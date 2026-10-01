„Под прикритие“ 6 разкрива как Джаро става мафиот

Как Джаро се е превърнал в мафиот №1, при какви обстоятелства е изградил влиянието си и кой му е помогнал – това е една от големите тайни, които шестият сезон на „Под прикритие“ ще разкрие. Историята ще се движи едновременно между миналото на емблематичните персонажи и настоящето, в което се появяват нови лица.
След десетгодишна пауза криминалната поредица се завръща с 12 епизода. Първият от тях ще бъде показан предпремиерно в Зала 1 на НДК на 5 и 6 октомври, а телевизионното излъчване по БНТ 1 започва на 10 октомври от 22:00 часа. Премиерата в НДК ще бъде съпътствана от червен килим за актьорите и екипа.
Миналото на Джаро се връща на екран
За първи път сериалът ще преплете две времеви линии. Едната ще проследи събития от миналото на познатите герои, а другата ще покаже какво се случва с оцелелите персонажи години по-късно. Според БНТ сезонът ще разкаже и как се е сформирала бандата на Джаро и какви обстоятелства са оформили героите, познати от предишните серии.
Сред новите лица са Юлиан Вергов и Радина Кърджилова, които ще играят съпрузи, свързани с подземния свят. Павел Иванов, познат на зрителите от ролята на Георги Аспарухов-Гунди, ще се превъплъти в мафиот. Към тях се присъединяват и други нови персонажи, докато част от познатите герои ще се появят отново в историята.
Режисьорът обещава различен начин на разказване
„Най-много енергия съм дал на сериала „Под прикритие““, казва режисьорът Виктор Божинов. По думите му голямото очакване към продължението десет години след последния епизод е сериозна отговорност.
„Новото в сезон 6 е различният начин на разказване на историята. Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но ще върнем на екрана и други познати персонажи, които вече не са част от хода на историята“, посочва Божинов.
Снимките са включвали престрелки и каскади
По време на работата по сериала не са липсвали технически проблеми и рискови сцени. Юлиан Вергов и Захари Бахаров са разказали за засичали пистолети, сложни каскади и снимана престрелка край необезопасен пътен участък.
Докато екипът заснемал сцената, случайни шофьори продължили да преминават по пътя и не разбрали веднага, че наблюдават снимачен процес. В крайна сметка станало ясно, че престрелката е част от новия сезон.
Сценарият е поверен на Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на проекта. БНТ и Falconwing Studio реализират сезона като копродукция.
Източник: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бойчи
Коментиран от #5
09:21 01.10.2026
2 Въй
09:22 01.10.2026
3 менте пожарникар от банкя
Коментиран от #6
09:24 01.10.2026
4 надарена кака
09:25 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мун Чо Грабев
До коментар #3 от "менте пожарникар от банкя":Бъди спокоен батко, оставяш организацията в сигурни ръце!
09:28 01.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #13
09:28 01.10.2026
8 Джаро - маро
09:49 01.10.2026
9 Отново
09:53 01.10.2026
10 Смех
09:56 01.10.2026
11 Путкилима
09:56 01.10.2026
12 Новичок
10:30 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
10:58 01.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НИЩО МУ НЯМА
МОРГЪЪН ФРИЙМАН
ИГРАЕ РОЛЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА....
БИВШ ГОРСКИ ЛИСНИЧЕЙ
ПОСЛЕ РЪКОВОДЕН ФАКТОР В Н.М.☝
11:08 01.10.2026