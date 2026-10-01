„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо

На 3 октомври, събота, Българската национална телевизия ще отрази посрещането на тленните останки на българския владетел със специална извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“. Екипите на обществената телевизия ще проследят всички моменти по пътя от Солун до София и ще дадат възможност на зрителите да бъдат част от историята, която се случва пред очите ни.
Началото на специалната програма е в 08:00 ч. с предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Веднага след него ефирът на БНТ продължава със специално студио с водещ Аделина Радева, което ще следи развитието на събитията до следобедните часове. От 12:00 ч. зрителите ще могат да гледат специална изнесена емисия новини „По света и у нас“ от центъра на София.
Тематичната програма „Цар Самуил: Завръщането“ ще представи не само събитието в реално време, но и историята зад него – личността на цар Самуил, времето, в което е живял и мястото му в българската историческа памет. Гости в студиото ще бъдат историци, археолози, журналисти, а репортерските екипи на БНТ ще предават от всички ключови места по маршрута на завръщането.
Зрителите ще видят документални кадри и свидетелства, които допълват историческия разказ за цар Самуил и неговата епоха.
Със специалната си програма БНТ ще даде възможност на зрителите на обществената телевизия да проследят в реално време събитие с важно историческо и обществено значение след постигнатото от България и Гърция междудържавно споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #4, #8, #13
14:19 01.10.2026
2 ДрайвингПлежър
Гърците като признават, че е наш - не е ли по-добре да му се изгради паметник костница с български надписи и флаг в средата на Гърция, така че да се знае до къде е била България, вместо да носим едни кокаляци и да се тупаме в гърдите, че правим нещо!!!
Българина винаги е готов да му хвърлят прах в очите и той да ръкопляска!
Коментиран от #10, #15
14:24 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Αлфа Bълкът
14:34 01.10.2026
8 Популиста
До коментар #1 от "Овчар":нали ви вика да се съберете..
идете и му вдигнете още рейтинга
той заслужава, за всичко е много кадърен и ги разбира манипулациите
от първо лице
14:36 01.10.2026
9 Гост
14:43 01.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пламен
Коментиран от #14
15:13 01.10.2026
12 Кхжжб
15:17 01.10.2026
13 Щепселът на Лобрегат
До коментар #1 от "Овчар":Цар Самуил е бил вярващ християнин. Той управлява България в края на X и началото на XI век (997-1014) повече от век след като Борис I покръства българите през 864. Християнството е било официална държавна религия в Първото българско царство, а Самуил е бил дълбоко вярващ владетел. Той е известен с това, че защитава българската патриаршия, строи храмове (като голямата базилика „Свети Ахил“ в Преспа) и поставя християнски кръстове и надписи (като известния Самуилов надпис от с. Герман) в памет на своите родители и брат.
15:44 01.10.2026
14 заспал доволно маркуч
До коментар #11 от "Пламен":Някой вярващ християнин примерно.
15:45 01.10.2026
15 Маргарита Анте Поркос
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Това безбожниците сте като ято ама няма да ви мине номера и тоя път
15:47 01.10.2026