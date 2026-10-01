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Корнелия Нинова: Заведох дело за Боташ

Корнелия Нинова: Заведох дело за Боташ

1 Октомври, 2026 14:10 1 773 54

  • корнелия нинова-
  • боташ-
  • дело

Кой и защо ни загроби с 1 млн. на ден без да получаваме нищо?

Корнелия Нинова: Заведох дело за Боташ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заведох дело за Боташ. Това обяви във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

1. Премиерът Радев ми отговори, че не знае какво пише в протокола към договора с турската компания. Препрати ме към министъра на енергетиката. Пародия. Той обяви подписването. На снимките е над главите на подписващите.

2. Министърът на енергетиката също не знае. И тя присъства там. Праща ме към "Булгаргаз".

3. "Булгаргаз" отговарят, че било търговска тайна. Турската компания не им разрешавала!!! Черно на бяло ми го изпратиха. Шокиращо!

4. Използвам последната правна възможност - обжалвам техните откази в съда.

Истината трябва да излезе наяве.

Кой и защо ни загроби с 1 млн. на ден без да получаваме нищо?

Кой и защо уж "замрази" "успешния" договор и защо?

Какво дадоха на турската страна срещу това?

Има ли нещо общо с находището "Хан Тервел" и магистрала "Черно море"?

А електропровода към България?

Крайно време е Радев да излезе от мълчанието и да отговаря. Къде се скри този човек? За всичко мълчи. Стига мишкуване! Хората гласуваха за него лично. Искаме истината.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИНОВА Е ПРАВА

    52 19 Отговор
    ТЯ ГО НАСТАНИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ ПОСТ И СЕГА МОЖЕ ДА МУ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ .

    14:00 01.10.2026

  • 2 Кина

    45 9 Отговор
    Заведи дело срещу Челопеч и грабежа на златото..!

    Коментиран от #8

    14:11 01.10.2026

  • 3 злобно лелче

    32 28 Отговор
    Вицепримиерката на Кирчо! Само вдига пушилка да се прави на интересна, нищо не е свършила освен че закопа окончателно БСП.

    14:16 01.10.2026

  • 4 Хохо Бохо

    36 14 Отговор
    Браво на корни, съсипа комунистическата партия и я редуцира до бройката на публика от селски стадион

    Коментиран от #9

    14:17 01.10.2026

  • 5 Дааа

    31 16 Отговор
    На Мунчо Ушати от истини носът му стана като на Пинокио, а ушите като Мики Маус!

    14:19 01.10.2026

  • 6 Анонимен

    36 10 Отговор
    Радев излез с юмрук докажи се сега къде си а сега си заобиколен от безброй охрана И ти си отговорен за управлението на държавата ни НЕ Е КАТО В ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    14:19 01.10.2026

  • 7 Журналя

    32 9 Отговор
    Доста адекватна реакция,независимо кой повдига въпросите.

    14:20 01.10.2026

  • 8 Сигобара Сигомета

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кино ма, за Челопеч отказват ли да дадат информация? Ако отказват на съд!

    14:21 01.10.2026

  • 9 Анонимен

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Грешиш БКП истинската ограбила държавата ни още 90 година сега управлява истинските червени милионери

    14:21 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анджо

    25 9 Отговор
    Ще види ме какъв ефект ще има. Аз и преди съм писал защо никой не потърси отговорност за този договор. А , накрая избрахте тоя да командва държавата. Е такава държава нема.🙆

    14:22 01.10.2026

  • 12 Стефанов

    21 6 Отговор
    Имат ли нещо общо комисионните под масата покрай аферата Боташ и разрушаването на Шипка? Съвпадение?

    Коментиран от #33

    14:24 01.10.2026

  • 13 Може би

    19 6 Отговор
    има право , но остава съмнението , че не може да си прости, че лансира Радев за президент. Така е тук . Направиш ли добро на някого получаваш шамари от няколко места.

    14:24 01.10.2026

  • 14 Сигобара Сигомета

    25 4 Отговор
    Само Корнелия ли се интересува от Боташ уе? Всички други са мноооо ларж! 1млн на ден - гулема работа!

    14:24 01.10.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    13 4 Отговор
    Е, ако е така - хвала на комунистката - поне плюе сина си....
    Но - 100 на 100 - прах и празни фишеци

    14:25 01.10.2026

  • 16 Само факти

    24 5 Отговор
    Това, че мафиоЙотова е помилвала 5 нарко трафиканта, а България е лидер в ЕС по употреба на фентанил след проучване на захвърлени спринцовки, не е кална кампания, а факти.

    Коментиран от #50

    14:29 01.10.2026

  • 17 Прогресивни съветски шарлатани !

    26 4 Отговор
    През първите девет месеца на 2026 г. са изтеглени 6,5 млрд. евро нов държавен дълг. 24 млн. евро на ден или 1 млн. евро на час!

    Коментиран от #30

    14:30 01.10.2026

  • 18 Хайде

    11 11 Отговор
    А на Радев някъде има ли , черно на бяло, подпис с Боташ ???
    Търсете прекия подписвач !!!

    Коментиран от #21, #36

    14:30 01.10.2026

  • 19 Май

    19 10 Отговор
    само Нинова е опозиция на проклетивното правителство!

    14:31 01.10.2026

  • 20 Ами

    12 7 Отговор
    кой занули БСП - то ?!

    Коментиран от #24

    14:31 01.10.2026

  • 21 Радев

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде":

    само е шефа на подписвача!

    14:32 01.10.2026

  • 22 Хаха

    9 16 Отговор
    Още едно Курни с отпаднала необхосимост запя в хор с 🐖 - расето срещу Радев!
    Ами вдигайте му рейтинга, вместо да се обясняваш що ти не си в парламента, както и провалената ти партия....

    Коментиран от #26

    14:32 01.10.2026

  • 23 Иван Пловдивски

    10 5 Отговор
    Всъщност трябва Прокуратурата да обвини тази, които са го подписали и лицата, които е следвало да упражняват контрол върху тях в БЕЗСТОПАНСТВЕНОТ! НК е пределно ясен в чл.219 и чл.220. Въпросът е защо Прокуратурата бездейства!?!

    14:33 01.10.2026

  • 24 Ас щи кажа

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Сергей Станишев занули БСП. Обеща че няма да бяга и веднага се скри в Брюксел.

    14:36 01.10.2026

  • 25 Мая

    14 2 Отговор
    кога ще провери договора с Боташ,не само да ми мери краставици?

    14:37 01.10.2026

  • 26 Анонимен

    13 5 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Че по големи прасета от тези подписали Боташ няма това е грабежи и невиждана корупциякои са тия и защо законите за тези няма

    Коментиран от #31, #49

    14:38 01.10.2026

  • 27 Що за луда работа

    8 4 Отговор
    Удри какоо,удри удри.

    14:38 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факт

    6 5 Отговор
    Питай Костов !

    14:41 01.10.2026

  • 30 Питане

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    От тях ли помпаме Боташ, или Рундьо ги плаща от сметката на "общата" ?

    14:43 01.10.2026

  • 31 ква курубция е това бе

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    600 милиона комисион курубция ли е? пари за семки.

    14:43 01.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Още

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Стефанов":

    И износа наоръжие при министър Нинова!

    14:44 01.10.2026

  • 34 Един

    6 7 Отговор
    Сетила се ... Корнелийка!

    14:45 01.10.2026

  • 35 ЗАЩО

    12 6 Отговор
    Нинова явно е по- смела от " мъжкарите" в политиката. Явно,че не могат да и простят мъжете и съпартийците че беше лидер.Не я харесвам,но другите " лидери" се скрият под килима.

    14:47 01.10.2026

  • 36 То, накрая ще се окаже,

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде":

    че няма ни подпис, ни договор, но някой го ползва за претекст, за да тегли, прибира и раздава едни "джобни" пари, от преджобения български народ....

    14:48 01.10.2026

  • 37 Курнела Боташова

    5 8 Отговор
    Каквото и да направи, за нищо не става тоя стар Курник.

    14:49 01.10.2026

  • 38 Питане

    7 7 Отговор
    Детето и къде се изучи, къде живее, къде работи!?

    14:49 01.10.2026

  • 39 Дани

    6 7 Отговор
    Корно а булгар табак а злотото в Челопеч а кражбите от теб Е НЯМА ТАКАВА НАГЛОСТ НЯМА ТАКОВА ЧУДО КАТО ТЕБ КОРНО!!!

    14:50 01.10.2026

  • 40 Дзак

    7 2 Отговор
    Много добре. Само такъв договор едва ли се подготвя от днес за утре. Преговори вероятно са започнали при Премиера Петков, за което трябва да има информация.

    15:02 01.10.2026

  • 41 БРАВО КОРНИ!

    9 3 Отговор
    Подкрепям на 100%… ти го доведе зеления чорап, ти можеш да му търсиш сметка!

    15:02 01.10.2026

  • 42 "Боташ"

    8 1 Отговор
    е даден на прокуратурата отдавна и вяроятно е на трупчета като много други. Ако имаш инфо, защото ти беше мното близка с рундите, заведи дело за пътя на копринката!

    15:04 01.10.2026

  • 43 От Киев

    5 6 Отговор
    Куха и злобна. Лъжлива и крадлива. Сега е ред на калоянчо.

    15:07 01.10.2026

  • 44 прав е Борисов, че се отдръпна

    2 3 Отговор
    Вика - развалих им сметките "Ти на мене, аз на тебе....". Да си сърбат надробеното. Тъжното е, че пак народа ще плаща.

    15:12 01.10.2026

  • 45 Божеее

    4 8 Отговор
    Тая нещастна женица е болна и има фобия към Радев...

    15:14 01.10.2026

  • 46 Аууу

    3 4 Отговор
    Корнечлче не пипай пая на другаря радев нямаш право да го опонираш нали ти и твоята партика го номинирахте за президент.

    15:14 01.10.2026

  • 47 Нима нужда от Чингис хан

    1 6 Отговор
    Тая полудя
    Не чете

    15:21 01.10.2026

  • 48 Боже боже...

    0 5 Отговор
    "Дай на простака да се моли Богу - той и челото си ще разбие от поклони". Явно политическата (само?) незадоволеност и комплексираност води до гротескна само-изява. Впрочем - колко ли гласа ще спечели настоящата активна дама на евентуални масови избори? Обзалагам се, че ще са по- малко от партията, чиято гибел Нинова успешно подготви...

    15:23 01.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И каква информация

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само факти":

    имаш? От пресата, която за едната слава и повечко пари е готова на всичко? Станаха 5 помилваните, и непременно наркотрафиканти...? Хайде по- кротко с глупостите, а?

    15:30 01.10.2026

  • 51 Кимбърлито Ойл

    0 0 Отговор
    Другари верно ли си мислите ,че управлявате територията 🤣😂😂

    15:38 01.10.2026

  • 52 ХРИСТОФОРОС

    1 1 Отговор
    АМАНАНТИДИС ТАКИ.АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,, НОТАРИУСА..ПЕПИ ЕВРОТО..ПАШАТА ..БОКО..ШИШИ..ТИМ. ДЪНКАТА СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА...ОЩЕ И ОШЕ И ОЩЕ КОЦИ И Т.Н ...МАФИЯ ТУК Е КОЛУМБИЯ НА ЕС...

    15:42 01.10.2026

  • 53 Браво на Корнелия!

    1 0 Отговор
    Една от малкото опозиционери на Радко Пиратко!

    Другите са се изпокрили като плъхове - Боко, Шиши, Кокора...

    15:42 01.10.2026

  • 54 9689

    0 0 Отговор
    И тази престъпна душица не се накраде.Забрави гушенето от оръжията за Украйна.

    15:45 01.10.2026

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