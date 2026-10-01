Арабаджиев: Илиян Филипов не се движеше с охрана и не се страхуваше

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев разказа за убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, когото познавал повече от 20 години. По думите му пред бТВ смъртта на Филипов е тежък удар не само за семейството му, но и за българския транспортен бизнес.
Арабаджиев защити покойния бизнесмен от появилите се след убийството коментари за начина, по който е изградил бизнеса си. Той отхвърли твърденията, че успехът на Филипов се дължи на политическа протекция или държавни поръчки.
„Познавайки го, докато работеше с около 200-250 камиона, той знаеше номерата на всеки автомобил, кой шофьор го кара и къде отива този автомобил. Работеше по 14-16-18 часа. Това не се постига, защото някой ти е сложил чадър. Това се постига с много работа“, заяви Арабаджиев.
По думите му компанията е успяла да работи с големи международни търговски марки именно защото е била надежден партньор. Той определи Филипов като човек с визия, който е мислел стратегически и е виждал развитието на транспортния бизнес години напред.
„Той и партньорът му, и екипът му я изградиха, не защото имат някаква подкрепа, а защото този човек беше визионер“, каза Арабаджиев.
Той коментира и появилите се версии за евентуална връзка на бизнесмена с незаконна дейност, включително с наркотици. Арабаджиев категорично заяви, че не вярва на подобни твърдения, като посочи репутацията на компаниите, с които Филипов е работил, както и позицията му сред бизнеса в Пловдив.
В разговора беше засегната и темата за конфликтите, които Филипов е имал през годините, както и за негови публични изказвания, че срещу него може да се подготвя покушение.
Според Арабаджиев Филипов със сигурност е имал конкуренти и хора, които не са го харесвали, но самият той не се е страхувал и не е живял с охрана.
„Той ходеше без охрана. Няколко пъти в седмицата ходеше в гората, карайки колело. Той нямаше такива притеснения“, разказа Арабаджиев.
Той обаче заяви, че не разполага с информация какво би могло да е довело до убийството и не може да коментира дали причината е личен конфликт или е свързана с бизнеса.
Арабаджиев каза още, че не познава задържания във връзка с убийството 51-годишен Славчо Магеров. По думите му той не е бил сред хората от обкръжението на Филипов.
„Аз познавам сериозните му съдружници. Това са сериозни хора. Той се отнася с тези хора като към брат“, заяви Арабаджиев.
Разследването на убийството продължава, а мотивите и конкретните обстоятелства около престъплението все още се изясняват.
„Г-н Филипов правеше всичко за клуба, искаше да изгради силен отбор. Всички в клуба го приемаме много тежко. Но сме длъжни да се справим“, старши треньорът на „Ботев“ (Пловдив) Станислав Генчев за Илиян Филипов, който собственик на футболния клуб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Гласувайте за Йотова, за да ви приключат съвсем!!!
Коментиран от #2, #6, #8
09:12 01.10.2026
2 36 години...
До коментар #1 от "Няма":... все комунистите са ви виновни!!! Всичко станало през последните 36 години е въпреки тях!!! Пийте една студена лимонада! Така ще е за в бъдеще!!!
Коментиран от #10, #18
09:16 01.10.2026
3 Хубаво !
В България ! Си Остава !
09:17 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хохо Бохо
Коментиран от #9, #16
09:29 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕГА ЩЕ КАРА ТИР В АДА ... И ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО МИТНИЧАРИ ДЯВОЛИ ГО ХВАНАТ С
НАРКОТИЦИ ИЛИ ЦИГАРИ - 3 ДНИ ВАРЕНЕ В КАТРАН:)
Коментиран от #19
09:31 01.10.2026
8 Сталин
До коментар #1 от "Няма":Комунистите извземат, каквото си поискат по този башибозушки начин още от 1917-та година.
09:37 01.10.2026
9 Сталин
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Човекът изнасял-внасял пуканки на прах от Косово и Албания и Турция от 1999-година... С печалбите не 200 камиона, а цялото ЖП може да си купи.
09:38 01.10.2026
10 Ленин
До коментар #2 от "36 години...":БКП си е руски проект. Възниква точно след и с пари от СССР.
Коментиран от #11
09:40 01.10.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Ленин":Абе тук се говори за капиталистически боклуци, дето се изтрепват един друг за пари, то в главата му все БКП и Русия.
09:44 01.10.2026
12 ТраЛаЛа
09:45 01.10.2026
13 отец Нафърфорий
09:46 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 "Аз познавам съдружниците му"...???
Разрешителните и парите ги дава държавата , а камионите ги дават лизинговтите компаний!
Да "помниш числата на регистрацията на номерата на камионите " ,
е чиста димка за наивници!
Това футбол ли е , транспорт ли е, или влияние за политически гласове
за власт и пари....
или и трите заедно...???
10:05 01.10.2026
16 665
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Изпуснал си по една нула в предполагаемото число. Пимк оперира с около 3000 камиона.
10:05 01.10.2026
17 Е, вече е очевидно,
Инак нямаше да го застрелят.
Какъв е конкретният мотив за убийството може и никога да не научим, понеже Демерджиев няма д го каже.
10:08 01.10.2026
18 "Аз познавам съдружниците му"...???
До коментар #2 от "36 години...":"Сам съм, други няма"!!!
"Не човек а желязо , но устата сгрешила сама промълвила ...комунист"!!!
Шанса да някой " Горянин" вместо комунист ,е едно , на един милиард!!!!
10:09 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.