Възстановено е движението в Прохода на Републиката

Възстановено е движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа край Гурково, при която загинаха мъж и жена. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инцидентът е станал около 14:00 часа на приблизително километър след излизането от Гурково в посока Велико Търново. Ударили са се лек и товарен автомобил.

„Възстановено е движението през Прохода на Републиката“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Докато пътят беше затворен, леките автомобили са преминавали по обходен маршрут през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили са изчаквали на място, като след спирането на движението се е образувала колона.

В наличната информация не са посочени допълнителни данни за причините за катастрофата или за предприетите действия по разследването.

Източници: БТА