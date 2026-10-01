Корнелия Нинова: Заведох дело за Боташ

Заведох дело за Боташ. Това обяви във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

1. Премиерът Радев ми отговори, че не знае какво пише в протокола към договора с турската компания. Препрати ме към министъра на енергетиката. Пародия. Той обяви подписването. На снимките е над главите на подписващите.

2. Министърът на енергетиката също не знае. И тя присъства там. Праща ме към "Булгаргаз".

3. "Булгаргаз" отговарят, че било търговска тайна. Турската компания не им разрешавала!!! Черно на бяло ми го изпратиха. Шокиращо!

4. Използвам последната правна възможност - обжалвам техните откази в съда.

Истината трябва да излезе наяве.

Кой и защо ни загроби с 1 млн. на ден без да получаваме нищо?

Кой и защо уж "замрази" "успешния" договор и защо?

Какво дадоха на турската страна срещу това?

Има ли нещо общо с находището "Хан Тервел" и магистрала "Черно море"?

А електропровода към България?

Крайно време е Радев да излезе от мълчанието и да отговаря. Къде се скри този човек? За всичко мълчи. Стига мишкуване! Хората гласуваха за него лично. Искаме истината.