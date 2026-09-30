Румен Радев: Не съм адвокат на Владимир Путин и Сергей Лавров

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса.
"Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни", добави той.
"Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки", посочи премиерът.
"Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за коминукация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин", попита Радев.
"Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид", посочи Радев.
"Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир", каза премиерът, цитиран от БТА.
"Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс", каза Радев.
"В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна оцеля с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие", отбеляза премиерът.
В отговор на въпроси той призова за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ. Премиерът добави, че бъдещето на страните от Западните Балкани, Украйн и Молдова е в ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
Застреляха показно в главата пловдивски олигарх близък до властта.
Правителството изтегли нов колосален дълг за 2.25 милиарда евро.
Военни самолети пак кацат на летището в София.
И тази седмица цените на едро са нагоре.
България излезе на първо място по употреба на най-смъртоносния наркотик – фентанил в ЕС.
Това е само за последните 24 часа. Криминална, нарко, дългова латино държава ли сме? Президент, правителство….
Коментиран от #6, #16, #17
20:41 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Помак
20:44 30.09.2026
5 ДрайвингПлежър
Помнете! Както го е подкарал Радев ще го запомнят като разсипника на България!!!
Коментиран от #28
20:44 30.09.2026
6 критично мислене
До коментар #1 от "123":скапаното племе от 37г избира мафиоти от бкп и дс,които ни ашладисаха на ялово дърво,ами как да има плодове!?!
20:45 30.09.2026
7 4567
20:45 30.09.2026
8 Матрьошка
20:47 30.09.2026
9 Да бе, да
20:47 30.09.2026
10 .....
Аз не съм за Русия, обаче... и всички руски опорки. 🤪
Вика: „Мир чрез сила не работи“, явно трябва мир чрез слабост. Не трябвало да се дават оръжия на Украйна да се защитава. И трябвало много да внимаваме с руското ядрено оръжие. Ядрена сила била, а ние да слушаме, щото иначе не е добре. 😆
Страшен мухльо, който надмина и Фицо, а скоро и Орбан ще надмине, ако преди това не го изхвърлим.
Коментиран от #14
20:48 30.09.2026
11 Путлето не е преставал
20:50 30.09.2026
12 ШЕФА
20:51 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
До коментар #10 от ".....":Нали е на дирекно подчинение на Решетников как да не повтаря пропагандата на Кремълския режим от тази трибуна.
Коментиран от #42
20:53 30.09.2026
15 54321
Коментиран от #23
20:53 30.09.2026
16 25:07:2025г
До коментар #1 от "123":Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.
20:54 30.09.2026
17 Русия
До коментар #1 от "123":Гарантирано от Пагобни за България и Румен Безродников Боташоглу-- Кеша !!!
20:54 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пую напуйчен
20:57 30.09.2026
20 Вечният русофилски цирк
20:59 30.09.2026
21 У0400 Ямбол е градът
21:02 30.09.2026
22 Тити
21:03 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И не може да бъдеш
21:05 30.09.2026
26 Няма качества за адвокат!
21:05 30.09.2026
27 интересна статия
Вашингтон, окръг Колумбия/Москва – В края на август директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пътува до Москва. Посещението официално се считаше за рутинен контакт с разузнаването. Но според информация от Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), зад него стои далеч по-експлозивна мисия: Ратклиф донесе на Кремъл откритията на американските разузнавателни служби: Русия губи войната в Украйна. Не на фронта, а икономически.САЩ няма да изоставят Украйна
Дълго време се носеха различни спекулации относно целта на пътуването. Някога се казваше, че Ратклиф е искал да предупреди Москва да не разширява войната към страни от НАТО предвид инцидент в Лайпциг. Друг път се говореше, че Тръмп не е постигнал напредък по украинския въпрос с предишните си посредници – специалния съветник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнър – и сега разчита на ръководителя на своята външна разузнавателна служба.
Сега високопоставен дипломат, който е запознат с брифинга на ЦРУ за западните партньорски услуги в резултат на пътуването, се твърди, че е казал на FAZ истинската причина. Русия не успява икономически. Икономиката ще се срине – точно както в Съветския съюз в края на Студената война. Военно това означава застой в Украйна, но това не е решаващият фактор.
21:06 30.09.2026
28 По точно
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":"Трябва да продължим подкрепата за Украйна"! Браво на Радев! Като член на НАТО България активно и с чест подпомага с оръжия украинската армия за разгрома на руските терористи!
21:06 30.09.2026
29 интересна статия
Цифрите зад тази оценка са ясни. От януари до август Русия е получила еквивалента на около 270 милиарда евро, но е похарчила около 331 милиарда евро, според руското Министерство на финансите. Това води до минус около 60 милиарда евро – само за осем месеца. В същото време петролът и газът, най-важните източници на доходи на Кремъл, все повече се сриват.
Руската централна банка очаква икономически растеж само от нула до един процент за цялата 2026 г. Очаква се инфлацията да бъде от шест до седем процента до края на годината, а ключовият лихвен процент вече е 14 процента. Това не са абстрактни цифри – те показват колко много военната машина на Путин подкопава руската икономика.
Фактът, че това развитие се възприема и в Русия, беше показан по необичаен начин през август. Дългогодишният главен икономист на VEB и бивш заместник-министър на икономиката Андрей Клепач публично предупреди, че Русия трябва да се подготви за "Студена война 2.0". С настоящата си икономическа политика страната няма да може да издържи на дълга конфронтация със Запада: "Икономиката ще застои, а обществото едва ли ще приеме това." Когато изказванията му ст
21:10 30.09.2026
30 Ами
21:10 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Горски
НАТО, ЕС и други) направихте така, че Русия няма защо да се спира;
2. Борис Джонсън и други викахте на Зеленсик да се бие и погази минските споразумения;
3. Руснаците има защо да си искат обратно подареното от тях. Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР - без излаз на Черно море;
4. Можеше да оставят Украйна и бившата Кивеска Русь/Русия като буферна зона, но бяха прекалено лакоми. Много скоро Великиот Путин ке натири натовските и бандеровски бандюги там де сонце не огрява и ке свърши специалбната военна опеврация. А целиот бългаски народ ке чека дедо Иван с леп и сол да ни освободи от европските бандити де ни докараха до просешка тояга. Къде беше НАТО, когато Украйна започна да убива руснаци в Донбас? Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.
Коментиран от #37
21:15 30.09.2026
33 Ей румене
Коментиран от #45
21:16 30.09.2026
34 Гробар
До коментар #31 от "доикас":Чорапа докара пепейските фашисти. А иначе дрън дрън та пляс, плешиви мисли в плешива тиква, акъл под фуражка не вирее. Факт.
21:17 30.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Щял пак да подкрепя украйна
21:18 30.09.2026
37 Да бе, да
До коментар #32 от "Горски":Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР. Точно затова е целия рев на подлогите като нашия крадев за изоставяне на Украйна и мир по кремълските условия.
21:20 30.09.2026
38 Смешник
21:23 30.09.2026
39 На Дедо.
21:23 30.09.2026
40 Адвокат
21:24 30.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Смешник
До коментар #14 от "Ами":Абе какъв Решетников Зеления чорап замръзва на място като види Урсула
Коментиран от #44
21:26 30.09.2026
43 Ахъм
21:27 30.09.2026
44 Абе
До коментар #42 от "Смешник":не просто играе кремълски троянски кон отвътре макар и не толкова ефективно като Орбан
21:32 30.09.2026
45 Хи хи
До коментар #33 от "Ей румене":Че що нашият Премиер да се занимава с работите на урките ??!! зеленото жуже да ходи в Москва да преговаря за мир, това е НЕГОВА работа !!
21:32 30.09.2026
46 Цвете
21:33 30.09.2026
47 Анонимен
Коментиран от #48, #51
21:33 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Европеец
21:37 30.09.2026
51 ха ха
До коментар #47 от "Анонимен":Пацууул рипай у нужника!
21:38 30.09.2026
52 ГУНДЯЕВ
НЕ СИ АДВОКАТ
А СИ ПОДЛОГА РУНДЯЕВ....
РУСКИ ЛАКЕЙ СЪС ФУРАЖКА .
21:39 30.09.2026
53 Ачо
21:40 30.09.2026
54 АКО РАДЕВ
ПУТИН ПО НЕГОВ ПРИМЕР
ЩЯЛ ДА СПРЕ САМАГОНА НА
КРЕПОСТНИТЕ.
УРААААА УРААААА УРААААА
21:41 30.09.2026
55 мдаа
21:46 30.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Някой
21:55 30.09.2026
58 Хммм,
Апропо, чий е Крим?
21:56 30.09.2026
59 Софето
21:57 30.09.2026