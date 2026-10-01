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Пакистан нанесе въздушни удари по Афганистан: талибаните съобщиха за цивилни жертви

Пакистан нанесе въздушни удари по Афганистан: талибаните съобщиха за цивилни жертви

1 Октомври, 2026 09:14 840 4

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Пакистан потвърди, че е нанесъл въздушни удари по Афганистан, където според Исламабад се координират терористични нападения

Пакистан нанесе въздушни удари по Афганистан: талибаните съобщиха за цивилни жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деветима цивилни бяха убити при серия от пакистански удари в Афганистан тази нощ, заяви днес талибанското правителство на Афганистан, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

При ударите в провинциите Хелманд и Кунар, които граничат с Пакистан, бяха ранени деветима души и бяха разрушени три къщи, заяви говорител на афганистанските талибани.

Пакистан потвърди днес, че е нанесъл въздушни удари по Афганистан, където според Исламабад се координират терористични нападения.

Министерството на отбраната на Афганистан съобщи вчера, че силите му са убили повече от 40 бойци, определени като бунтовници, преминали в страната от съседен Пакистан, и са заловили още десетки за три дни на фона на поредица от сблъсъци по границата, предаде Асошиейтед прес.

Сред бунтовниците е имало членове на групировката „Ислямска държава“, заяви министерството късно снощи. Ведомството допълни, че от неделя до вторник в окръг Камдеш в североизточната провинция Нуристан са били убити 41 бойци, а още 62-ма са били заловени.

Министерството на отбраната добави, че бойците са преминали в Афганистан „с подкрепата“ на Пакистан.

От Пакистан няма още коментар, но Министерството на информацията и радиоразпръскването на страната е отхвърляло подобни твърдения в миналото. През последните седмици и двете държави твърдят, че са убили бойци от другата страна на границата. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници, отбелязва АП.


Афганистан
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  • 1 Чума

    2 0 Отговор
    Това не им е СССР и САЩ да се церемонят с тях демократично и геполитично! Фанатизъм и ербаплък - финиш!

    09:16 01.10.2026

  • 2 Сега Путин ще иде да спасява

    3 1 Отговор
    Талибаните по братски

    09:27 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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