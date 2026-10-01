Затворничка от Тенеси оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции

Криста Пайк, осъдена за убийството на съученичка преди три десетилетия, оцеля след опита на властите в Тенеси да я екзекутират с инжектиране на смъртоносна отрова, предаде агенция Ройтерс.

NBC News предаде, че властите са инжектирали две спринцовки, но по някаква причина затворничката е оцеляла. Не е ясно какво се е объркало при процедурата. Това бе първият опит на щата да бъде екзекутирана жена от два века.

50-годишната Криста Пайк е била откарана в болница, няма информация дали състоянието ѝ е тежко. Все още не е ясно какви правни пътища биха могли да предприемат нейните адвокати или държавата, след като тя беше откарана за медицинско лечение от затвор с максимална сигурност в Нашвил.

Пайк, която сега е на 50 години, и нейният приятел бяха признати за виновни за убийството чрез намушкване и побой на 19-годишната тяхна съученичка Колийн Слемър в Ноксвил през 1995 година.

Случаят по онова време привлича значително обществено внимание заради образа на пентаграм, издълбан в тялото на Слемър, както и други елементи, които предизвикват опасения, че става въпрос за сатанински култ, отбелязва АП, пише БТА.

С наближаването на датата на екзекуцията на Пайк в САЩ се възобновиха дебатите относно прилагането на смъртното наказание за млади престъпници. Пайк не отрича, че е извършила убийството, но поддръжниците ѝ казват, че съдът трябва да вземе предвид възрастта ѝ по време на извършването на престъплението, психичното ѝ заболяване, както и историята ѝ на жертва на сериозно сексуално малтретиране, включително изнасилвания от най-ранна възраст.

Адвокатът ѝ настоя, че смъртната присъда на Пайк е необичайна, защото смъртните присъди на други 18-годишни затворници в Тенеси са били отменени.

Криста Пайк обжалва решението, като се позовава на травма от детството си, която я е подтикнала към деянието. Тя се оплаква, че първоначално съдът в Тенеси отхвърля нейната история, като твърди, че травмата е изфабрикувана, но впоследствие признава, че тя е била жертва на сексуална злоупотреба и небрежност като дете. Пайк е диагностицирана с биполярно разстройство и постравматичен стрес, които според адвокатите ѝ са допринесли за извършването на престъплението. Самата тя многократно казва, че съжалява.​​​​​​

Освен че е първата жена, която щатът Тенеси се е опитал да екзекутира от повече от 200 години, Пайк е била напът да стане и единственият човек в съвременната ера на смъртното наказание в САЩ, екзекутиран в Тенеси за престъпление, извършено като тийнейджър.

Освен това адвокатите ѝ посочиха доказателства, че майката на Пайк е пила много по време на бременността си, което е допринесло за неправилно развитие на мозъка, което е затруднило клиентката им да контролира импулсите си като млад човек. Екзекуциите на жени затворници са изключително редки в САЩ, като жените представляват само 18 от 1683 души, осъдени на смърт.