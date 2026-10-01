Затворничка от Тенеси оцеля след опит да бъде екзекутирана с две смъртоносни инжекции

Криста Пайк, осъдена за убийството на съученичка преди три десетилетия, оцеля след опита на властите в Тенеси да я екзекутират с инжектиране на смъртоносна отрова, предаде агенция Ройтерс.
NBC News предаде, че властите са инжектирали две спринцовки, но по някаква причина затворничката е оцеляла. Не е ясно какво се е объркало при процедурата. Това бе първият опит на щата да бъде екзекутирана жена от два века.
50-годишната Криста Пайк е била откарана в болница, няма информация дали състоянието ѝ е тежко. Все още не е ясно какви правни пътища биха могли да предприемат нейните адвокати или държавата, след като тя беше откарана за медицинско лечение от затвор с максимална сигурност в Нашвил.
Пайк, която сега е на 50 години, и нейният приятел бяха признати за виновни за убийството чрез намушкване и побой на 19-годишната тяхна съученичка Колийн Слемър в Ноксвил през 1995 година.
Случаят по онова време привлича значително обществено внимание заради образа на пентаграм, издълбан в тялото на Слемър, както и други елементи, които предизвикват опасения, че става въпрос за сатанински култ, отбелязва АП, пише БТА.
С наближаването на датата на екзекуцията на Пайк в САЩ се възобновиха дебатите относно прилагането на смъртното наказание за млади престъпници. Пайк не отрича, че е извършила убийството, но поддръжниците ѝ казват, че съдът трябва да вземе предвид възрастта ѝ по време на извършването на престъплението, психичното ѝ заболяване, както и историята ѝ на жертва на сериозно сексуално малтретиране, включително изнасилвания от най-ранна възраст.
Адвокатът ѝ настоя, че смъртната присъда на Пайк е необичайна, защото смъртните присъди на други 18-годишни затворници в Тенеси са били отменени.
Криста Пайк обжалва решението, като се позовава на травма от детството си, която я е подтикнала към деянието. Тя се оплаква, че първоначално съдът в Тенеси отхвърля нейната история, като твърди, че травмата е изфабрикувана, но впоследствие признава, че тя е била жертва на сексуална злоупотреба и небрежност като дете. Пайк е диагностицирана с биполярно разстройство и постравматичен стрес, които според адвокатите ѝ са допринесли за извършването на престъплението. Самата тя многократно казва, че съжалява.
Освен че е първата жена, която щатът Тенеси се е опитал да екзекутира от повече от 200 години, Пайк е била напът да стане и единственият човек в съвременната ера на смъртното наказание в САЩ, екзекутиран в Тенеси за престъпление, извършено като тийнейджър.
Освен това адвокатите ѝ посочиха доказателства, че майката на Пайк е пила много по време на бременността си, което е допринесло за неправилно развитие на мозъка, което е затруднило клиентката им да контролира импулсите си като млад човек. Екзекуциите на жени затворници са изключително редки в САЩ, като жените представляват само 18 от 1683 души, осъдени на смърт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
14:08 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факти
14:14 01.10.2026
4 Αлфа Bълкът
Коментиран от #13
14:15 01.10.2026
5 Анонимен
14:18 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Америка е това
14:24 01.10.2026
8 Абе,
14:27 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Софийски селянин,
14:32 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ММН
14:40 01.10.2026
13 куку
До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":не буда ги накара а страха на перверзника калушев
14:41 01.10.2026
14 Циник
14:44 01.10.2026
15 Хи хи
14:48 01.10.2026
16 И тука има
Какво трябва да ги правят ?
14:49 01.10.2026
17 Лопата Орешник
14:57 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гууъг
15:03 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Алфа шегаджия 🃏
15:10 01.10.2026
23 Асан Василев
Коментиран от #27
15:18 01.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Анджо
Коментиран от #28
15:45 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 асанке
До коментар #23 от "Асан Василев":шпезов търси да те .ве
15:51 01.10.2026
28 манджо
До коментар #25 от "Анджо":май кислол ше те почисти
15:52 01.10.2026