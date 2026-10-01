Корнелия Нинова: Заведох дело за Боташ

Заведох дело за Боташ. Това обяви във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
1. Премиерът Радев ми отговори, че не знае какво пише в протокола към договора с турската компания. Препрати ме към министъра на енергетиката. Пародия. Той обяви подписването. На снимките е над главите на подписващите.
2. Министърът на енергетиката също не знае. И тя присъства там. Праща ме към "Булгаргаз".
3. "Булгаргаз" отговарят, че било търговска тайна. Турската компания не им разрешавала!!! Черно на бяло ми го изпратиха. Шокиращо!
4. Използвам последната правна възможност - обжалвам техните откази в съда.
Истината трябва да излезе наяве.
Кой и защо ни загроби с 1 млн. на ден без да получаваме нищо?
Кой и защо уж "замрази" "успешния" договор и защо?
Какво дадоха на турската страна срещу това?
Има ли нещо общо с находището "Хан Тервел" и магистрала "Черно море"?
А електропровода към България?
Крайно време е Радев да излезе от мълчанието и да отговаря. Къде се скри този човек? За всичко мълчи. Стига мишкуване! Хората гласуваха за него лично. Искаме истината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НИНОВА Е ПРАВА
14:00 01.10.2026
2 Кина
Коментиран от #8
14:11 01.10.2026
3 злобно лелче
14:16 01.10.2026
4 Хохо Бохо
Коментиран от #9
14:17 01.10.2026
5 Дааа
14:19 01.10.2026
6 Анонимен
14:19 01.10.2026
7 Журналя
14:20 01.10.2026
8 Сигобара Сигомета
До коментар #2 от "Кина":Кино ма, за Челопеч отказват ли да дадат информация? Ако отказват на съд!
14:21 01.10.2026
9 Анонимен
До коментар #4 от "Хохо Бохо":Грешиш БКП истинската ограбила държавата ни още 90 година сега управлява истинските червени милионери
14:21 01.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анджо
14:22 01.10.2026
12 Стефанов
Коментиран от #33
14:24 01.10.2026
13 Може би
14:24 01.10.2026
14 Сигобара Сигомета
14:24 01.10.2026
15 АГАТ а Кристи
Но - 100 на 100 - прах и празни фишеци
14:25 01.10.2026
16 Само факти
Коментиран от #50
14:29 01.10.2026
17 Прогресивни съветски шарлатани !
Коментиран от #30
14:30 01.10.2026
18 Хайде
Търсете прекия подписвач !!!
Коментиран от #21, #36
14:30 01.10.2026
19 Май
14:31 01.10.2026
20 Ами
Коментиран от #24
14:31 01.10.2026
21 Радев
До коментар #18 от "Хайде":само е шефа на подписвача!
14:32 01.10.2026
22 Хаха
Ами вдигайте му рейтинга, вместо да се обясняваш що ти не си в парламента, както и провалената ти партия....
Коментиран от #26
14:32 01.10.2026
23 Иван Пловдивски
14:33 01.10.2026
24 Ас щи кажа
До коментар #20 от "Ами":Сергей Станишев занули БСП. Обеща че няма да бяга и веднага се скри в Брюксел.
14:36 01.10.2026
25 Мая
14:37 01.10.2026
26 Анонимен
До коментар #22 от "Хаха":Че по големи прасета от тези подписали Боташ няма това е грабежи и невиждана корупциякои са тия и защо законите за тези няма
Коментиран от #31, #49
14:38 01.10.2026
27 Що за луда работа
14:38 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факт
14:41 01.10.2026
30 Питане
До коментар #17 от "Прогресивни съветски шарлатани !":От тях ли помпаме Боташ, или Рундьо ги плаща от сметката на "общата" ?
14:43 01.10.2026
31 ква курубция е това бе
До коментар #26 от "Анонимен":600 милиона комисион курубция ли е? пари за семки.
14:43 01.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Още
До коментар #12 от "Стефанов":И износа наоръжие при министър Нинова!
14:44 01.10.2026
34 Един
14:45 01.10.2026
35 ЗАЩО
14:47 01.10.2026
36 То, накрая ще се окаже,
До коментар #18 от "Хайде":че няма ни подпис, ни договор, но някой го ползва за претекст, за да тегли, прибира и раздава едни "джобни" пари, от преджобения български народ....
14:48 01.10.2026
37 Курнела Боташова
14:49 01.10.2026
38 Питане
14:49 01.10.2026
39 Дани
14:50 01.10.2026
40 Дзак
15:02 01.10.2026
41 БРАВО КОРНИ!
15:02 01.10.2026
42 "Боташ"
15:04 01.10.2026
43 От Киев
15:07 01.10.2026
44 прав е Борисов, че се отдръпна
15:12 01.10.2026
45 Божеее
15:14 01.10.2026
46 Аууу
15:14 01.10.2026
47 Нима нужда от Чингис хан
Не чете
15:21 01.10.2026
48 Боже боже...
15:23 01.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И каква информация
До коментар #16 от "Само факти":имаш? От пресата, която за едната слава и повечко пари е готова на всичко? Станаха 5 помилваните, и непременно наркотрафиканти...? Хайде по- кротко с глупостите, а?
15:30 01.10.2026
51 Кимбърлито Ойл
15:38 01.10.2026
52 ХРИСТОФОРОС
15:42 01.10.2026
53 Браво на Корнелия!
Другите са се изпокрили като плъхове - Боко, Шиши, Кокора...
15:42 01.10.2026
54 9689
15:45 01.10.2026