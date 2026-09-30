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Николай Стайков за убийството на Илиян Филипов: Големият въпрос е защо

Николай Стайков за убийството на Илиян Филипов: Големият въпрос е защо

30 Септември, 2026 19:08 1 087 12

  • николай стайков-
  • убийство-
  • илиян филипов

Всичко води към засягането на икономически или други интереси

Николай Стайков за убийството на Илиян Филипов: Големият въпрос е защо - 1
Снимка: БНР
News.bg News.bg

"При такова убийство има два важни въпроса - кой и защо." Това заяви журналистът Николай Стайков в коментар за News.bg във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

По думите му за момента на първия въпрос единствено полицията може да отговори. Той подчерта, че въпросът "защо" е по-важен в случая. Според него е важно да се припомни бекграунда. Стайков посочи, че преди година Филипов е изразил притеснения за живота си в социалната мрежа фейсбук, като е посочил конкретен бизнесмен. Малко след това обаче въпросният фейсбук пост изчезва.

Стайков счита началото на разследването за слабо. По думите му то не вдъхва големи надежди, особено ако се гледат първите знаци. Той изтъкна, че публично известна информация не е била маркирана по никакъв начин. Журналистът подчерта, че ако трябва да разследва убийството, би се заровил в основата на конфликт, като най-логичната версия.

Според него убийството на Филипов изглежда като професионална работа. По думите му това си личи най-вече от изпълнената задача.

Той смята, че истинският въпрос е защо, а не толкова кой. Стайков заяви, че винаги могат да се намерят изпълнители за такава задача. Големият въпрос остава защо.

Журналистът е на мнение, че всички институции, работещи по случая, ще бъдат гледани доста критично. Той очаква да бъде приложена такава прецизност, както при случая "Петрохан"-"Околчица". Според него всичко води към засягането на икономически или други интереси.


Пловдив / България
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