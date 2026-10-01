„Под прикритие“ 6 разкрива как Джаро става мафиот

Как Джаро се е превърнал в мафиот №1, при какви обстоятелства е изградил влиянието си и кой му е помогнал – това е една от големите тайни, които шестият сезон на „Под прикритие“ ще разкрие. Историята ще се движи едновременно между миналото на емблематичните персонажи и настоящето, в което се появяват нови лица.

След десетгодишна пауза криминалната поредица се завръща с 12 епизода. Първият от тях ще бъде показан предпремиерно в Зала 1 на НДК на 5 и 6 октомври, а телевизионното излъчване по БНТ 1 започва на 10 октомври от 22:00 часа. Премиерата в НДК ще бъде съпътствана от червен килим за актьорите и екипа.

Миналото на Джаро се връща на екран

За първи път сериалът ще преплете две времеви линии. Едната ще проследи събития от миналото на познатите герои, а другата ще покаже какво се случва с оцелелите персонажи години по-късно. Според БНТ сезонът ще разкаже и как се е сформирала бандата на Джаро и какви обстоятелства са оформили героите, познати от предишните серии.

Сред новите лица са Юлиан Вергов и Радина Кърджилова, които ще играят съпрузи, свързани с подземния свят. Павел Иванов, познат на зрителите от ролята на Георги Аспарухов-Гунди, ще се превъплъти в мафиот. Към тях се присъединяват и други нови персонажи, докато част от познатите герои ще се появят отново в историята.

Режисьорът обещава различен начин на разказване

„Най-много енергия съм дал на сериала „Под прикритие““, казва режисьорът Виктор Божинов. По думите му голямото очакване към продължението десет години след последния епизод е сериозна отговорност.

„Новото в сезон 6 е различният начин на разказване на историята. Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но ще върнем на екрана и други познати персонажи, които вече не са част от хода на историята“, посочва Божинов.

Снимките са включвали престрелки и каскади

По време на работата по сериала не са липсвали технически проблеми и рискови сцени. Юлиан Вергов и Захари Бахаров са разказали за засичали пистолети, сложни каскади и снимана престрелка край необезопасен пътен участък.

Докато екипът заснемал сцената, случайни шофьори продължили да преминават по пътя и не разбрали веднага, че наблюдават снимачен процес. В крайна сметка станало ясно, че престрелката е част от новия сезон.

Сценарият е поверен на Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на проекта. БНТ и Falconwing Studio реализират сезона като копродукция.

Източник: БНТ