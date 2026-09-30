Новите слушалки на Apple се оказаха изненадващо ремонтопригодни

Секторът на безжичните аудиоустройства отдавна се ръководи от строга философия за използване на компоненти за еднократна употреба, което оставя на техниците по потребителска електроника малко място за маневриране, когато вътрешните батерии неизбежно се изхабят. В продължение на десетилетие специалистите по разглобяване от iFixit рутинно даваха оценка за ремонтопригодност от нула на десет на всяко поколение от емблематичните безжични слушалки на Apple, поради силно залепените корпусни възли и запечатаните литиеви батерии. Въпреки това, цялостната инженерна „аутопсия“ на новоизлезлите AirPods 5 разкрива изненадваща структурна промяна под полирания външен корпус, въвеждаща една фина еволюция в дизайна, която прекъсва тази десетгодишна традиция.

Погледът към микроскопичната архитектура на най-новия хардуер разкрива, че инженерите от Купертино тихо са се върнали към вътрешни батерийни връзки с изводи, вместо да разчитат изцяло на трайно залепени захранващи модули. Тази механична модификация означава, че техниците теоретично могат да извадят и заменят изтощена батерия, без да разрушават напълно околния пластмасов корпус – малък структурен триумф, който донесе на AirPods 5 историческа оценка за ремонтопригодност от 2 от 10. Въпреки този добре дошъл завой към хардуер, подходящ за ремонт, достъпът до тези вътрешни компоненти остава изключително досадна процедура, изискваща прецизно управление на температурата, специализирани скоби и внимателно прилагане на горещ въздух за омекотяване на фабричните лепила.

Дори с въвеждането на модулни контактни изводи, цялостният монтаж остава плътно опакован лабиринт, който е далеч от подходяща за самостоятелен ремонт конфигурация. Независима проверка потвърждава, че вътрешните батерии имат противоположни полярности за левия и десния канал, което означава, че компонентите не могат да се разменят произволно между двете страни. Макар оценката от 2 от 10 да изглежда скромна в шоурума, тя бележи значителна концептуална промяна за продуктова категория, която преди това беше проектирана с оглед на планираното остаряване, което кара анализаторите от бранша да се чудят дали други големи технологични марки ще последват примера и ще превърнат устойчивата поддръжка на хардуера в стандартен еталон за индустрията.