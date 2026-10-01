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„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо

„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо

1 Октомври, 2026 14:15 626 15

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  • на живо

Тази събота, 3 октомври, България ще посрещне тленните останки на българския владетел

„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 октомври, събота, Българската национална телевизия ще отрази посрещането на тленните останки на българския владетел със специална извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“. Екипите на обществената телевизия ще проследят всички моменти по пътя от Солун до София и ще дадат възможност на зрителите да бъдат част от историята, която се случва пред очите ни.

Началото на специалната програма е в 08:00 ч. с предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Веднага след него ефирът на БНТ продължава със специално студио с водещ Аделина Радева, което ще следи развитието на събитията до следобедните часове. От 12:00 ч. зрителите ще могат да гледат специална изнесена емисия новини „По света и у нас“ от центъра на София.

Тематичната програма „Цар Самуил: Завръщането“ ще представи не само събитието в реално време, но и историята зад него – личността на цар Самуил, времето, в което е живял и мястото му в българската историческа памет. Гости в студиото ще бъдат историци, археолози, журналисти, а репортерските екипи на БНТ ще предават от всички ключови места по маршрута на завръщането.

Зрителите ще видят документални кадри и свидетелства, които допълват историческия разказ за цар Самуил и неговата епоха.

Със специалната си програма БНТ ще даде възможност на зрителите на обществената телевизия да проследят в реално време събитие с важно историческо и обществено значение след постигнатото от България и Гърция междудържавно споразумение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 5 Отговор
    Защо църквата си преписва слава след като Самуил не е бил вярващ..! То почти 40 г. е воювал с християнска византия която е искала да ни, заличи..!

    Коментиран от #4, #8, #13

    14:19 01.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 5 Отговор
    Айде да ми кажете от къв бяс тленните останки да са в София?! Какво общо има Самуил със София?!

    Гърците като признават, че е наш - не е ли по-добре да му се изгради паметник костница с български надписи и флаг в средата на Гърция, така че да се знае до къде е била България, вместо да носим едни кокаляци и да се тупаме в гърдите, че правим нещо!!!

    Българина винаги е готов да му хвърлят прах в очите и той да ръкопляска!

    Коментиран от #10, #15

    14:24 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Αлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    БНТ пълните некадърници. Цял живот Самуил е изобразяван с коса и в учебниците и статуята му, а тука го постнали с гола глава 😤

    14:34 01.10.2026

  • 8 Популиста

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    нали ви вика да се съберете..
    идете и му вдигнете още рейтинга
    той заслужава, за всичко е много кадърен и ги разбира манипулациите
    от първо лице

    14:36 01.10.2026

  • 9 Гост

    0 2 Отговор
    Ако Самуил почива в София, то София става столица на С.Македония, оти он Уж е техният Цар! Затуй да оставим Самуил в Полски Тръмбеш! Макетата ще са у ступор!

    14:43 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пламен

    0 3 Отговор
    . Самуил Аарон Давид Мойсей това са юдейски имена..кой българин средновековен християнин ще даде такива имена на синовете си

    Коментиран от #14

    15:13 01.10.2026

  • 12 Кхжжб

    0 2 Отговор
    Да ви кажем честно слабо ме вълнува

    15:17 01.10.2026

  • 13 Щепселът на Лобрегат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Цар Самуил е бил вярващ християнин. Той управлява България в края на X и началото на XI век (997-1014) повече от век след като Борис I покръства българите през 864. Християнството е било официална държавна религия в Първото българско царство, а Самуил е бил дълбоко вярващ владетел. Той е известен с това, че защитава българската патриаршия, строи храмове (като голямата базилика „Свети Ахил“ в Преспа) и поставя християнски кръстове и надписи (като известния Самуилов надпис от с. Герман) в памет на своите родители и брат.

    15:44 01.10.2026

  • 14 заспал доволно маркуч

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Някой вярващ християнин примерно.

    15:45 01.10.2026

  • 15 Маргарита Анте Поркос

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Това безбожниците сте като ято ама няма да ви мине номера и тоя път

    15:47 01.10.2026