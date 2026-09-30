Украйна съобщи за 285 руски дрона за 12 часа: 254 са неутрализирани

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 254 от общо 285 руски дрона, използвани при атаки срещу страната в периода от 6:30 до 18:30 часа на 30 септември. Данните са на украинските военновъздушни сили и са предварителни, предава БТА.

Според украинската страна 174 от атакуващите дронове са били с реактивно задвижване, а сред останалите са били апарати „Гербера“ и други типове безпилотни средства. От неутрализираните 254 дрона 146 са били реактивни.

Украинските военновъздушни сили съобщават още за изстреляна балистична ракета по източното направление, както и за няколко баражиращи боеприпаса от типовете „Бандерол“ и „Дан-Т“. Към 18:30 часа около 10 ударни дрона все още са се намирали във въздушното пространство на Украйна.

Мащабната въздушна атака е засегнала и енергийната инфраструктура. Заради претоварване на системата са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в части от Киев и в Киевска, Черниговска и Житомирска област. Ройтерс съобщава за сериозни щети по енергийни обекти и прекъсвания на тока в столицата и околните региони.

Украинските власти определят атаката като част от засилващия се руски натиск срещу енергийната инфраструктура преди зимата. Русия от своя страна заявява, че атаките ѝ са насочени към военни и инфраструктурни обекти.