09.2026

  • 3 Гьобелс нюз

    11 1 Отговор
    Фейк хибридка фашистка

    20:30 30.09.2026

  • 4 Реалист

    13 0 Отговор
    От това дето е останало от уукрайна много лъжат

    20:32 30.09.2026

  • 5 Езиковед

    10 0 Отговор
    Правилно е да се напише У края, а не Украйна

    20:32 30.09.2026

  • 6 свинар

    10 0 Отговор
    През зимата бялото знаме на зеления гущер ще стане факт..! После държавата ще бъде разграбена на парчета от големите играчи..

    20:33 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само питам

    9 2 Отговор
    Това Украйна физично или юридическо лице е щом пише Украйна съобщи?

    20:34 30.09.2026

  • 9 5656

    1 8 Отговор
    От рубриката "Киев за 3 дни":
    Руският военен блогър Подоляка с подробен анализ: Армията на РФ търпи неуспехи по целия фронт. ,

    20:34 30.09.2026

  • 10 Ква радост

    5 0 Отговор
    Все едно,, влезнал им 4епа на окраинските фашисти ама на половина "

    20:36 30.09.2026

  • 11 Ум рем от С рам

    1 5 Отговор
    Тия до дръпнатите зъркеле на у ЙЛО и КИМ , станаа за посмешище на цел СВЕТ
    Хихихихихи
    13 е... ЕЙ,...и оше превземат... БАМБАС
    Хихихихихи

    20:36 30.09.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "пътят към Неолита":

    Кадрите от Киев в днешният обмен не се покриват с изложеното В метрото няма ток в цялото метро Целият град е покрит с гъст дим Няма вода Вецът на Днепър вече е история

    Коментиран от #19

    20:36 30.09.2026

  • 13 Сталин

    3 1 Отговор
    Държавата У Края на СССР 😂😂😂😂😎😎

    Коментиран от #15

    20:38 30.09.2026

  • 14 Ицо нафтата

    2 1 Отговор
    Некой знае ли дали пристигна цистерната с бензин от Индия?
    Оти неска спреа и...Газа!

    20:39 30.09.2026

  • 15 Я питай...И.И

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Кога за първи път се споменава името Украйна и кога... русия
    Питай, петушара
    Ееееедехееее
    500 г.. преди руснята
    Ееееедехееее

    20:42 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иванов

    1 0 Отговор
    Браво! Другия път от 300 дрона да неутрализират поне 350!

    20:52 30.09.2026

  • 19 Тва за бабите и децата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Бомбени от Фашагите на педофила го знам.
    Ти кажи колко ПЕТИЛЕТКИ требат на Пиздоглазите...у ЙЛО и КИМ да влезнат у КИЕВ?
    Хихихихихи

    20:52 30.09.2026

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