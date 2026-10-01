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Байерн Мюнхен проявява сериозен интерес към Джордан Пикфорд, но вратарят предпочита да остане в Евертън

Байерн Мюнхен проявява сериозен интерес към Джордан Пикфорд, но вратарят предпочита да остане в Евертън

1 Октомври, 2026 14:02 467 0

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32-годишният вратар на този етап няма намерение да напуска Мърсисайд

Байерн Мюнхен проявява сериозен интерес към Джордан Пикфорд, но вратарят предпочита да остане в Евертън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стражът на Евертън и националния отбор на Англия Джордан Пикфорд попадна в трансферния радар на германския гигант Байерн Мюнхен. Въпреки засиления интерес от страна на баварците обаче, 32-годишният вратар на този етап няма намерение да напуска Мърсисайд.

Бившият футболист на Съндърланд продължава да бъде ключова фигура за своя клубен отбор и твърд титуляр под рамката за „Трите лъва“, въпреки нарастващата конкуренция в лицето на Джеймс Трафърд. Отличните му изяви на клубно и международно ниво са основната причина от Мюнхен да проучват възможността за неговото привличане.

Договорът на Пикфорд с Евертън е валиден до лятото на 2029 година. Според британските медии той се чувства изключително щастлив при „карамелите“ и твърдо предпочита да остане във Висшата лига. Нещо повече – англичанинът е готов да завърши състезателната си кариера на „Гудисън Парк“ като знак за лоялност след всички трудни моменти, през които премина заедно с клуба през последните години.

Единственият фактор, който би могъл да го накара да преосмисли бъдещето си занапред, е липсата на спечелени трофеи. В това отношение като аналогичен пример се посочва бившият му съотборник в националния тим Хари Кейн, който напусна Тотнъм именно в посока Мюнхен в търсене на отличия. Дали Пикфорд ще последва неговия път, предстои да стане ясно през следващите месеци.


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