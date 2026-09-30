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Румен Радев: Не съм адвокат на Владимир Путин и Сергей Лавров

Румен Радев: Не съм адвокат на Владимир Путин и Сергей Лавров

30 Септември, 2026 20:39 1 321 59

  • румен радев-
  • адвокат-
  • путин-
  • лавров-
  • руска заплаха

Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка, посочи премиерът

Румен Радев: Не съм адвокат на Владимир Путин и Сергей Лавров - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса.

"Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни", добави той.

"Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки", посочи премиерът.

"Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за коминукация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин", попита Радев.

"Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид", посочи Радев.

"Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир", каза премиерът, цитиран от БТА.

"Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс", каза Радев.

"В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна оцеля с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие", отбеляза премиерът.

В отговор на въпроси той призова за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ. Премиерът добави, че бъдещето на страните от Западните Балкани, Украйн и Молдова е в ЕС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    38 7 Отговор
    Началникът на отбраната Емил Ефтимов подаде оставка след скандал с Димитър Стоянов. Листопадът продължава.

    Застреляха показно в главата пловдивски олигарх близък до властта.

    Правителството изтегли нов колосален дълг за 2.25 милиарда евро.

    Военни самолети пак кацат на летището в София.

    И тази седмица цените на едро са нагоре.

    България излезе на първо място по употреба на най-смъртоносния наркотик – фентанил в ЕС.

    Това е само за последните 24 часа. Криминална, нарко, дългова латино държава ли сме? Президент, правителство….

    Коментиран от #6, #16, #17

    20:41 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    19 12 Отговор
    Радев моля те не поругавай и мощите на Самуил ! Всички знаем ,че Бойко Борисов е съдействал и лобирал за моштите на Самуил ...нека бъдем смирени Румене ..

    20:44 30.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    32 8 Отговор
    Фурнаджийска лопата! Обръща се по всякакви начини!
    Помнете! Както го е подкарал Радев ще го запомнят като разсипника на България!!!

    Коментиран от #28

    20:44 30.09.2026

  • 6 критично мислене

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    скапаното племе от 37г избира мафиоти от бкп и дс,които ни ашладисаха на ялово дърво,ами как да има плодове!?!

    20:45 30.09.2026

  • 7 4567

    17 3 Отговор
    Що бе, не плащат ли вече?

    20:45 30.09.2026

  • 8 Матрьошка

    19 4 Отговор
    съм!

    20:47 30.09.2026

  • 9 Да бе, да

    28 9 Отговор
    Заления чорап не е адвокат, а е слуга на Решетников

    20:47 30.09.2026

  • 10 .....

    22 8 Отговор
    Радев пред Euronews - точно като руските copy/paste тролове в интернет:
    Аз не съм за Русия, обаче... и всички руски опорки. 🤪
    Вика: „Мир чрез сила не работи“, явно трябва мир чрез слабост. Не трябвало да се дават оръжия на Украйна да се защитава. И трябвало много да внимаваме с руското ядрено оръжие. Ядрена сила била, а ние да слушаме, щото иначе не е добре. 😆
    Страшен мухльо, който надмина и Фицо, а скоро и Орбан ще надмине, ако преди това не го изхвърлим.

    Коментиран от #14

    20:48 30.09.2026

  • 11 Путлето не е преставал

    16 5 Отговор
    Да говори за ядрено оръжие даже когато клечи на кафявото куфарче.

    20:50 30.09.2026

  • 12 ШЕФА

    9 13 Отговор
    Не може и няма да бъдеш адвокат и какъвто и да е на такива Велики хора,защото ти си господин НИКОЙ.Ти си една жалка продажна,крадлива и лъжлива евро-либерална подлога и нищо повече.Жалък си и можеш да съществуваш само тук и никъде другаде ! Ако те поканят някъде е само и единствено да подпишеш някой документ в интерес на друга държава,но не и на България.За това те направиха натовците Министър Председател,да подписваш,без да задаваш въпроси.

    20:51 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    22 5 Отговор

    До коментар #10 от ".....":

    Нали е на дирекно подчинение на Решетников как да не повтаря пропагандата на Кремълския режим от тази трибуна.

    Коментиран от #42

    20:53 30.09.2026

  • 15 54321

    21 9 Отговор
    Чичо Румене, Вовата не иска мир, защото това означава признание за колосалният провал на тридневната СВО. Твоите брътвежи за мир са напълно безсмислени и повтарят до откат опорките на кочината. Мир ще има като руснаците излезнат по улицате или Вовата падне от някой прозорец…

    Коментиран от #23

    20:53 30.09.2026

  • 16 25:07:2025г

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.

    20:54 30.09.2026

  • 17 Русия

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    Гарантирано от Пагобни за България и Румен Безродников Боташоглу-- Кеша !!!

    20:54 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пую напуйчен

    12 5 Отговор
    масон мръсен

    20:57 30.09.2026

  • 20 Вечният русофилски цирк

    21 8 Отговор
    Гледайте този потник и компанията му в хунтата както и Шивиков, пък се сещайте каква армия имаме, на кого може да разчитаме, с кого се готвят да се бият ако не дай Боже стане нещо! Всичките са "сделано в СССР" и военните училища на правешкият овчар Яшар Замфирко!Зеления чорап е лакей на Путин, а не негов адвокат...🤣🤣🤣

    20:59 30.09.2026

  • 21 У0400 Ямбол е градът

    12 4 Отговор
    От нас нищо не зависи. Затова сме независими. Нали така руски тролчета.

    21:02 30.09.2026

  • 22 Тити

    15 3 Отговор
    Радев кого заблуждаваш???!

    21:03 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И не може да бъдеш

    4 7 Отговор
    Защото Путин общува с интелигентни хора, па дори и да са му противници, а не с гащеризони!

    21:05 30.09.2026

  • 26 Няма качества за адвокат!

    13 3 Отговор
    Но за слуга е перфектен, пРезидента на Решетникое!

    21:05 30.09.2026

  • 27 интересна статия

    5 3 Отговор
    Шефът на ЦРУ вероятно е донесъл мрачно послание на Путин: експлозивни подробности за пътуването в МоскваШефът на ЦРУ тайно пътува до Москва. Зад затворени врати той се изправи пред Кремъл с прогноза, която Путин все още иска да игнорира.

    Вашингтон, окръг Колумбия/Москва – В края на август директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пътува до Москва. Посещението официално се считаше за рутинен контакт с разузнаването. Но според информация от Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), зад него стои далеч по-експлозивна мисия: Ратклиф донесе на Кремъл откритията на американските разузнавателни служби: Русия губи войната в Украйна. Не на фронта, а икономически.САЩ няма да изоставят Украйна
    Дълго време се носеха различни спекулации относно целта на пътуването. Някога се казваше, че Ратклиф е искал да предупреди Москва да не разширява войната към страни от НАТО предвид инцидент в Лайпциг. Друг път се говореше, че Тръмп не е постигнал напредък по украинския въпрос с предишните си посредници – специалния съветник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнър – и сега разчита на ръководителя на своята външна разузнавателна служба.

    Сега високопоставен дипломат, който е запознат с брифинга на ЦРУ за западните партньорски услуги в резултат на пътуването, се твърди, че е казал на FAZ истинската причина. Русия не успява икономически. Икономиката ще се срине – точно както в Съветския съюз в края на Студената война. Военно това означава застой в Украйна, но това не е решаващият фактор.

    21:06 30.09.2026

  • 28 По точно

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    "Трябва да продължим подкрепата за Украйна"! Браво на Радев! Като член на НАТО България активно и с чест подпомага с оръжия украинската армия за разгрома на руските терористи!

    21:06 30.09.2026

  • 29 интересна статия

    7 4 Отговор
    Според дипломата това съобщение е свързано с ясно уточнение: американската политика към Украйна се основава на това заключение. Следователно Владимир Путин не трябва да разчита на Тръмп да отстрани украинския президент Володимир Зеленски в даден момент. Вместо това Москва трябва най-накрая да преговаря.Бюджетът на Русия под натиск
    Цифрите зад тази оценка са ясни. От януари до август Русия е получила еквивалента на около 270 милиарда евро, но е похарчила около 331 милиарда евро, според руското Министерство на финансите. Това води до минус около 60 милиарда евро – само за осем месеца. В същото време петролът и газът, най-важните източници на доходи на Кремъл, все повече се сриват.

    Руската централна банка очаква икономически растеж само от нула до един процент за цялата 2026 г. Очаква се инфлацията да бъде от шест до седем процента до края на годината, а ключовият лихвен процент вече е 14 процента. Това не са абстрактни цифри – те показват колко много военната машина на Путин подкопава руската икономика.

    Фактът, че това развитие се възприема и в Русия, беше показан по необичаен начин през август. Дългогодишният главен икономист на VEB и бивш заместник-министър на икономиката Андрей Клепач публично предупреди, че Русия трябва да се подготви за "Студена война 2.0". С настоящата си икономическа политика страната няма да може да издържи на дълга конфронтация със Запада: "Икономиката ще застои, а обществото едва ли ще приеме това." Когато изказванията му ст

    21:10 30.09.2026

  • 30 Ами

    12 4 Отговор
    Не е адвокат,а слуга.Слугинаж...

    21:10 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Горски

    4 9 Отговор
    Путин ша има намерение когато Зелю фата вокзал, Москва, подпис на капитулацията и готово.
    НАТО, ЕС и други) направихте така, че Русия няма защо да се спира;
    2. Борис Джонсън и други викахте на Зеленсик да се бие и погази минските споразумения;
    3. Руснаците има защо да си искат обратно подареното от тях. Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР - без излаз на Черно море;
    4. Можеше да оставят Украйна и бившата Кивеска Русь/Русия като буферна зона, но бяха прекалено лакоми. Много скоро Великиот Путин ке натири натовските и бандеровски бандюги там де сонце не огрява и ке свърши специалбната военна опеврация. А целиот бългаски народ ке чека дедо Иван с леп и сол да ни освободи от европските бандити де ни докараха до просешка тояга. Къде беше НАТО, когато Украйна започна да убива руснаци в Донбас? Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    Коментиран от #37

    21:15 30.09.2026

  • 33 Ей румене

    12 2 Отговор
    Дипломат такъв... Кога ще отидеш да говориш с путин да спре войната?

    Коментиран от #45

    21:16 30.09.2026

  • 34 Гробар

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "доикас":

    Чорапа докара пепейските фашисти. А иначе дрън дрън та пляс, плешиви мисли в плешива тиква, акъл под фуражка не вирее. Факт.

    21:17 30.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Щял пак да подкрепя украйна

    10 4 Отговор
    Абееее мунчооо , кажи кво става на ШИПКА,че този път май наистина сгазихте лука и я фтасахте....

    21:18 30.09.2026

  • 37 Да бе, да

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР. Точно затова е целия рев на подлогите като нашия крадев за изоставяне на Украйна и мир по кремълските условия.

    21:20 30.09.2026

  • 38 Смешник

    5 2 Отговор
    Може и да станеш след някоя друга година като се обърне палачинката Урсула няма да вечна

    21:23 30.09.2026

  • 39 На Дедо.

    6 2 Отговор
    Тук Фатмака Радев е прав,че не е адвокат на дявола. Той е, слугата на Путин.

    21:23 30.09.2026

  • 40 Адвокат

    8 1 Отговор
    Не е адвокат Радев. Слуга е на Путин и Лавров.

    21:24 30.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смешник

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Абе какъв Решетников Зеления чорап замръзва на място като види Урсула

    Коментиран от #44

    21:26 30.09.2026

  • 43 Ахъм

    9 0 Отговор
    Tака е, не си им адвокат, слуга си им.

    21:27 30.09.2026

  • 44 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Смешник":

    не просто играе кремълски троянски кон отвътре макар и не толкова ефективно като Орбан

    21:32 30.09.2026

  • 45 Хи хи

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Ей румене":

    Че що нашият Премиер да се занимава с работите на урките ??!! зеленото жуже да ходи в Москва да преговаря за мир, това е НЕГОВА работа !!

    21:32 30.09.2026

  • 46 Цвете

    7 1 Отговор
    РАДЕВ, КОЙ ПРИТИСКА РУСИЯ? КОГАТО ГОВОРИТЕ В ХОР С ЙОТОВА, НАПРАВЕТЕ ТАКА ,ЧЕ ПО ДИПЛОМАТИЧЕН ПЪТ ОРГАНИЗИРАЙТЕ СИ СРЕЩА В КРЕМЪЛ И РАЗГОВАРЯЙТЕ ОЧИ В ОЧИ С ТОЗИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДИКТАТОР.СПОМНЯШ ЛИ СИ, ЧЕ НА ПЪРВАТА ВИ СРЕЩА ТИ И ЕКИПА ,КОЙТО ТЕ Е ПРИДРУЖИЛ ОТНОВО В КРЕМЪЛ, СТЕ ГО ЧАКАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЧАС? ВЕРНО ЛИ Е? В СЛУЧАЯ, МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ГО ЧАКАТЕ ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ, НО ДАНО СИ ЗАСЛУЖАВА.

    21:33 30.09.2026

  • 47 Анонимен

    2 7 Отговор
    Браво на Радев!

    Коментиран от #48, #51

    21:33 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Европеец

    2 5 Отговор
    Радев е прав!!

    21:37 30.09.2026

  • 51 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    Пацууул рипай у нужника!

    21:38 30.09.2026

  • 52 ГУНДЯЕВ

    4 3 Отговор
    ПРАВ СИ ПРАВ РУНДЯЕВ.

    НЕ СИ АДВОКАТ

    А СИ ПОДЛОГА РУНДЯЕВ....

    РУСКИ ЛАКЕЙ СЪС ФУРАЖКА .

    21:39 30.09.2026

  • 53 Ачо

    0 8 Отговор
    Знаем,че не си адвокат на Путин,а прикрит лакей на Америка!Ще дойде и твоя ред да се наредиш до Бойко и подобни!

    21:40 30.09.2026

  • 54 АКО РАДЕВ

    4 2 Отговор
    СПРЕ РАКИЯТА НА БЪЛГАРИНА

    ПУТИН ПО НЕГОВ ПРИМЕР

    ЩЯЛ ДА СПРЕ САМАГОНА НА

    КРЕПОСТНИТЕ.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    21:41 30.09.2026

  • 55 мдаа

    2 1 Отговор
    Слушам, гледам и не виждам абсолютно никаква разлика между демагогията на Борисов и тази на Радев. Сякаш една майка ги е раждала.

    21:46 30.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Някой

    0 0 Отговор
    Троловете на тия с отпадналата необходимост яко са се активирали.

    21:55 30.09.2026

  • 58 Хммм,

    0 0 Отговор
    Като за начало добре, но още много трябва, а той най обича да заема позиция в която само да търси маана на другите. Помним вдигнатия юмрук, но му липсват още кръстосаните сърп и чук. С този символ той не може да се раздели до края на живота си, независимо колко му се иска или само го играе театър.
    Апропо, чий е Крим?

    21:56 30.09.2026

  • 59 Софето

    0 0 Отговор
    То за адвокат няма акъл гуменчо, просто мишле на каишка е

    21:57 30.09.2026

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