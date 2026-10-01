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„Под прикритие“ 6 разкрива как Джаро става мафиот
  Тема: Известни личности

„Под прикритие“ 6 разкрива как Джаро става мафиот

1 Октомври, 2026 09:18 1 088 16

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  • сезон 6-
  • джаро-
  • виктор божинов-
  • бнт

Новият сезон ще преплете историята на Джаро и останалите емблематични герои с появата на нови лица

„Под прикритие“ 6 разкрива как Джаро става мафиот - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Как Джаро се е превърнал в мафиот №1, при какви обстоятелства е изградил влиянието си и кой му е помогнал – това е една от големите тайни, които шестият сезон на „Под прикритие“ ще разкрие. Историята ще се движи едновременно между миналото на емблематичните персонажи и настоящето, в което се появяват нови лица.

След десетгодишна пауза криминалната поредица се завръща с 12 епизода. Първият от тях ще бъде показан предпремиерно в Зала 1 на НДК на 5 и 6 октомври, а телевизионното излъчване по БНТ 1 започва на 10 октомври от 22:00 часа. Премиерата в НДК ще бъде съпътствана от червен килим за актьорите и екипа.

Миналото на Джаро се връща на екран

За първи път сериалът ще преплете две времеви линии. Едната ще проследи събития от миналото на познатите герои, а другата ще покаже какво се случва с оцелелите персонажи години по-късно. Според БНТ сезонът ще разкаже и как се е сформирала бандата на Джаро и какви обстоятелства са оформили героите, познати от предишните серии.

Сред новите лица са Юлиан Вергов и Радина Кърджилова, които ще играят съпрузи, свързани с подземния свят. Павел Иванов, познат на зрителите от ролята на Георги Аспарухов-Гунди, ще се превъплъти в мафиот. Към тях се присъединяват и други нови персонажи, докато част от познатите герои ще се появят отново в историята.

Режисьорът обещава различен начин на разказване

„Най-много енергия съм дал на сериала „Под прикритие““, казва режисьорът Виктор Божинов. По думите му голямото очакване към продължението десет години след последния епизод е сериозна отговорност.

„Новото в сезон 6 е различният начин на разказване на историята. Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но ще върнем на екрана и други познати персонажи, които вече не са част от хода на историята“, посочва Божинов.

Снимките са включвали престрелки и каскади

По време на работата по сериала не са липсвали технически проблеми и рискови сцени. Юлиан Вергов и Захари Бахаров са разказали за засичали пистолети, сложни каскади и снимана престрелка край необезопасен пътен участък.

Докато екипът заснемал сцената, случайни шофьори продължили да преминават по пътя и не разбрали веднага, че наблюдават снимачен процес. В крайна сметка станало ясно, че престрелката е част от новия сезон.

Сценарият е поверен на Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на проекта. БНТ и Falconwing Studio реализират сезона като копродукция.

Източник: БНТ


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бойчи

    10 1 Отговор
    все едно съм го живял тоя сериал

    Коментиран от #5

    09:21 01.10.2026

  • 2 Въй

    6 0 Отговор
    Пак олеле,лелезеле!

    09:22 01.10.2026

  • 3 менте пожарникар от банкя

    5 0 Отговор
    как станах супер нагъл бандит българоубиец

    Коментиран от #6

    09:24 01.10.2026

  • 4 надарена кака

    4 0 Отговор
    Филм за български красоти и любовни страсти няма ли да снимат?!

    09:25 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мун Чо Грабев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "менте пожарникар от банкя":

    Бъди спокоен батко, оставяш организацията в сигурни ръце!

    09:28 01.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    НЕ ГО ЛИ ГРЪМНАХА ДЖАРО ВЧЕРА В ПЛОВДИВ ?

    Коментиран от #13

    09:28 01.10.2026

  • 8 Джаро - маро

    9 1 Отговор
    Джаровците свършват с един, два куршума в крайните квартали, докато отиват при " позната"

    09:49 01.10.2026

  • 9 Отново

    6 1 Отговор
    Героизацията на комунделите и мутроидите продължава!

    09:53 01.10.2026

  • 10 Смех

    8 2 Отговор
    Мутренският филм вече не актуален. Мутрата утече в канала.

    09:56 01.10.2026

  • 11 Путкилима

    2 0 Отговор
    Защо разказвате филма предварително? За да им е гадно на зрителите ли?

    09:56 01.10.2026

  • 12 Новичок

    1 1 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т. и на тия

    10:30 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор
    Ша видите как за нула време от отявлени комунисти, станахме върли капиталисти....

    10:58 01.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    А И ОЩЕ ЕДНА ТАЙНА ОТ СИТ КОМА
    МОРГЪЪН ФРИЙМАН
    ИГРАЕ РОЛЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА....
    БИВШ ГОРСКИ ЛИСНИЧЕЙ
    ПОСЛЕ РЪКОВОДЕН ФАКТОР В Н.М.☝

    11:08 01.10.2026