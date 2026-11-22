Пътят Слънчев бряг – Бургас остава затворен в района на Ахелой след тежка катастрофа, станала снощи. При инцидента има загинал човек.

Ограничението е в посока Бургас и продължава и тази сутрин. Полицейски патрул отклонява автомобилите още от кръговото кръстовище за Ахелой.

На място е видян автомобил, останал в дясната лента за движение. По пътното платно има и разпилени автомобилни части.

Към момента няма официална информация от компетентните институции за причините за катастрофата. Не са съобщени подробности за самоличността на загиналия, за евентуални други участници или за срок, в който движението ще бъде възстановено.