Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Арабаджиев: Илиян Филипов не се движеше с охрана и не се страхуваше

Арабаджиев: Илиян Филипов не се движеше с охрана и не се страхуваше

1 Октомври, 2026 09:08 1 261 20

  • международни превозвачи-
  • йордан арабаджиев-
  • илиян филипов

По думите му задържаният във връзка с убийството Славчо Магеров не е бил сред хората от обкръжението на бизнесмена

Арабаджиев: Илиян Филипов не се движеше с охрана и не се страхуваше - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев разказа за убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, когото познавал повече от 20 години. По думите му пред бТВ смъртта на Филипов е тежък удар не само за семейството му, но и за българския транспортен бизнес.

Арабаджиев защити покойния бизнесмен от появилите се след убийството коментари за начина, по който е изградил бизнеса си. Той отхвърли твърденията, че успехът на Филипов се дължи на политическа протекция или държавни поръчки.

„Познавайки го, докато работеше с около 200-250 камиона, той знаеше номерата на всеки автомобил, кой шофьор го кара и къде отива този автомобил. Работеше по 14-16-18 часа. Това не се постига, защото някой ти е сложил чадър. Това се постига с много работа“, заяви Арабаджиев.

По думите му компанията е успяла да работи с големи международни търговски марки именно защото е била надежден партньор. Той определи Филипов като човек с визия, който е мислел стратегически и е виждал развитието на транспортния бизнес години напред.

„Той и партньорът му, и екипът му я изградиха, не защото имат някаква подкрепа, а защото този човек беше визионер“, каза Арабаджиев.

Той коментира и появилите се версии за евентуална връзка на бизнесмена с незаконна дейност, включително с наркотици. Арабаджиев категорично заяви, че не вярва на подобни твърдения, като посочи репутацията на компаниите, с които Филипов е работил, както и позицията му сред бизнеса в Пловдив.

В разговора беше засегната и темата за конфликтите, които Филипов е имал през годините, както и за негови публични изказвания, че срещу него може да се подготвя покушение.

Според Арабаджиев Филипов със сигурност е имал конкуренти и хора, които не са го харесвали, но самият той не се е страхувал и не е живял с охрана.

„Той ходеше без охрана. Няколко пъти в седмицата ходеше в гората, карайки колело. Той нямаше такива притеснения“, разказа Арабаджиев.

Той обаче заяви, че не разполага с информация какво би могло да е довело до убийството и не може да коментира дали причината е личен конфликт или е свързана с бизнеса.

Арабаджиев каза още, че не познава задържания във връзка с убийството 51-годишен Славчо Магеров. По думите му той не е бил сред хората от обкръжението на Филипов.

„Аз познавам сериозните му съдружници. Това са сериозни хора. Той се отнася с тези хора като към брат“, заяви Арабаджиев.

Разследването на убийството продължава, а мотивите и конкретните обстоятелства около престъплението все още се изясняват.

„Г-н Филипов правеше всичко за клуба, искаше да изгради силен отбор. Всички в клуба го приемаме много тежко. Но сме длъжни да се справим“, старши треньорът на „Ботев“ (Пловдив) Станислав Генчев за Илиян Филипов, който собственик на футболния клуб.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    12 7 Отговор
    Значение! Дъртите комунисти още от 90-те изземат бизнес само по този начин!!!
    Гласувайте за Йотова, за да ви приключат съвсем!!!

    Коментиран от #2, #6, #8

    09:12 01.10.2026

  • 2 36 години...

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    ... все комунистите са ви виновни!!! Всичко станало през последните 36 години е въпреки тях!!! Пийте една студена лимонада! Така ще е за в бъдеще!!!

    Коментиран от #10, #18

    09:16 01.10.2026

  • 3 Хубаво !

    2 1 Отговор
    Но Мръсотията !

    В България ! Си Остава !

    09:17 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хохо Бохо

    10 3 Отговор
    Остана само да споменеш от къде са му парите за 200-250 камиона и сичко ще е точнУ. Или не е интересно?

    Коментиран от #9, #16

    09:29 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    СПОКО БРЕ ,
    СЕГА ЩЕ КАРА ТИР В АДА ... И ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО МИТНИЧАРИ ДЯВОЛИ ГО ХВАНАТ С
    НАРКОТИЦИ ИЛИ ЦИГАРИ - 3 ДНИ ВАРЕНЕ В КАТРАН:)

    Коментиран от #19

    09:31 01.10.2026

  • 8 Сталин

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Комунистите извземат, каквото си поискат по този башибозушки начин още от 1917-та година.

    09:37 01.10.2026

  • 9 Сталин

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Човекът изнасял-внасял пуканки на прах от Косово и Албания и Турция от 1999-година... С печалбите не 200 камиона, а цялото ЖП може да си купи.

    09:38 01.10.2026

  • 10 Ленин

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "36 години...":

    БКП си е руски проект. Възниква точно след и с пари от СССР.

    Коментиран от #11

    09:40 01.10.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ленин":

    Абе тук се говори за капиталистически боклуци, дето се изтрепват един друг за пари, то в главата му все БКП и Русия.

    09:44 01.10.2026

  • 12 ТраЛаЛа

    6 1 Отговор
    тоя смешник го изкара робин худ бе, направо света вода ненапита, скапани трафиканти, как само се защитават .......

    09:45 01.10.2026

  • 13 отец Нафърфорий

    2 2 Отговор
    Ами трябвало е да се страхува и да има охрана, а не да се държи все едно е хванал Господ за шлифера - ето сега се озова директно при св. Петър...

    09:46 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 "Аз познавам съдружниците му"...???

    3 1 Отговор
    Защо не ги цитираш бе Арабаджиев, нали всичко е открито и чисто???
    Разрешителните и парите ги дава държавата , а камионите ги дават лизинговтите компаний!
    Да "помниш числата на регистрацията на номерата на камионите " ,
    е чиста димка за наивници!
    Това футбол ли е , транспорт ли е, или влияние за политически гласове
    за власт и пари....
    или и трите заедно...???

    10:05 01.10.2026

  • 16 665

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Изпуснал си по една нула в предполагаемото число. Пимк оперира с около 3000 камиона.

    10:05 01.10.2026

  • 17 Е, вече е очевидно,

    2 1 Отговор
    че покойният бизнесмен Филипов е имал конфликт с престъпни личности дори е имал за съдружници такиа хора.

    Инак нямаше да го застрелят.

    Какъв е конкретният мотив за убийството може и никога да не научим, понеже Демерджиев няма д го каже.

    10:08 01.10.2026

  • 18 "Аз познавам съдружниците му"...???

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "36 години...":

    "Сам съм, други няма"!!!

    "Не човек а желязо , но устата сгрешила сама промълвила ...комунист"!!!

    Шанса да някой " Горянин" вместо комунист ,е едно , на един милиард!!!!

    10:09 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове