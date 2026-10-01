Разрушения и жертви при пакистански удари в Афганистан

Девет души са загинали, а три сгради са били разрушени при пакистански удари в Афганистан, заяви говорителят на талибанското правителство Забихула Муджахид. По думите му атаките са засегнали цивилни обекти. Той осъди действията на Исламабад и заяви, че „афганистанците ще дадат подходящ отговор“.

Твърдението за девет жертви не е потвърдено независимо, а наличните сведения за последните пакистански удари сочат различен брой загинали. На 21 септември афганистанските власти съобщиха за трима убити цивилни и четирима ранени в провинция Кунар. Мисията на ООН в Афганистан потвърди трите смъртни случая.

Още новини от Украйна

При последвалите удари в провинциите Кандахар, Пактия и Хост афганистанските власти посочиха четирима загинали цивилни. Пакистан заяви, че е поразил десет обекта, използвани за съхранение и изстрелване на дронове, и че са загинали 28 бойци. Асошиейтед прес съобщи, че двете страни дават съществено различаващи се данни за жертвите.

По-рано, при въздушните удари през юни, в провинция Хост загинаха девет членове на едно семейство - седем деца, жена и мъж, според информация на Асошиейтед прес. Афганистанското правителство тогава съобщи общо за 13 цивилни жертви и 14 ранени в провинциите Хост, Кунар и Пактика.

Пакистан твърди, че операциите му са насочени срещу укрития и инфраструктура на въоръжени групировки, които извършват нападения на пакистанска територия. Исламабад обвинява Кабул, че позволява на бойци от Техрик-е Талибан Пакистан да действат от Афганистан. Талибанското правителство отхвърля обвинението.

Източници: Амю ТВ