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Пътна обстановка: Трафик на границата и ремонти по пътищата
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: Трафик на границата и ремонти по пътищата

1 Октомври, 2026 06:25 336 0

  • пътна обстановка-
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Интензивно е движението за товарни автомобили на „Капитан Андреево“ и „Лесово“. В планините условията са неблагоприятни за туризъм, а пожарната и КАТ отчитат нови инциденти.

Пътна обстановка: Трафик на границата и ремонти по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. На границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси, и товарни автомобили.

Ремонти и ограничения по магистралите

По АМ „Тракия“ има участъци с ограничение на скоростта до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка и превантивно поддържане. В района на Мухово движението в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък.

По АМ „Хемус“ между км 418+900 и км 421+543 движението е двупосочно в платното за Варна заради ремонтни дейности. В участъка между км 350 и км 363 движението към София също е прехвърлено в другото платно заради монтаж на ограничителни системи. В района на тунел „Топли дол“ е въведена временна организация с по две ленти във всяка посока, като при необходимост може да бъде организирано двупосочно движение в едната тръба.

На АМ „Струма“ се извършва почистване на откоси, а при пътен възел „Даскалово“ е въведена временна организация на движението. По АМ „Марица“ движението в отделни участъци се осъществява поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

По първокласния път Карнобат–Айтос движението е поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. В участъка Обзор–Баня също се преминава в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. АПИ предупреждава водачите да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта.

Планини, КАТ и пожарна

Условията за туризъм в планините са лоши. В по-високите части се очакват силен вятър и дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. „В по-високите части ще бъде ветровито и се очакват дъждове“, предупредиха от службата.

По данни на МВР за последното денонощие са регистрирани 20 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Ранени са 23 души, а от началото на годината тежките катастрофи са 5145, загиналите са 361, а ранените – 6383. Данните са динамични и се актуализират при промяна на статуса на произшествията.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 105 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 70 пожара, 16 от които са с преки материални щети. Пожарникарите са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите са пострадали трима души.

От 11 часа ще бъде тествана сиренната система в София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Плевен, Стара Загора, Враца, Монтана, Пазарджик, Смолян и Кърджали, както и в други населени места и в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“. Сигналите ще бъдат придружени от гласова информация.

Източници: БТА


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