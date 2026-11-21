Един човек е загинал при тежка катастрофа в Мездра, съобщи bTV Новините. Инцидентът е определен като тежко пътнотранспортно произшествие.

Към момента не са уточнени причините за катастрофата, участващите превозни средства и точният пътен участък, на който е станал ударът. Няма потвърдени данни и за други пострадали или за задържан водач.

Не е съобщена и информация за промени в движението в района. Очакват се допълнителни подробности по случая.