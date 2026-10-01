Новини
Свят »
Афганистан »
Разрушения и жертви при пакистански удари в Афганистан
  Тема: Украйна

Разрушения и жертви при пакистански удари в Афганистан

1 Октомври, 2026 06:34, обновена 1 Октомври, 2026 06:40 401 1

  • афганистан-
  • пакистан-
  • талибани-
  • забихула муджахид-
  • въздушни удари

Забихула Муджахид заяви за девет убити и три поразени сгради. Последните сведения от ООН и Асошиейтед прес сочат различен брой жертви при отделни удари.

Разрушения и жертви при пакистански удари в Афганистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души са загинали, а три сгради са били разрушени при пакистански удари в Афганистан, заяви говорителят на талибанското правителство Забихула Муджахид. По думите му атаките са засегнали цивилни обекти. Той осъди действията на Исламабад и заяви, че „афганистанците ще дадат подходящ отговор“.

Твърдението за девет жертви не е потвърдено независимо, а наличните сведения за последните пакистански удари сочат различен брой загинали. На 21 септември афганистанските власти съобщиха за трима убити цивилни и четирима ранени в провинция Кунар. Мисията на ООН в Афганистан потвърди трите смъртни случая.

Още новини от Украйна

При последвалите удари в провинциите Кандахар, Пактия и Хост афганистанските власти посочиха четирима загинали цивилни. Пакистан заяви, че е поразил десет обекта, използвани за съхранение и изстрелване на дронове, и че са загинали 28 бойци. Асошиейтед прес съобщи, че двете страни дават съществено различаващи се данни за жертвите.

По-рано, при въздушните удари през юни, в провинция Хост загинаха девет членове на едно семейство - седем деца, жена и мъж, според информация на Асошиейтед прес. Афганистанското правителство тогава съобщи общо за 13 цивилни жертви и 14 ранени в провинциите Хост, Кунар и Пактика.

Пакистан твърди, че операциите му са насочени срещу укрития и инфраструктура на въоръжени групировки, които извършват нападения на пакистанска територия. Исламабад обвинява Кабул, че позволява на бойци от Техрик-е Талибан Пакистан да действат от Афганистан. Талибанското правителство отхвърля обвинението.

Източници: Амю ТВ


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    2 1 Отговор
    Пакистан и Афганистан са от едно котило, подобно на България и Македония.... ... По-интересно ми е, защо руснаците тая вечер са почивали или пък през деня сайта ще ни информира колко били българите в Одеса...
    .

    06:46 01.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания