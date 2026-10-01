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Затворничка от Тенеси оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции

Затворничка от Тенеси оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции

1 Октомври, 2026 14:06 2 504 28

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Първият опит на щата да бъде екзекутирана жена от два века насам се оказа неуспешен

Затворничка от Тенеси оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции - 1
Снимка: Tennessee Department of Corrections
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криста Пайк, осъдена за убийството на съученичка преди три десетилетия, оцеля след опита на властите в Тенеси да я екзекутират с инжектиране на смъртоносна отрова, предаде агенция Ройтерс.

NBC News предаде, че властите са инжектирали две спринцовки, но по някаква причина затворничката е оцеляла. Не е ясно какво се е объркало при процедурата. Това бе първият опит на щата да бъде екзекутирана жена от два века.

50-годишната Криста Пайк е била откарана в болница, няма информация дали състоянието ѝ е тежко. Все още не е ясно какви правни пътища биха могли да предприемат нейните адвокати или държавата, след като тя беше откарана за медицинско лечение от затвор с максимална сигурност в Нашвил.

Пайк, която сега е на 50 години, и нейният приятел бяха признати за виновни за убийството чрез намушкване и побой на 19-годишната тяхна съученичка Колийн Слемър в Ноксвил през 1995 година.

Случаят по онова време привлича значително обществено внимание заради образа на пентаграм, издълбан в тялото на Слемър, както и други елементи, които предизвикват опасения, че става въпрос за сатанински култ, отбелязва АП, пише БТА.

С наближаването на датата на екзекуцията на Пайк в САЩ се възобновиха дебатите относно прилагането на смъртното наказание за млади престъпници. Пайк не отрича, че е извършила убийството, но поддръжниците ѝ казват, че съдът трябва да вземе предвид възрастта ѝ по време на извършването на престъплението, психичното ѝ заболяване, както и историята ѝ на жертва на сериозно сексуално малтретиране, включително изнасилвания от най-ранна възраст.

Адвокатът ѝ настоя, че смъртната присъда на Пайк е необичайна, защото смъртните присъди на други 18-годишни затворници в Тенеси са били отменени.

Криста Пайк обжалва решението, като се позовава на травма от детството си, която я е подтикнала към деянието. Тя се оплаква, че първоначално съдът в Тенеси отхвърля нейната история, като твърди, че травмата е изфабрикувана, но впоследствие признава, че тя е била жертва на сексуална злоупотреба и небрежност като дете. Пайк е диагностицирана с биполярно разстройство и постравматичен стрес, които според адвокатите ѝ са допринесли за извършването на престъплението. Самата тя многократно казва, че съжалява.​​​​​​

Освен че е първата жена, която щатът Тенеси се е опитал да екзекутира от повече от 200 години, Пайк е била напът да стане и единственият човек в съвременната ера на смъртното наказание в САЩ, екзекутиран в Тенеси за престъпление, извършено като тийнейджър.

Освен това адвокатите ѝ посочиха доказателства, че майката на Пайк е пила много по време на бременността си, което е допринесло за неправилно развитие на мозъка, което е затруднило клиентката им да контролира импулсите си като млад човек. Екзекуциите на жени затворници са изключително редки в САЩ, като жените представляват само 18 от 1683 души, осъдени на смърт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    Заради фамилията на жената ще да е.

    Коментиран от #2

    14:08 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    45 3 Отговор
    Ако, и бяха инжектирали от отровите на Урсула Пфайзер, всичко вече щеше да е приключило!!!

    14:14 01.10.2026

  • 4 Αлфа Bълкът

    14 5 Отговор
    Значи така изглежда едно ритуално убийство, да рисуваш пентаграми по жертвата, ама пак не е сигурно, че е окултно. А тука Буда накара 5-а гьотферана и едно дете да се гръмнат.

    Коментиран от #13

    14:15 01.10.2026

  • 5 Анонимен

    11 4 Отговор
    Тя е безсмъртна,не са в състояние да я убият.В цялата история трябва да се прозре послание от Провидението.

    14:18 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Америка е това

    11 4 Отговор
    Ще ги осъди.

    14:24 01.10.2026

  • 8 Абе,

    26 7 Отговор
    тия леваци и една смъртна присъда не могат да изпълнят , тръгнали да командват цял свят...

    14:27 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Софийски селянин,

    12 2 Отговор
    Тази сигурно е като котките с девет живота,или още куча марка...

    14:32 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ММН

    8 1 Отговор
    Всички статии пропускат че се е опитала да убие и в затвора!

    14:40 01.10.2026

  • 13 куку

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":

    не буда ги накара а страха на перверзника калушев

    14:41 01.10.2026

  • 14 Циник

    15 0 Отговор
    Да бяха купили малко фентанил от Факултета. Балъци.

    14:44 01.10.2026

  • 15 Хи хи

    5 2 Отговор
    Жените са змии, и отровата не им действа !

    14:48 01.10.2026

  • 16 И тука има

    6 0 Отговор
    Такива Изроди.

    Какво трябва да ги правят ?

    14:49 01.10.2026

  • 17 Лопата Орешник

    12 4 Отговор
    Според мен оцелееш ли след такова нещо, освен че трябва да те освободят, трябва и да те обезщетят! Да не дава да разбира човек какво е в главата на някой след такова преживяване! Тя на практика вече е умряла един път! Изживяла е цялото наказание от чуването на присъдата, през чакането на екзекуцията до всяка стъпка към инжекцията, а и самата инжекция! Даже не знам дали това не е по страшното наказание!

    14:57 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гууъг

    4 2 Отговор
    Губернаторът е за бой, първо разрешил екзекуцията и отказал помилване, а после спрял тия простотии в щата след като нещата се ос..ли. След тия отрови и това, че са продължили след първия неуспешен опит, жената сигурно ще остане като зеленчук. А и нали е излежала 30 години. Роднините като зяпат убийството на друг, това ще върне ли близките им?

    15:03 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Алфа шегаджия 🃏

    4 0 Отговор
    Специален поздрав с песента на Емил Димитров "Ако имах чук" 🔨🔨🔨

    15:10 01.10.2026

  • 23 Асан Василев

    4 2 Отговор
    Краварска мокрация брат.

    Коментиран от #27

    15:18 01.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анджо

    2 1 Отговор
    Сега трябва да ги вкарат тия в затвора ,за гавра с човешкият живот. Или може да са го направили нарочно и така са превърнали на опитно зайче .🥵👈😜

    Коментиран от #28

    15:45 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 асанке

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Асан Василев":

    шпезов търси да те .ве

    15:51 01.10.2026

  • 28 манджо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анджо":

    май кислол ше те почисти

    15:52 01.10.2026